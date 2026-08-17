Caso Hernán Rivas: periodistas que investigaron dudoso título declaran hoy

Hoy a las 13:00 se reanudará el juicio oral y público iniciado el 10 del corriente, con la declaración de cuatro testigos. El exsenador Hernán Rivas Román (ANR) está acusado por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Los testigos convocados para la jornada de hoy son el senador colorado Pedro Díaz Verón, los periodistas Santiago González y Orlando Bareiro y Jorge Raúl Ramirez, estudiante de la Universidad Sudamericana (sede de Luque).

Este juicio oral y público se realiza ante el Tribunal de Sentencia presidido por María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate Pastor.

Según certificado de estudios, Hernán Rivas rindió 6 exámenes en un día

La acusación, presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero. sostiene que no existen registros académicos sólidos que acrediten que Rivas cursó efectivamente la carrera y que la Universidad Sudamericana cerró la carrera de Derecho en torno a 2015-2016, lo que genera contradicciones con las fechas que figuran en los documentos presentados por el acusado y las distintas sedes en las que dice haber estudiado.

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Por ejemplo, en el certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana figura que Rivas, supuestamente, llegó a rendir hasta seis exámenes en un solo día, en los semestres noveno y décimo de la carrera de Derecho, lo que el exdenano Óscar Rodríguez Kennedy calificó de “imposible”.

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De hecho, en los primeros días de juicio la hipótesis sostenida por la Fiscalía va tomando fuerza, pues ni siquiera las exautoridades de la Universidad Sudamericana pudieron dar fe de que el acusado cursó la carrera.

Las exautoridades de la Universidad Sudamericana-el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Facultad de Derecho; Euclides Acevedo, exrector de la Universidad Sudamericana- admitieron que firmaron el título de abogado de Rivas sin tener certeza sobre los datos contenidos en el certificado de estudios.

Un dato pintoresco es que Rodríguez Kennedy reveló que firmó el título de abogado de Rivas estando en su camioneta, que estaba estacionada sobre la avenida España, en Asunción.

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Rivas, un desconocido para exfuncionaria y exestudiantes

A su turno, la testigo Lourdes Mabel González, quien se desempeñó como coordinadora académica en la sede de la Universidad Sudamericana en Pedro Juan Caballero entre los años 2014 y 2016 dijo que nunca conoció a Hernán Rivas.

La exfuncionaria precisó que en dicha filial fronteriza no existía la carrera de Derecho,pues se dictó de forma exclusiva la carrera de Medicina para una población mayoritariamente de estudiantes brasileños.

Asimismo, estudiantes de las sedes donde supuestamente estudió Rivas declararon en juicio que no recuerdan su presencia en la institución académica ni siquiera de vista.

La causa llegó a juicio oral luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara en mayo el sobreseimiento definitivo que había beneficiado a Rivas por prescripción.

Por otro lado, los ex senadores Enrique Bacchetta y Kattya González y el diputado Raúl Benítez explicaron los motivos por los cuales les llevaron a tener la convicción de que el acusado no es abogado.

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Tanto Kattya como Benítez revelaron haber recibido amenazas por el caso y la primera sostuvo incluso, que revelar el caso le costó su cargo, en atención a la protección brindada a Rivas por referentes del partido oficialista.

Por “decisión política”, Hernán Rivas integró el JEM

El exdiputado colorado Hugo Ramírez, declaró en juicio que designaron a Hernán Rivas como representante de Diputados ante el Jurado por una “decisión política” y porque el ahora acusado les dijo que era abogado, pero aclaró que posteriormente se arrepentió.

Recordemos que el exsenador renunció a su banca en el Senado en mayo de 2026, en medio del escándalo, agravado por el hecho de que gracias al título cuya validez está en tela de juicio, Rivas llegó a integrar nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el que llegó a presidir, inclusive.

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Según el Ministerio Público, Rivas utilizó el certificado de estudios del 12 de mayo de 2018 y el título expedido en marzo de 2020 (registrado en el MEC el 9 de junio de ese año) para obtener su matrícula de abogado ante la Corte Suprema y para ser designado representante ante el JEM, primero por la Cámara de Diputados en 2020 y luego por el Senado en 2023.