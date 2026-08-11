Juicio a exsenador Rivas: diputado denuncia manejo desprolijo del MEC, rectores y decanos

Ayer se desarrollaron algunas declaraciones de testigos en el juicio que enfrenta en exsenador colorado cartista Hernán Rivas por su supuesto título falso de abogado utilizado para intergrar el JEM tanto en su periodo como diputado y posteriormente como senador.

Durante su declaración, Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Universidad Sudamericana, dijo que firmó el título de Rivas en su auto, sin constatar los datos del certificado de estudios, además de que nunca vio al exlegislador. Por su parte, Euclides Acevedo, rector de la carrera de medicina de la casa de estudios, reconoció su firma en el título de abogado de Hernán Rivas y manifestó que rubricó dicho título solo porque tuvo a la vista el certificado de estudios del ahora acusado, y admitió que no controló el contenido de dicho documento.

Para el diputado independiente, Raúl Benítez, se evidenció un manejo completamente desprolijo por parte de los decanos y rectores.

“¿Por qué este dato es importante? Porque quiere decir que hoy podríamos tener universidades donde con nuevos rectores y decanos se estén emitiendo títulos falsos y tengamos gente irresponsable que firme, por ejemplo, un título en un auto o gente irresponsable que diga, ‘yo no fui designado para tal o cual carrera, pero igual firmo el título’”, denunció.

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Rivas “es un superdotado”, ironiza diputado

Expresó preocupación por el manejo desprolijo e irresponsable que hasta hoy se puede estar reproduciendo no solamente en la Universidad Sudamericana que en particular cambió de dueños, sino que también en otras universidades que no están bajo ningún tipo de control.

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De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, Rivas rindió 15 de junio las materias de Derecho Civil Reales, Derecho Procesal Civil, Filosofía del Derecho, Procesal Penal II, Ética Jurídica y Técnica jurídica. En tanto, el 15 de diciembre tomó como examen Juicio Oral, Metodología Científica, Derecho Procesal Laboral, Derecho Civil Sucesiones, Lógica Jurídica y Derecho de las Altas Tecnologías.

Ante estas evidencias, Benítez ironizó al afirmar que Rivas “es un superdotado” por rendir tantas materias en un solo día, además criticó el papel contralor del MEC.

“¿Para qué el MEC nos pide a nosotros certificado de estudio para registrar el título, si no hace un mínimo control?, o sea, ¿cómo no saltaron las alarmas cuando uno recibe un certificado de estudio donde tiene un estudiante que rindió cinco materias en un solo día? Entonces, acá fuera del caso particular de Rivas, lo que hay que evaluar es todo nuestro funcionamiento institucional”, cuestionó.

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Rivas: HC no puede alegar desconocimiento, según diputado

Insistió en que el MEC pide un montón de datos y tarda de dos meses a tres meses para registrar títulos, pero al final no son capaces de revisar algo tan básico como fechas de exámenes, por lo que consideró que el paso de registrar el título en el MEC no sirve de absolutamente nada y se debería evaluar su eliminación por su evidente falta de rigor.

Lamentó que la situación de Rivas conlleve a una cascada de nulidades de las resoluciones emitidas por el JEM durante el periodo que el mismo lo integró, lo que también afecta a la seguridad jurídica del país, al grado de inversión y a la credibilidad para hacer inversiones.

“Hoy termina el pequeño castillo de naipes que estaba ahí como equilibrándose con este caso de Rivas, se termina de caer. Catarata de nulidades que se van a venir por la irresponsabilidad política, porque esto no es una irresponsabilidad irresponsabilidad individual. Acá hay una una responsabilidad colectiva de un movimiento que tiene todo copado, que lo puso no una vez, le puso dos veces y encima le puso como presidente del JEM”, refirió.

Refutó la idea de que desde el movimiento Honor Colorado se excusen de que no sabían que el título de Rivas era falso, ya que eso se evidenciaba desde el momento en que se conversaba con Hernán Rivas, lo cual hasta el propio exsenador y presidente del JEM en el periodo en el que Rivas fue integrante, Enrique Bachetta, coincidió en su testimonio brindado ayer durante el juicio al asegurar que el exlegislador procesado “nunca tuvo un lenguaje jurídico”, por lo que incluso solicitó mediante nota a la entonces Cámara de Diputados que cambien al representante.

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“Nosotros hemos llevado un montón de documentación y esperamos realmente que el tribunal convoque a todos los testigos de tal manera a poder llegar a la condena. La condena no es para Hernán Rivas, porque no es una cuestión personal con él. La condena en lo que colaboraría es que quede marcado un precedente. Señoras y señores, no se puede seguir emitiendo títulos falsos y mucho menos se puede seguir utilizando el título falso para llegar a los más altos cargos de la República, como lo hizo el senador”, insistió Benítez.

“Municipalidad de Asunción de HC cambia de idiotas”

Ayer se realizó el informe de gestión de los 11 meses de Luis Bello que asumió en reemplazo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció ante una inminente destitución tras la intervención que detectó varias falencias que conllevarían hasta responsabilidades penales durante su gestión.

Para el diputado Raúl Benítez la Municipalidad de Asunción al mando de Honor Colorado “cambia de idiotas. El primer idiota fue Nenecho Rodríguez. El segundo idiota es Luis Bello. Y ahora están tratando de que llegue su tercer idiota, que es Camilo Pérez”.

Afirmó que el manejo de la Municipalidad de Asunción tiene un movimiento dueño con la misma práctica. Citó como ejemplo el caso conocido como “La Mafia del Asfalto”, donde utilizaban máquinas, funcionarios y materiales de la Dirección de Vialidad para obras particulares, la cual ya estaba cuando el municipio estaba a cargo de Rodríguez.

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“Los problemas que tiene la capital se trasladaron, el traspaso de mando es el traspaso del esquema de corrupción que está instalado dentro de la Municipalidad de Asunción. Mantiene el esquema Bello. Claro que mantiene el esquema porque es el idiota útil del momento. Ellos solamente reciclan idiotas útiles. Después de usarle como un forro, lo tiran en un basurero”, lamentó.

Insistió en que Honor Colorado mantuvo a Bello para que el esquema que funcionaba con Nenecho siga funcionando como un reloj suizo. “La Municipalidad de Asunción es una maquinaria para recaudar y es una maquinaria de corrupción. Es una maquinaria clientelar que en su momento le sirvió a Lizzarella, hoy seguramente le va a servir a Camilo Pérez”, concluyó.