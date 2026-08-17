Juicio a Hernán Rivas: comunicador que indagó título cuestiona papel del MEC y silencio del gremio fiscal

A su salida de la sala de juicios orales del Palacio de Justicia, Santiago González, comunicador del Grupo Vierci, se refirió a los detalles expuestos ante el tribunal que juzga a Hernán David Rivas y apuntó a la falta de explicaciones oficiales sobre la llamativa celeridad con la que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) validó el título del exparlamentario.

“Esta es la gran última oportunidad de que sean convocados todos los que tuvieron algún tipo de participación en la validación del título de Hernán Rivas, que nos digan cómo lo hicieron tan rápido”, sostuvo González.

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Cuestionamientos al MEC y al gremio fiscal

Durante la entrevista con los medios presentes en los pasillos de Tribunales, el periodista recordó el informe elaborado en su momento por el doctor José Casañas Levi cuando se desempeñaba como director de Transparencia del MEC. Indicó que el propio Casañas Levi reveló públicamente que dicho dictamen fue calificado de “irrelevante” y “no pertinente” por el entonces ministro Eduardo Petta, lo que provocó un quiebre entre ambos.

Asimismo, González cuestionó la inacción de las asociaciones de fiscales y magistrados ante las sospechas que pesaban sobre Rivas, cuyo nombre figuraba en la nota que la fiscala Patricia Sánchez remitió a sus superiores comunicando presuntas amenazas en su contra como consecuencia de la investigación que encabeza.

“¿Por qué la Asociación de Agentes Fiscales o de Magistrados Judiciales nunca se animó a referirse al caso de Hernán Rivas y nunca ningún agente fiscal juzgado por él fue defendido por su gremio?”, cuestionó.

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Documentos “perdidos” e inexistencia de compañeros

Sobre el interrogatorio del tribunal, el comunicador detalló que los jueces hicieron hincapié en las consultas periodísticas realizadas a Hermann Weisensee, asesor jurídico de la Universidad Sudamericana, institución que expidió el documento académico de Rivas.

González explicó que la respuesta institucional vertida en su momento fue que las planillas de calificaciones, certificados de estudios y registros de docentes ya no existían por haber transcurrido el plazo legal de resguardo de cinco años.

Por otro lado, remarcó que a pesar de los reiterados llamados públicos en medios de comunicación, ningún compañero de curso ni profesor se presentó para confirmar haber compartido aula con el exsenador.

Salvo una declaración del propio Rivas en diciembre de 2023 afirmando que un excompañero se ofrecería a testificar, nadie compareció hasta ahora para respaldar su paso por la universidad. Tampoco ningún catedrático manifestó haberle impartido clases o tomado exámenes durante la carrera.

Santiago González no tiene dudas de la falsedad del título de Rivas

Al ser consultado sobre las evidencias recabadas y el desarrollo de las audiencias en el fuero penal, el periodista fue contundente sobre sus conclusiones tras haber entrevistado al procesado a fines de 2023.

“Yo cerraba aquella charla con él diciéndole que si tenía sospechas, después de haberle escuchado tenía la certeza de que él nunca pisó la facultad de Derecho. Categórico”, concluyó.

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