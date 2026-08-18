Ramón Zarza Pintos asume en el Consejo del IPS: “Hay que ir más a la práctica y ser transparentes”

El presidente de la República, Santiago Peña, oficializó el nombramiento de Ramón Zarza Pintos como nuevo miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La designación se produce tras la renuncia de Bettina Albertini Alonso, quien permaneció solo seis meses en el cargo.

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Zarza Pintos, quien cuenta con una amplia trayectoria en la función pública —incluyendo su paso como viceministro de Hacienda— y en el sector bancario paraguayo, venía desempeñándose como asesor del titular de la previsional, Dr. Isaías Fretes.

🔶 Asume nuevo miembro en el Consejo del IPS



🔶 "La bandera más importante que llevo es poner toda mi capacidad para enfrentar todo lo que está ahí. Es una cartera grande. Ya estaba trabajando con el Dr. Isaías Fretes como asesor particular. El tema es no ser tan retórico e ir a… pic.twitter.com/V6Wqm2KyhY — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 18, 2026

Gestión contra la negligencia y la crisis de salud

Consultado sobre la lucha contra los esquemas de corrupción —señalados habitualmente como el origen del desabastecimiento de insumos y medicamentos—, el flamante consejero instó a no reducir la problemática a un solo factor.

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“La corrupción es una parte importante, pero no hay que centrarse solamente en ella. Hay negligencia, incapacidad y falta de personas idóneas en los lugares clave. Hay que construir una institución que funcione con el talento humano correspondiente y pasar de la retórica a la práctica”, reflexionó.

La urgencia financiera del IPS

Al analizar la situación financiera del instituto, el nuevo consejero estableció una clara distinción entre el Fondo de Salud y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

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En cuanto al Sistema Jubilatorio, explicó que la relación actual es de ocho a nueve aportantes por cada jubilado, lo que otorga cierta estabilidad en el corto plazo, aunque reconoció que el sistema de reparto se requerirá de ajustes estructurales y actuariales con miras a los próximos 15 a 20 años.

Respecto al Fondo de Salud, señaló que este sector atraviesa la situación más crítica e inmediata, demandando soluciones urgentes para garantizar la compra de medicamentos, insumos y cobertura médica.

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🔶"Lo que nos urge responder es a la demanda en salud", Ramón Zarza, consejero del IPS en representación del Ministerio de Trabajo.https://t.co/XWanoZctKN - #ABCTVPy https://t.co/9sDrCYAptW pic.twitter.com/YD7CbFlHp9 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 18, 2026

Inversiones y seguridad de los fondos previsionales

Recordando la crisis bancaria de la década de 1990 que afectó depósitos públicos del IPS, Zarza Pintos aclaró que el marco regulatorio actual del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Economía ofrece garantías jurídicas y herramientas de medición de riesgo sustancialmente superiores a las de aquella época.

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Sostuvo que los fondos de jubilación deben orientarse a financiar proyectos de desarrollo nacional, siempre bajo un estricto equilibrio entre seguridad y rentabilidad: “Puedo garantizar un trabajo transparente. Si me piden hacer cosas que no corresponden, renuncio. Mi compromiso es dejar una gestión jurídicamente blindada y correctamente estructurada”, afirmó en comunicación con ABC Cardinal.

Respecto al proyecto de ley debatido en el Congreso para declarar la emergencia en el IPS por falta de fármacos, el consejero prefirió reservarse su postura hasta interiorizarse de los pormenores del texto legal.