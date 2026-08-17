Insalubridad y descontrol: IPS exige despeje urgente de sus calles y veredas

La situación en las inmediaciones del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) ha llegado a un límite insostenible. Ante el descontrol, la acumulación de basura y la invasión sistemática de las veredas y arterias públicas, el ente, bajo la administración de Isaías Fretes, solicitó formalmente el apoyo de la Municipalidad de Fernando de la Mora para llevar a cabo el despeje total de las veredas y calles ocupadas.

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La medida, oficializada mediante nota a los vendedores el pasado 6 de agosto, expone una problemática que afecta directamente la salud pública y el libre tránsito. Desde hace años, los asegurados que acuden diariamente al centro asistencial en busca de atención médica, se ven obligados a lidiar con una situación altamente peligrosa para la salud.

El sector, sobre la calle Capitán Rivas y sus adyacencias, se ha transformado paulatinamente en una zona liberada, donde proliferan puestos improvisados de venta de alimentos, casillas precarias y ocupaciones ilegales que invaden tanto las calzadas como las veredas, obstaculizando el paso de peatones y vehículos de emergencia. Pese a que ya se han realizados varias denuncias ciudadanas en contra de estas ocupaciones, las medidas nunca fueron tomadas.

Venta callejera frente a IPS: Un foco infeccioso en zona hospitalaria

La principal preocupación, que motivó los reclamos constantes de los asegurados, radica en los alarmantes niveles de insalubridad que imperan en el sitio. En las veredas del IPS Ingavi se ha vuelto común observar la instalación informal de mesas y sillas, operando como restaurantes callejeros sin ningún tipo de control sanitario, fiscalización ni respeto por las normas elementales de convivencia urbana.

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En estos puestos clandestinos es habitual la generación de montículos de desperdicios orgánicos e inorgánicos, la presencia constante de insectos, y el vertido indiscriminado de aguas servidas directamente sobre la vía pública. Estos líquidos nauseabundos provienen por lo general del lavado improvisado de utensilios, platos y cubiertos utilizados en la elaboración y manipulación precaria de alimentos al aire libre.

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Para muchos asegurados, resulta indignante e inadmisible que un área destinada al cuidado de la salud y la recuperación de enfermos se encuentre rodeada por focos infecciosos de tal magnitud, los cuales ponen en riesgo latente la salud de pacientes vulnerables, ancianos y niños que circulan por el lugar.

Insalubridad en el Hospital Ingavi: Acción institucional y el fantasma de la reincidencia

Ante la presión ciudadana y el deterioro urbanístico, la intervención interinstitucional encabezada por el IPS y canalizada a través de la Municipalidad de Fernando de la Mora busca devolver el orden y la dignidad a las adyacencias del nosocomio.

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La Resolución N° 2676, dictada por la Junta Municipal el 22 de julio, fundamenta la urgencia de la intervención en la necesidad imperiosa de garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal, proteger la seguridad de la ciudadanía y asegurar la accesibilidad universal para personas con discapacidad, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal y normativas de accesibilidad.

Sin embargo, esta situación deja al descubierto una falla estructural en el control preventivo de los espacios públicos por parte de las autoridades municipales y administrativas. Desde el propio IPS anunciaron a ABC Color que esta misma medida correctiva será replicada próximamente en el Hospital Central, donde en el último tiempo también se observa una preocupante y descontrolada polución de puestos comerciales informales en los alrededores.

Esta misma situación caótica ya se había dado tiempo atrás, hasta ser erradicada hace unos años mediante operativos drásticos en el Hospital Central. No obstante, la falta de un monitoreo constante, la desidia y la escasa voluntad de las autoridades del seguro social permitieron que el desorden vuelva a instalarse paulatinamente, convirtiéndose hoy en un problema recurrente que genera profunda preocupación y malestar generalizado en la ciudadanía.

Desde la previsional aseguraron a ABC Color que aquellos vendedores que no respeten la notificación de la Municipalidad de Fernando de la Mora serían desalojados en fecha a confirmar.