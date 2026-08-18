Mafia en IPS: “Ni en pedo hay que emitir bonos para pagar deudas”, dice Soroka

La propuesta busca hacer frente al agudo desabastecimiento de medicamentos, los severos problemas de infraestructura, la falta de personal y las fallas en las máquinas de la institución. Sin embargo, desde el propio ámbito legislativo se cuestiona el alcance real de este tipo de medidas si no atacan el origen del problema.

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“IPS está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo”

El senador Colym Soroka ofreció una radiografía cruda sobre la situación actual de la previsional, afirmando que el IPS atraviesa una crisis profunda alimentada por la corrupción y la evasión estructural.

🔶 IPS sin insumos: Senado tratará el miércoles su declaración de emergencia. "No sé si ayuda a resolver el problema de fondo", considera Soroka



🔶 "Yo creo que el IPS hace mucho tiempo está en terapia intensiva. Si vamos con las emergencias, qué herramientas necesita realmente… pic.twitter.com/eMKEW691Vf — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

El legislador sugirió que la carta orgánica de la provisional varias modificaciones a lo largo de los años pero ninguna de estas adendas logró mejorar el servicio. Por el contrario, aceleraron el deterioro institucional.

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El representante de Itapúa ante la Cámara Alta reflexionó sobre que a pesar del crecimiento continuo de las irregularidades internas —que van desde alquileres de inmuebles a precios irrisorios hasta contratos de provisión de medicamentos con plazos de entrega exorbitantes—, no existe un solo condenado.

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“Demasiada gente se benefició del IPS y se lo ve como un lugar donde uno hace lo que quiere y se esconde de la justicia”, señaló, apuntando también a funcionarios con estilos de vida imposibles de justificar con sus ingresos.

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Además, denunció que existe un grave problema de evasión de aportes que requiere verificaciones estrictas, especialmente a grandes empresas.

🔶 IPS sin insumos: Senado tratará el miércoles su declaración de emergencia. "No creo que ayude a cambiar nada sin solucionar el problema de fondo", considera Soroka



🔶 "Todos estos proyectos de emergencia van a ser "paja". Es para el discurso político. Mientras que no haya un… https://t.co/5fUDL0dDYS pic.twitter.com/RD09eBytYB — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

Herramientas reales vs. “leyes de curro”

En relación con el proyecto de emergencia y las propuestas de financiamiento, la posición del legislador es tajante respecto al uso de recursos financieros de la institución: rechazo al uso de bonos para pagar deuda vencida.

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Para él, la emisión de bonos para cancelar compromisos atrasados solo conviene a los intereses de las empresas farmacéuticas y no soluciona el problema de fondo, vulnerando incluso reglamentos de administración financiera.

“Usar bonos para pagar deudas atrasadas, ni en pedo. Si usamos los bonos para mejorar el servicio y la infraestructura, sí adelante”, enfatizó.

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Agregó que cualquier abordaje serio debe incluir investigar y sancionar a las autoridades, políticos o sectores poderosos que sacan provecho de la vulnerabilidad del IPS.

🔶 IPS sin insumos: Senado tratará el miércoles su declaración de emergencia. "¿Bonos para pagar deuda atrasada? Ni en pedo", dice Soroka



🔶 "Yo no tengo problemas con que la gente se enoje. Usar bonos para pagar lo atrasado, de ninguna manera. Ahora, me dicen que usemos los… https://t.co/5fUDL0dDYS pic.twitter.com/cKLJcwwCHP — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

Tendencia a la aprobación en el Senado

A pesar de las críticas sobre la efectividad real de la medida, el legislador anticipa que los votos estarían perfilados para aprobar la declaración de emergencia en la sesión de esta semana.

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No obstante, la advertencia queda sobre la mesa: si no se debate y reestructura el modelo de fondo del IPS, cualquier ley de emergencia se reducirá a un simple recurso del discurso político y a un mecanismo paliativo que dejará todo exactamente igual.