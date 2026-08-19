¿Falla del MOPC en Pedrozo? Dinatran apunta a sobrecarga del camión y falta de báscula

El camión que transportaba ladrillos y protagonizó el sábado pasado un fatal accidente en Pedrozo debería haber sido controlado con una báscula antes de iniciar el descenso del cerro, según afirmó el titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González.

Explicó que no existe un registro del peso de la unidad porque, cuando el vehículo circuló por la zona, no había una báscula disponible. “Era llamativo también el horario que salía en un feriado”, refirió.

Señaló que al momento del paso del vehículo no había una báscula disponible en la zona y aclaró que ello no está bajo responsabilidad de Dinatran, sino del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión.

“Las básculas que suelen usarse en Ypacaraí son móviles, que trasladan a lugares según la necesidad. En ese momento, seguramente era muy difícil que haya una báscula en el camino”, sostuvo.

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Dinatran apunta a una posible sobrecarga del camión

González sostuvo que, desde su apreciación, hubo negligencia del conductor y una eventual sobrecarga de la unidad. Con ello, descartó que el accidente haya sido consecuencia de una falla en la inspección técnica realizada por Dinatran.

No obstante, aclaró que todavía no existe una certeza pericial que determine que los frenos hayan fallado, por lo que aún no existen elementos objetivos para establecer la causa del accidente. Remarcó, en ese sentido, que será necesario contar con una evaluación técnica.

Asimismo, informó que Dinatran puede proporcionar a los investigadores los datos correspondientes a la inspección del vehículo. Precisó que el taller encargado de realizarla fue ACA SA, con instalaciones en Capiatá.

Añadió que el camión cumplió con los trámites requeridos ante la institución.

Negligencia del chofer y sobrecarga

Si bien aclaró que no se desmarca del caso, González atribuyó responsabilidad al conductor por la forma en que habría realizado el descenso. “No bajó con la velocidad adecuada y venía con sobrecarga”, indicó.

Según explicó, su hipótesis también se basa en que él proviene de una familia dedicada al transporte de ladrillos y, por tanto, tendría experiencia en ese tipo de traslado.

“No hubo un adecuado manejo de la unidad al bajar esta cuesta con un camión así y más aún cargado”, opinó.

El titular de Dinatran también reconoció que, pese a haber pasado por la inspección correspondiente, el vehículo pudo haber presentado una falla posteriormente.

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Admite que no tiene respaldo científico sobre la sobrecarga

Respecto a la presunta sobrecarga, González reconoció que no cuenta con un dato científico que sustente esa hipótesis y aclaró que su afirmación se basa en su experiencia personal y familiar en el transporte de cargas.

“Ese camión era solo de 16.500 kg de capacidad y estoy más que seguro que venía sobrepasado porque habitualmente se sobrecarga porque la capacidad del motor da para cargar más y normalmente se hace para abaratar costos y más aún cuando el traslado de interior a Capital porque ahí no hay básculas. Cuando lo hacen de Central a interior se cuidan, porque tres a cuatro básculas por departamentos y cargan lo justo y necesario”, declaró.

Pide investigar peso de la carga

El funcionario reconoció, además, que una imagen de circuito cerrado no permite determinar por sí sola si el vehículo estaba sobrecargado.

“Investigando al proveedor y al comprador, alguien va a caer en contradicción. Capaz no debí tirar este dato. Era fácil preguntarle al chofer cuántos ladrillos traía. Estoy más que seguro que venía sobrecargado”, declaró.

Agregó que, según su experiencia, la mayoría de los camiones provenientes de Tobatí presentan desperfectos, por lo que utilizan la rampa de frenado, lo hacen transportando materiales con sobrecarga.

Chofer dice que perdió los frenos

El accidente ocurrió luego de que el conductor, Víctor Raúl De la Cruz (48), perdiera el control del camión. El chofer refirió que no pudo detener la marcha porque perdió los frenos luego de descender el cerro Caacupé, poco después de pasar la rampa de frenado instalada para este tipo de desperfectos.

En paralelo a las investigaciones sobre las circunstancias del accidente, el fiscal Juan Ledesma imputó a De la Cruz por homicidio culposo.