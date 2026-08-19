Tragedia en Pedrozo: mayor despliegue de control, pero persisten los peligros para los peatones

A pesar de las protestas realizadas por los vecinos —quienes se manifestaron con velas y pancartas para exigir respuestas urgentes—, el semáforo ubicado en la zona sigue operativo sin modificaciones, en un tramo donde los vehículos transitan a alta velocidad por la pendiente.

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La desprotección de los peatones

Más allá del riesgo constante para los automovilistas, la falta de infraestructura impacta de lleno en la rutina de los residentes que deben desplazarse a pie.

Ausencia de refugios para pasajeros

En la intersección que conecta con los accesos a Yhu y Pirayú no existe una parada formal ni marquesinas para guarecerse de las inclemencias del tiempo. Los usuarios del transporte público deben aguardar el paso de los buses a la intemperie, parados sobre la vereda.

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Cruce peatonal complejo

Aunque se instaló una pasarela peatonal meses atrás, recorrer el trayecto hasta el viaducto resulta dificultoso para los vecinos, entre ellos los estudiantes que diariamente se dirigen a la escuela ubicada al otro lado de la calzada.

Riesgo permanente

La combinación del semáforo en una bajada pronunciada y la falta de accesos seguros expone de forma diaria a los habitantes de la zona a situaciones de peligro.

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Mientras las autoridades mantienen agentes dirigiendo el flujo vehicular de manera provisoria, la comunidad de Pedrozo insiste en que las medidas paliativas son insuficientes y exige reformas definitivas para evitar nuevas fatalidades en el lugar.