Se esperó “seis muertes” para sacar el semáforo, critica concejal de Pedrozo

Tras el trágico y fatal accidente que ocurrió el sábado a la noche, en el que murieron seis personas, cuatro de ellas de una misma familia, en el cruce del kilómetro 47 de Pedrozo, Ypacaraí, los vecinos denunciaron que el semáforo es el principal causante de los accidentes fatales.

Ante esto, el MOPC anunció que para mañana estarían retirando el mismo, por lo que se implementarán nuevas medidas en la zona, por lo que para quienes vengan de Ciudad del Este a Asunción podrán utilizar el retorno del km 45,8 y los que vayan de Asunción a Ciudad del Este el retorno del km 48,5.

Además anunciaron una reducción de carril desde el km 48,5 hasta la zona del cruce, para la ejecución de obras que también contará con el acompañamiento de la Patrulla Caminera y personal banderillero de Rutas del Este, quienes estarán orientando a los conductores para facilitar la circulación de la zona.

Jonhy Caballero, concejal de Ypacaraí, lamentó que la institución espere “seis muertes” para concretar tanto la eliminación del semáforo, como la posesión de los terrenos por parte del MOPC.

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“Esto tendría que estar haciendo ya hace dos años cuando hubo en el mismo lugar el siniestro del trasganado que enlutó a seis familias también. Pasaron dos años y ¿qué se esperó para hacer esto? ¡Seis muertes! Seis muertes más y yo siempre digo: la responsable directa es la ministra Claudia Centurión de esas víctimas del sábado pasado. Ella es la responsable porque no se previó muchas cosas antes que sucediera otra vez. Acá siempre había roces, siempre había camiones que pasaban en rojo, pero gracias a Dios no solía agarrarle a nadie, pero esta vez lastimosamente agarró”, criticó.

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Concejal dice que ministra les trató muy mal

Contó que los vecinos de la zona se organizaron como comisión, tanto los de Pedrozo como los de Jhugua Jhu para analizar cómo ayudarían al problema vial en la zona, presentándole a la propia ministra Centurión varias alternativas; sin embargo, cuestionó que la misma les trató muy mal.

“Ella nos rechazó, rotundamente nos rechazó, nos trató muy mal en el sentido de que ‘nosotros no vamos a hacer lo que ustedes nos dicen, vamos a hacer nosotros lo que sabemos que vamos a hacer ahí’”, sostuvo.

Sobre un audio de hace dos años, que hoy reflotó, en donde en una reunión con los vecinos la propia ministra cuestiona sobre que más se puede hacer, considerando que con la pendiente, los vehículos de gran porte estarían bajando a gran velocidad e impactarían igualmente por algún lado, dijo que recuerda la reunión.

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“Yo estuve presente en esa reunión también y es lo que ella está diciendo ahora, está cambiando de idea. Eso estaba hablando cuando todavía no se construyó el viaducto transversal. Nosotros estábamos en contra de ese viaducto transversal. Los camiones van a bajar a toda puta, ahora no van a tener más ese pequeño freno, vamos a decirle, que era el semáforo, pero ahora van a estar pasando y va a ser como antes era”, precisó.

Accidentes ocurrían lejos del cruce

Recordó también que antes de la colocación del semáforo, los accidentes ocurrían pasando Pedrozo y Jhugua Jhu. Una situación que consideró preocupante es que en la zona hay dos escuelas que se exponen también al peligro de los vehículos que pasan por la zona a alta velocidad.

Agregó que una solución podría ser colocar una pasarela peatonal, igual a la que el MOPC construyó aproximadamente a 300 o 400 metros de la zona, además del viaductor transversal.

También contó que ingresaron una minuta para construir escaleras que ayuden a los peatones a cruzar el viaducto.