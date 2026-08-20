Mafia en IPS: ordenan arresto domiciliario y tobillera electrónica para Bataglia

El juez Rodrigo Estigarribia dictó la medida cautelar tras detectar graves irregularidades en los movimientos migratorios del ex titular de la previsional, quien registró salidas e ingresos no autorizados al país mientras pesaba en su contra una orden de detención.

Lea más: Bataglia a los asegurados golpeados por la mafia en IPS: “Sin comentarios”

El ex alto funcionario se encuentra imputado por el Ministerio Público (representado por el fiscal Julio Ortiz), por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en el marco de una investigación que indaga un perjuicio patrimonial que supera los 61.000 millones de guaraníes contra las arcas de la entidad previsional.

Pese a que la fiscalía mantenía vigente el requerimiento de prisión preventiva —argumentando la gravedad del hecho y el elevado marco penal—, el juzgado optó por una medida de ponderación constitucional.

Lea más: IPS gastará el doble en estudios para obras que ya tenían solución por G. 642 millones

El juez Estigarribia ratificó la prisión domiciliaria y subrayó que no existían garantías suficientes para otorgarle la libertad ambulatoria al imputado debido a un evidente y comprobado riesgo de fuga.

AHORA |🔴 Mafia en el IPS: ordenan arresto domiciliario con tobillera electrónica para Vicente Bataglia



🔶 "Esta cuestión de ingresar irregularmente al país es algo que no se puede dejar pasar. Para mí, me parece una circunstancia grave el ingreso irregular. Dada esta… pic.twitter.com/FS3Sm0wUAh — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2026

¿Por qué no pueden darle la ambulatoria?

El pilar fundamental que definió la decisión del magistrado fue la evaluación del comportamiento del imputado durante el proceso, criterio estipulado en el artículo 243 (numeral 4) del Código Procesal Penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mafia en IPS: fijan fecha de audiencia de imposición de medidas a Bataglia

La controversia comenzó a tejerse en torno al levantamiento de la orden de detención notificado por la fiscalía el pasado 12 de agosto de 2026, una decisión que la defensa pretendía hacer valer como un desistimiento tácito del pedido de prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Garantías solicitó mediante el oficio N.º 240, un informe detallado a la Dirección Nacional de Migraciones. La respuesta brindada por su director, el Dr. Jorge Kronawetter (nota DNM N.º 2227), reveló inconsistencias de extrema gravedad:

Lea más: Mafia en IPS: Senado sigue sin conformar comisión especial para investigar corrupción

01 de junio de 2026 : Último ingreso regular al país registrado a las 19:53 hs.

23 de julio de 2026 : Salida regular con destino a Italia.

12 de agosto de 2026 : Comparecencia y levantamiento de detención. Sin embargo, Migraciones confirmó que no existía ningún registro formal de reingreso al país a esta fecha.

18 de agosto de 2026: Salida a Argentina y reingreso 3 horas después.

“El 12 de agosto esta persona se encontraba en el país de manera irregular al no registrar una entrada formal. Es una circunstancia que este juzgado no puede dejar pasar; denota facilidades de movilidad que incrementan el peligro de fuga”, dijo el Juez Rodrigo Estigarribia.

Obstrucción a la investigación

El juez Estigarribia aclaró que el peligro de fuga quedó descartado. “Habiéndose desarrollado más de dos años de investigación previa, no se detectaron elementos actuales que demuestren que el imputado pueda destruir u ocultar pruebas”, expresó el juez.

Lea más: Bataglia se presentó ante la Fiscalía

Sin embargo, los ingresos clandestinos o no asentados en los registros oficiales de fronteras demuestran que el imputado cuenta con facilidades de logística y movilidad transfronteriza fuera del control estatal.

El juez cuestionó severamente la incertidumbre generada sobre cómo el Ministerio Público le tomó audiencia al imputado el 12 de agosto si legalmente no existía constancia de su retorno desde Europa.

Lea más: IPS pidió en junio último una nueva adenda para frenar bloque quirúrgico

Finalmente, tras dar por concluida la audiencia, el juzgado ordenó la ejecución inmediata de los trámites administrativos para disponer el traslado de Vicente Battaglia a su domicilio designado, donde permanecerá bajo estricta custodia telemática mediante tobillera electrónica y con prohibición de salida del país, a fin de asegurar su sometimiento al proceso penal.