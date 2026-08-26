Mafia de los pagarés: audiencias claves para ujieres y juez de Paz quedaron suspendidas

En el marco del caso mafia de los pagarés para esta mañana estaba prevista la realización de la audiencia preliminar a los ujieres del Juzgado de Paz de La Encarnación, Audrey Jazmín Galeano Mora, defendida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería, defendido por su padre y abogado Mario Antúnez. Sin embargo, la diligencia quedó suspendida.

Las audiencias se debían realizar ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, quien resolvió suspender primeramente la que estaba relacionada a Audrey Galeano, por razón de que su abogado había solicitado la postergación por motivo de superposición con un juicio oral y público.

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Estigarribia, en el caso de Audrey Galeano, fijó como nueva fecha para intentar sustanciar la audiencia preliminar el próximo 23 de septiembre de 2026. Para la misma, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero habían solicitado la suspensión condicional del procedimiento, pedido que fue ratificado por la fiscala adjunta representada por Gilda Tottil.

En cuanto a Nicolás Antonio Antúnez Tillería, su padre y abogado Mario Antúnez, presentó este miércoles pedido de suspensión con motivo de salud, adjuntando una indicación de reposo médico ante la secretaría del juzgado penal de garantías ante el cual se tramita su causa. En su caso, hasta ahora no se fijó nueva fecha.

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Cabe recordar que Audrey Galeano y Nicolás Antúnez están procesados en el marco del caso conocido como la mafia de los pagarés, por sus actuaciones supuestamente irregulares como ujieres notificadores del Juzgado de Paz de La Encarnación, mientras estaba a cargo la también encausada y ya enjuiciable Carmen Analía Cibils Miñarro.

Incidentes retrasan preliminar a ujieres de la mafia de los pagarés

El próximo 24 de septiembre se cumplirá un año de que la Fiscalía presentó acusación contra la exjueza Carmen Analía Cibils Miñarro y otros más, y el pedido de suspensión condicional del procedimiento para los ujieres Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Audrey Jazmín Galeano Mora, y Alfredo Rene Benitez Cabrera.

Desde entonces, el juez Rodrigo Estigarribia intentó llevar a cabo la audiencia preliminar en un total de cuatro ocasiones para el caso de Audrey Galeano y Nicolás Antúnez, contando este miércoles 26 de agosto.

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En el caso de Audrey Galeano, la diligencia se intentó realizar inicialmente el 4 de diciembre de 2025, pero se suspendió por la recusación de Analía Cibils contra el juez Estigarribia; luego, el 9 de marzo de 2026, cuando también se suspendió por recusación del actuario Rodrigo Cuevas al juez.

En tanto que la tercera ocasión fue el 6 de abril, que si bien se realizó y la fiscalía ratificó su pedido de suspensión condicional del procedimiento, el juzgado dio trámite de oposición y remitió a Fiscalía General para una ratificación o rectificación.

Conductas de ujieres en mafia de los pagarés, ratificó fiscala adjunta

En su requerimiento la fiscala adjunta Gilda Villalba resalta que los elementos de convicción recolectados pueden permitir al Ministerio Público sostener la existencia de las conductas atribuidas a los ujieres notificadores Alfredo René Benítez y Audrey Jazmín Galeano, consistentes en los tipos penales de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores; y prevaricato en carácter de cómplices.

“Los ujieres estaban en conocimiento pleno de las circunstancias reales del hecho, que las notificaciones (a las víctimas de la mafia de los pagarés) no fueron realizadas y dejaron asentado falsamente en sus informes que realizaron las notificaciones”, remarca parte del escrito de 13 páginas presentado por la fiscala adjunta.

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Agrega que los entonces ujieres notificadores del juzgado de Paz de La Encarnación tenían la capacidad de materializar el hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso; ya que eran los funcionarios encargados de labrar los documentos en los que se dejaban constancias que las víctimas eran supuestamente notificadas.

Sin embargo, la fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil afirma que ambos pueden ser beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, ya que una eventual condena no superaría la pena a dos años de cárcel, además que los imputados admitieron los hechos imputados y demostraron voluntad de reparar el daño causado.

Corte debe destrabar caso de otro ujier indagado por la mafia de los pagarés

Por otra parte, en el caso de Alfredo René Benítez Cabrera, un tercer ujier para el que la Fiscalía pidió la suspensión condicional del procedimiento es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que tiene en sus manos destrabar su proceso.

De acuerdo con los antecedentes, Alfredo Benítez había presentado mediante su abogado defensor apelación contra el trámite de oposición del juez Rodrigo Estigarribia. Posteriormente un Tribunal de Apelación penal confirmó la decisión del magistrado, pero Benítez apeló el fallo de alzada.

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Los camaristas resolvieron no dar trámite a la acción del encausado señalando que una resolución de Alzada es inapelable. Pese a ello, Benítez volvió a recurrir contra el rechazo del Tribunal de Apelación y, posteriormente recusó a los miembros del mismo y es este incidente último el que se encuentra pendiente de resolución en la Corte.

A raíz de que el caso está durmiendo en la máxima instancia judicial es que la audiencia preliminar a Alfredo Benítez sigue sin poder realizarse.

Indignación reina entre víctimas de la mafia de los pagarés

Un grupo de personas, víctimas de la mafia de los pagarés, fue hasta el Palacio de Justicia para seguir de cerca las audiencias preliminares previstas para hoy, específicamente, para Audrey Galeano y Nicolás Antúnez, además de expresar su rechazo al pedido hecho por el Ministerio Público para ellos.

Es más, el grupo de personas afectadas presentó un escrito dirigido al juez Rodrigo Estigarribia a fin de poder participar de las diligencias en carácter de víctimas de estos hechos irregulares.

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En cuanto al pedido de la Fiscalía, de suspensión condicional del procedimiento para los ujieres las víctimas señalaron sentir una “enorme indignación” ya que “los juicios civiles se siguen tramitando a pesar de que ni siquiera están localizados” en los respectivos juzgados de paz.

A ello se suma que “ningún juzgado de paz dispuso nulidades de oficio en los juicios y como las víctimas no fueron notificadas ni en esos juicios ni en la causa penal, recién ahora se están enterando”, según indicó la abogada Diana Vargas, directora de la Comisión de Víctimas de la Mafia de Pagarés.

Juez de paz recusó a juez interino y suspendió su preliminar

Para este miércoles 26 de agosto también estaba prevista la realización de la audiencia preliminar al juez de paz de La Catedral 1° Truno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez, la cual fue suspendida como consecuencia de su recusación planteada contra el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, quien interina al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

El escrito presentado por el abogado Jorge René Montiel, en representación de Gustavo Villalba, señala: “presento formalmente recusación contra el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno, quien actualmente ejerce sus funciones de manera interina, V.S. Abg. Osmar Legal, o en su caso, el magistrado que se encuentre interinando” al juez Otazú.

El juez Villalba señaló que debe ser el “juez natural” quien decida dentro de la causa " como aquella garantía fundamental de acceso a un tribunal predeterminado por la ley”.

Añadió en otra parte que, “el juez que debe conocer en una causa es aquel designado con anterioridad al surgimiento de los hechos que serán materia de investigación, garantizando así́ que el órgano jurisdiccional no pueda estar inclinado previamente hacia ninguna posición particular respecto de los sujetos procesales ni de los hechos bajo debate”.