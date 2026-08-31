¿Cuánto gana un médico por hora? Esto explica exviceministro de Salud

La crisis en el sistema de salud hoy se agrava con la masiva renuncia de médicos, especialistas, y la puesta a disposición de los cargos de encargados y directores de los diferentes hospitales dependientes de la red de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el marco del reclamo de reajuste salarial de médicos.

Los trabajadores de salud exigen un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, además de reabastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales, el pago por feriados y la desprecarización de miles de médicos contratados.

Julio Rolón Vicioso, exviceministro de salud, explicó que ya en el 2006 conformaron la Federación Nacional de Trabajadores de Salud ante la inequidad y la desigualdad salarial que en aquel entonces reinaba.

“Había médicos que ganaban G. 550.000, otros que ganaban G. 1.500.000, otros que tenían la suerte de tener un amigo y ganaban G. 2.000.000, enfermeras que ganaban G. 350.000, G. 400.000, G. 500.000, o sea, un desorden total, incluido contratos de 3 meses, 6 meses y nunca un contrato anual. A partir de ese momento nosotros con la federación lo que hicimos fue establecer pisos salariales por grupo ocupacional”, precisó.

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¿Cómo se establece cuánto gana un médico por hora?

Contó que establecer los pisos salariales implicó hacer el análisis de cuánto cuesta cada hora de acuerdo a cada grupo ocupacional, como por ejemplo la carga horaria médica, para lo que usaron criterios amparados por la Organización Internacional del Trabajo que establece que para cuantificar en términos monetarios el valor del trabajo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la formación y el tiempo de formación.

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“A ese tiempo se le va sumando, en el caso de la medicina, que son 6 años, el tiempo de la residencia, que son otros 3 a 5 años, después la subespecialidad, que también tiene un rango de 2 a 5 años, después la responsabilidad, que es una responsabilidad civil, penal, administrativa y por supuesto ética, después una responsabilidad en términos de decisiones que toma sobre la situación del paciente y se le van sumando criterios, pero todos partimos de una base que es el piso salarial y todos nos igualamos en tres criterios básicamente”, detalló.

Recordó que en el 2006 lograron establecer un salario piso de médicos de G. 2.150.000, que fue aumentando hasta que en 2011 llegó a G. 3.750.000 y en octubre del mismo año, a poco más de G. 4.000.000, y llegó a los G. 5.000.000, pero que después de eso, practicamente nunca más tuvo variación.

Aclaró que actualmente el salario piso por cada vínculo de 12 horas es de aproximadamente G. 5.000.000 por cada médico contratado, que no se diferencia por especialidad ni subespecialidad, por lo que todos reciben el mismo monto.

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Escalafón médico, aumento de G. 500.000 cada 5 años

Relató que en el 2022 se implementó un sistema que permitió que 490 médicos aproximadamente pasen a lo que hoy se conoce como escalafonamiento, lo que consideró es perverso, ya que para acceder al mismo, los profesionales deben ser primero nombrados, que suele darse pasados los cuatro años de contrato y momento en el que pasan de ganar G. 5.000.000 a G. 5.400.000.

Dijo que para llegar a ganar G. 7.000.000, deben pasar por lo menos 20 años de trabajo desde que se escalafona, para quienes tienen un solo vínculo, siendo que cada cinco años el salario aumenta G. 500.000.

“Lo que se pide ahora es básicamente poner al día teniendo en cuenta la desvalorización del salario, todos los aspectos económicos para poder decir: ‘Bueno, este es el piso salarial que corresponde al médico, de acuerdo a todos los criterios que se usan’. O sea, nosotros no estamos inventando nada, nosotros lo que hacemos es aplicar estándares que se aplican en todas partes para poder establecer un piso”, insistió.

Sostuvo que sería ideal aplicar la carrera sanitaria, pero en su opinión va a ser imposible cumplir considerando que hoy día cada grupo ocupacional tiene su propia ley y la ley de la carrera sanitaria englobaría a todos los grupos ocupacionales, como por ejemplo, al gremio de enfermeras, el cual destacó como muy organizado que probablemente no dejarían la zona de confort jurídico en el que se encuetran actualmente.

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Salario piso es necesario para la carrera sanitaria

Señaló que en medio del conflicto con los médicos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, ofreció como alternativa implementar la carrera sanitaria, pero para hacer la ley, se debe establecer el piso salaria para avanzar en la misma, por lo cual es inviable a su parecer.

Resaltó que incluso cuando los médicos son residentes ganan más que ya siendo profesionales egresados, considerando que los residentes actualmente ganan G. 6.000.000, para que al terminar la residencia pasen a ganar G. 5.000.000, con la carrera y especialidad concluida, pero destacó que el salario percibido por los residentes fue algo que lograron tras una negociación que hicieron con el Estado.

Agregó que la posibilidad de que los médicos tengan más de un vínculo en el sistema público de salud parte de una necesidad de cubrir los servicios.

“Si el Ministerio necesita 1.000 horas médicas por día y solamente tiene 400 médicos, que no te alcanza si le das un solo vínculo a cada uno para cubrir 500, ¿en qué termina? La lógica te dice que termina en ofreciéndole a uno u otro un segundo o un tercer vínculo. Entonces, la multivincularidad no es una concesión graciosa porque alguien se va y pide, ‘dame dos o tres’, parte de una necesidad, que en el camino algunos hayan pervertido eso como estrategia política para darle a sus amigos, esa es otra cosa”, criticó.

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Insistió en que esto no hace que se le dé un aumento al valor de la hora del trabajo del médico, sino que se volvió en un aumento de la carga de trabajo del profesional de la salud.

Esto gana un médico por hora

Precisó que hoy un médico gana G. 106.000 por hora y ahora buscan llegar a G. 166.000, que no es una gran diferencia.

Sobre las denuncias de médicos que supuestamente solo figuran en los consultorios y no atienden a los pacientes, afirmó que es un problema de fondo que tiene que ver con el gerenciamiento, ya que los directores regionales y de hospitales son los que tienen la obligación de que la demanda de la población sea cubierta con la productividad de los recursos humanos.

“¿Cómo controlar eso?, y tenés un departamento de recursos humanos, tenés un director médico, o sea, es un director de orquesta que tiene que ver que todo suene armónicamente, pero esa es una responsabilidad que pasa por el que gerencia el servicio de salud, ya sea como director o en todo caso el regional que tiene que vigilar todos los hospitales, es decir, las rabonerías que sabemos existen, no son la generalidad de los casos, son hechos puntuales que deberían ser identificados y la gente que comete eso debería ser sancionada sin dudar”, sostuvo.