Ante abandono y deterioro de Asunción, lanzan Red por el Derecho a la Ciudad

Se trata de la “Red por el Derecho a la Ciudad”, una articulación de diversas organizaciones como comisiones y asociaciones vecinales, colectivos de derechos humanos, ambientalistas y culturales.

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El lanzamiento surge en el contexto de las próximas elecciones municipales en Asunción, el 4 de octubre próximo. El candidato del cartismo es Camilo Pérez y la intendentable de la oposición es Soledad Núñez.

Los organizadores del evento indicaron que estas entidades vienen trabajando en la solución de problemas en Asunción como “el mal servicio de transporte público, la proliferación ilegal de estaciones de servicio, la destrucción de la vida barrial, la contaminación ambiental y la exclusión en los Bañados”.

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El lanzamiento de esta nucleación de organizaciones se realizará el sábado 8 de agosto, en la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, ubicada frente a la plaza Uruguaya, a las 10:00.

Al término del acto, se invitará a los concurrentes a realizar una acción ciudadana directa alrededor de la histórica plaza Uruguaya, que actualmente se encuentra bajo reparación y restauración con fondos estatales.

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“Las ciudades en las que vivimos es el resultado de decisiones y omisiones que configuraron un modelo urbano que expulsa, segrega y fragmenta”, expresaron los organizadores.

Se priorizan los autos y se abandona el centro de Asunción

Repudian que actualmente se prioricen los automóviles por sobre las personas, que las ciudades se expandan hacia las periferias mientras abandonan sus centros, y que se concentren inversiones que valorizan ciertos territorios mientras otros se degradan.

“El vínculo con la naturaleza, con el agua, con los espacios comunes se debilita o se pierde por completo”, expresa un párrafo del manifiesto fundacional de la Red que rubricaron las 25 organizaciones integrantes.

Los referentes designados de la red son Natalia Correa de Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia; Vladimir Velázquez Moreira de Asunción Causa Nacional; Griselda Yúdice de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción- OPAMA; Jhony Alvarenga del colectivo Guara y Arístides Ortiz Duarte de la Asociación Vecinos y Amigos del parque Carlos A. López.

¿Quiénes integran la Red?

Integran la Red por el Derecho a la Ciudad: