Política
06 de agosto de 2026 a la - 16:43

Ante abandono y deterioro de Asunción, lanzan Red por el Derecho a la Ciudad

Cartel de la Red por el derecho a la Ciudad.
Cartel de la Red por el derecho a la Ciudad.

Ante el deterioro y el abandono de la infraestructura en Asunción así como el caos y el desorden del territorio de la capital, más de 20 organizaciones sociales se articularon y unieron fuerzas para reclamar soluciones. El lanzamiento se realizará este sábado 8 de agosto.

Por ABC Color

Se trata de la “Red por el Derecho a la Ciudad”, una articulación de diversas organizaciones como comisiones y asociaciones vecinales, colectivos de derechos humanos, ambientalistas y culturales.

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El lanzamiento surge en el contexto de las próximas elecciones municipales en Asunción, el 4 de octubre próximo. El candidato del cartismo es Camilo Pérez y la intendentable de la oposición es Soledad Núñez.

Los organizadores del evento indicaron que estas entidades vienen trabajando en la solución de problemas en Asunción como “el mal servicio de transporte público, la proliferación ilegal de estaciones de servicio, la destrucción de la vida barrial, la contaminación ambiental y la exclusión en los Bañados”.

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El lanzamiento de esta nucleación de organizaciones se realizará el sábado 8 de agosto, en la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, ubicada frente a la plaza Uruguaya, a las 10:00.

En diciembre de 2025, organizaciones civiles iniciaron charlas para elaborar un manifiesto que será entregado a los candidatos antes de las elecciones municipales.
En diciembre de 2025, organizaciones civiles iniciaron charlas para elaborar un manifiesto que será entregado a los candidatos antes de las elecciones municipales.

Al término del acto, se invitará a los concurrentes a realizar una acción ciudadana directa alrededor de la histórica plaza Uruguaya, que actualmente se encuentra bajo reparación y restauración con fondos estatales.

“Las ciudades en las que vivimos es el resultado de decisiones y omisiones que configuraron un modelo urbano que expulsa, segrega y fragmenta”, expresaron los organizadores.

Se priorizan los autos y se abandona el centro de Asunción

Repudian que actualmente se prioricen los automóviles por sobre las personas, que las ciudades se expandan hacia las periferias mientras abandonan sus centros, y que se concentren inversiones que valorizan ciertos territorios mientras otros se degradan.

Estructuras de juegos metálicas oxidadas y descascaradas en un parque infantil sin niños presentes, rodeado de árboles.
Un parque infantil en Plaza Lola de Miño muestra su deterioro con juegos metálicos en mal estado.

“El vínculo con la naturaleza, con el agua, con los espacios comunes se debilita o se pierde por completo”, expresa un párrafo del manifiesto fundacional de la Red que rubricaron las 25 organizaciones integrantes.

Los referentes designados de la red son Natalia Correa de Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia; Vladimir Velázquez Moreira de Asunción Causa Nacional; Griselda Yúdice de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción- OPAMA; Jhony Alvarenga del colectivo Guara y Arístides Ortiz Duarte de la Asociación Vecinos y Amigos del parque Carlos A. López.

¿Quiénes integran la Red?

Integran la Red por el Derecho a la Ciudad:

  1. Amigos del Parque Caballero (AAPC)
  2. Asunción Causa Nacional
  3. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES)
  4. Colectivo Guara
  5. Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM Py)
  6. Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA)
  7. Red Agroecológica
  8. Unión de Bosques Asuncenos
  9. Vecinos de Trinidad Unidos
  10. Salvemos el Parque Guasu
  11. Asamblea Ciudadana Asuncena
  12. Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia
  13. Amigos del Jardín Botánico de Asunción
  14. Asociación Amigos del Parque Carlos Antonio López
  15. Amigos de la Plaza Ortiz Guerrero
  16. Asociación de Vecinos de la plaza Herminio Giménez
  17. Agrupación Barrial Salvemos Las Mercedes
  18. Guaty Py
  19. CRI Paraguay (Construyendo Realidades Inclusivas Paraguay)
  20. Asociación Mil Solidarios
  21. Articulación PYKUI
  22. S.O. S Arroyo Ferreira
  23. Ecología Urbana Paraguay.