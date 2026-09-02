Juicio a Hernán Rivas: más testigos declaran hoy sobre título falso de abogado

La primer testigo del Ministerio Público llamada para declarar hoy, en el juicio oral al exsenador Hernán Rivas Román (ANR - cartista), acusado por el caso de su título de abogado presuntamente falso, es Liza Cabañas, funcionaria de la Universidad Sudamericana y hermana de Dora Arminda Cabañas Garay, quien se desempeñó como directora académica de dicha institución entre los años 2016 y 2022.

También está convocada para declarar en la séptima audiencia del debate oral la funcionaria Nilda Rojas Melgarejo, una de las que participaron en la auditoría del Ministerio de Educación y Ciencias, ordenada por el entonces ministro Eduardo Petta tras el dictamen del Abg. José Casañas Levi (fallecido en noviembre de 2024), que recomendó al MEC anular el registro del titulo de abogado de Hernán Rivas.

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El Tribunal de Sentencia a cargo del juzgamiento de la causa está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta; Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, como miembros titulares.

Por parte del Ministerio Público, la acusación contra Rivas por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, es sostenida por los fiscales Patricia Sánchez Luz Guerrero y Christian Benítez.

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Testigos refuerzan sospechas contra Hernán Rivas

Hasta el momento todos los testigos avalaron aún más la teoría del Ministerio Público de que Hernán Rivas tenía título falso de abogado y que con ese diploma representó a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), incluso llegó a ser presidente siendo senador en el 2023.

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Tanto autoridades como funcionarios y egresados de la Universidad Sudamericana señalaron ante el Tribunal de Sentencia, que no recuerdan a Hernán Rivas como alumno de la carrera de Derecho de la institución universitaria.

Incluso en la última audiencia del juicio oral, realizada el 25 de agosto pasado, la jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del Ministerio de Educación y Ciencias Andrea Estigarribia afirmó que el título de abogado de Hernán David Rivas Román fue registrado por el MEC en apenas seis minutos, en fecha 9 de junio de 2020; por una “orden superior” del entonces ministro Eduardo Petta, por la cual flexibilizaron los filtros de control exigidos por la norma.

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Luego declaró el exministro Petta, quien negó la supuesta “orden superior”, y argumentó que el MEC no anuló el registro del título de Hernán Rivas, como había recomendado un dictamen del asesor José Casañas Levi, porque dicho análisis “fue insuficiente”, según señaló el también exsenador colorado en su declaración por medios telemáticos.

Fechas claves en juicio a Rivas

3 de junio de 2020: la Cámara de Diputados designa a Rivas como nuevo representante ante el JEM.

8 de junio de 2020: a las 17:00 ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de abogado de Rivas, firmado por Euclides Acevedo.

9 de junio de 2020: a las 12.56 el MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de abogado de Rivas.

9 de junio de 2020: a las 13.55 Rivas jura como representante de Diputados ante el JEM.

11 de junio de 2020: Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justicia su matrícula de abogado.

7 de julio de 2021: Hernán Rivas juró ante la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de abogado.

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Hernán Rivas fue electo como senador para el 2023-2028 y al inicio del periodo fue electo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuerpo colegiado que llegó a presidir.