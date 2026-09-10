Lilian Samaniego sobre acuerdo con un sector de médicos: “En muchos casos son los únicos que tiene el Ministerio”

La senadora Lilian Samaniego (ANR - Independiente) brindó detalles sobre el alcance de esta negociación parcial y remarcó que se mantendrán las mesas de trabajo hasta satisfacer las demandas de la totalidad del gremio. La referente colorada aclaró que la huelga general del gremio de la salud sigue en pie y que solo se logró desactivar la renuncia de un grupo de médicos especialistas.

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“El diálogo destraba barreras siempre que haya voluntad política de las partes”, señaló la parlamentaria al referirse al acta firmada únicamente con representantes de áreas específicas como anestesiología, neurocirugía, pediatría, cardiología, cirugía cardiovascular y terapia intensiva (neonatal, pediátrica y adultos).

📞En comunicación con la senadora Lilian Samaniego, sobre el acuerdo con médicos especialistas



🗣"Estoy muy feliz porque llegamos a este acuerdo antes del viernes"#AnchoPerfil #730AM pic.twitter.com/YYlO1m4Xx8 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 10, 2026

Acuerdo parcial: se frenan 200 renuncias, pero la huelga general sigue en pie

El consenso alcanzado evitó la salida inminente de los especialistas antes del plazo límite en el que la ministra de Salud debía expedirse sobre las notas de dimisión. “Llegamos antes del viernes, que era la fecha tope donde la ministra tenía que aceptar o no la renuncia de los médicos, y en este caso con esta acta de acuerdo se soluciona esa parte”, explicó Samaniego.

No obstante, la legisladora fue enfática en aclarar que el conflicto de fondo no está resuelto y que la huelga convocada por el Sinamed para los días 21 y 22 de septiembre sigue firme para el resto del sector:

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Médicos que retiran su renuncia : Este grupo puntual de especialistas acordó retirar sus dimisiones y no sumarse al parate, permitiendo reactivar la agenda de intervenciones.

Impacto en cirugías : La salida de este sector amenazaba la realización de un promedio de “1.500 cirugías por mes que estaban suspendidas”, afectando gravemente a la atención pediátrica y de alta complejidad.

Conflicto general pendiente: “Quiero adelantarles que ellos quieren la solución de todos, en este caso de los reclamos de la gente de Sinamed”, puntualizó la senadora, advirtiendo que la huelga global continúa en pie.

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Sobre la relevancia de este grupo específico de profesionales, Samaniego recalcó: “Son indispensables porque estamos hablando de personas especialistas en su área, en muchos casos son los únicos que tiene el Ministerio de Salud Pública, o sea, no tiene por quién reemplazarle”.

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Reclamos de fondo de la salud y gradualidad en las respuestas

Respecto a las exigencias planteadas por el Sinamed, la senadora reiteró que las soluciones deben darse a través de una mesa de trabajo permanente, ya que varias de las peticiones iniciales no pueden resolverse de la noche a la mañana.

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“Cuando los médicos de Sinamed presentan sus cuatro puntos son de cumplimiento imposible en forma inmediata. Sí en forma gradual, por eso debe haber voluntad política”, sostuvo Samaniego.

Agregó que la problemática va más allá de los salarios e incluye la profunda falta de insumos e infraestructura en los centros asistenciales: “En cada uno de los rincones me decían: ‘No hay medicamentos, no hay insumos, no hay especialistas’. Y realmente aceptaba porque estamos hablando de la salud de la gente”.

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Críticas a la conducción partidaria y confirmación de su precandidatura para 2028

Aprovechando la coyuntura política y el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Samaniego cuestionó duramente la falta de debate interno dentro del oficialismo.

“Estamos en el poder, pero al Partido Colorado le falta coloradismo. Hoy tenemos un partido colorado sin coloradismo. Entonces nosotros vamos a buscar reconstruir eso”, expresó la legisladora, argumentando que la voz disidente es necesaria para fortalecer la institución.

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Finalmente, reconfirmó de manera tajante sus intenciones de competir en los próximos comicios del Poder Ejecutivo dentro del espacio disidente: “Soy candidata. Precandidata. Única mujer precandidata dentro del Partido Colorado soy yo hoy”, concluyó.