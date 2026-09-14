Juez suspendido de Mariscal Estigarribia va a juicio por presunta coacción sexual

El juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia, suspendido por la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Gosling Ferreira, acusado por presunta coacción sexual y violación cometidas contra una niña como coautor, entre 2021 y 2023, desde que la misma tenía 13 años hasta los 17 años, afrontará juicio próximamente. Así lo resolvió el juez penal de garantías de Filadelfia, Fidencio Paredes Coronel, quien tuvo a su cargo el proceso por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes.

Junto con Gosling Ferreira, también está acusado por el mismo hecho punible tipificado en el artículo 128 modificado por la Ley N° 3440/2008 que modifica el Código Penal, y en calidad de coautor Eduardo Gauto Villalba, en tanto que Edgar Kroker Lowen e Ibán Cáceres Apestegui, por los ilícitos de abuso sexual en niños, penado en el artículo 135a modificado por la Ley N° 6002/2017 que modifica la norma citada previamente, como coautores.

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También fue procesada y acusada por el fiscal Jorge Armando Benítez la madre de la víctima por el hecho punible de abuso sexual en niños, así como por coacción sexual y violación, en calidad de coautoría para ambos casos.

La pesquisa se inició tras la presentación de una denuncia por parte de una persona adulta, quien luego de tomar conocimiento de los hechos, acudió al Ministerio Público en mayo de 2025. La imputación se presentó luego de cuatro meses. Entre las diligencias practicadas, se citan evaluaciones psicológicas y declaraciones testificales.

Fiscalía sostiene que acusada sometió a abusos a su hija por 3 años

De acuerdo con los antecedentes señalados en la carpeta fiscal, en el año 2021, Eduardo Gauto habría llegado en un vehículo hasta el domicilio donde residían la víctima, entonces de 13 años, junto con su madre. La mujer conjuntamente con su hija, por su parte, habrían abordado el referido vehículo de Gauto.

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Una vez que llegaron a un punto determinado, la mujer bajó del rodado y la menor de edad quedó sola con el hoy acusado, que procedió a abusar de la niña. Luego del acto, el hombre supuestamente le entregó una suma de dinero, la cual no quedó claro si se realizó o no, a la madre de la niña.

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En noviembre de 2022 se registró otro hecho. En esta ocasión la mujer llevó a su hija hasta la casa del segundo imputado, Édgar Kroker, donde el hombre abusó de la joven entonces de 14 años, a la fuerza. La situación se repitió en diciembre de ese año y luego en enero de 2023. En esos momentos, la adolescente incluso debía quedarse a dormir en la casa de Kroker.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Kroker, tras concretar el acto sexual entregó una suma de dinero a la madre de la víctima.

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Después, entre agosto y diciembre de 2023, la mujer acusada habría llevado a su hija, en dos a tres oportunidades hasta la casa la casa de Ibán Cáceres, donde la adolescente nuevamente fue sometida a la fuerza por el hombre.

En ese mismo periodo de tiempo, el magistrado imputado también habría abusado de la adolescente, entonces de 15 años, con anuencia de la madre, quien incluso trasladaba a su hija hasta las casas de los acusados y percibía una suma de dinero por ello. El magistrado, según la acusación fiscal, pedía a la mujer que no cuente nada y estos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos.

Víctima intentó quitarse la vida

Otros datos que también se exponen en el escrito fiscal son, que en mayo de 2025, la menor de edad, actualmente de 17 años, habría intentado huir de la domicilio por lo cual una persona adulta tomó conocimiento y formuló la denuncia pertinente.

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Sin embargo, ese intento de escape de su casa, tiene como antecedente que la misma habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones, como consecuencia de un cuadro depresivo en el que se encontraba a raíz de los múltiples abusos con la complicidad de su madre.

Tras procesamiento, Corte Suprema de Justicia suspendió a magistrado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió en sus funciones y sin goce de salario al juez Ricardo Gosling Ferreira. La decisión fue asumida en sesión ordinaria del pasado 23 de diciembre del 2025.

Es preciso señalar que el 1 de octubre del año pasado, la Corte tomó conocimiento del caso y resolvió suspender preventivamente al juez Gosling Ferreira, también sin goce de salario. El 2 de octubre, el JEM tomó conocimiento del caso y resolvió despojar de sus fueros, iniciar enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible y pedir su suspensión.

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Dicha suspensión, fue solicitada en septiembre de 2025 y la máxima instancia judicial dio tratamiento recién el 23 de diciembre. Esta excesiva demora habría sido consecuencia de que en el JEM, los miembros a su vez tardaron en concretar el circuito de firmas para remitir las actas, resoluciones y antecedentes a los ministros de la Corte.

Tras quedar sin fueros, el 5 de octubre, el juez penal de garantías de Filadelfia Elbis Bernal procesó y decretó la prisión preventiva del juez Ricardo Gosling.