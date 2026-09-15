¿La gente gasta menos en el supermercado? Capasu no considera preocupante el “freno” en las ventas

El sector retail en Paraguay atraviesa un período de reajuste en sus dinámicas de venta. Aunque los números generales del rubro continúan en terreno positivo, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) advierten sobre una leve desaceleración en el ritmo de consumo durante los últimos meses, explicada principalmente por la caída en el ticket promedio de compra (el monto que se paga al pasar por caja).

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En entrevista con ABC Cardinal, Joaquín González, referente del sector y representante de Capasu, puso en perspectiva este escenario y aclaró que no se trata de un motivo de alarma. “Veníamos bien el año y está como más frenado últimamente. Es normal, no es que siempre va a estar creciendo a full. Son olas que se venden más, bajan un poco y después otra vez suben. Son normales”, puntualizó.

🔶 Supermercados perciben menor consumo y cambios en el comportamiento del comprador. "Baja la factura promedio", afirman



🔶 "En los últimos meses, sobre todo, hasta julio. Venía bien el año y como que ahora está se ha frenado. Está bajando el ticket promedio, baja la factura… pic.twitter.com/EFR2tiduaz — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 15, 2026

La incógnita del ticket promedio y el impulso nacional

El análisis central del gremio se enfoca en entender las razones detrás del menor gasto de los clientes por visita al supermercado. “Lo que me preocupa es que baja el ticket promedio. Esa bajada estoy tratando de analizar si es más que nada por una bajada de precio en general o porque el consumo en sí está bajando. Hay que ver si la gente consume productos más baratos”, explicó González.

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Sobre las razones de esta conducta, consideró diversas variables económicas: “Hay miles de facturas. Vamos a ver si la gente se cuida más, si bajó algo del precio o si la gente está endeudada y entonces gasta menos”, detalló.

Sin embargo, descartó que la situación sea alarmante: “No es tampoco para preocuparse, es un tema normal. La economía en el planeta funciona de esa manera: sube, se ajusta y sube de nuevo”, añadió.

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Por otro lado, se resaltó el protagonismo de la producción local en las góndolas. “Creería que más del 70% de los productos que vendemos en nuestro país son nacionales”, afirmó, valorando además el impacto de los pequeños y medianos productores.

🔶 Supermercados perciben menor consumo y cambios en el comportamiento del comprador. "No sabemos si la gente se cuida más, está endeudada o compra menos", afirman



🔶 "Hay momentos en que sube, hay olas en que se nota mayor consumo pero luego se frena un poco. No sabemos si es… https://t.co/VcIUrfaHnc pic.twitter.com/mbi1xJ3jY3 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 15, 2026

“Hay emprendedores que están creciendo muy bien. Hay que apoyar el emprendimiento nacional, que sea más simple hacer todo, bajar las burocracias y que sea más libre”, añadió.

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El “efecto tirzepatida”: fármacos que modifican la cesta de compras

Uno de los puntos más llamativos de la conversación fue la incidencia de los medicamentos para el control del peso (como la tirzepatida o la semaglutida) en los hábitos alimenticios de la población.

González confirmó que este fenómeno global ya muestra sus primeros reflejos en el mercado paraguayo. “Sí, ya se ve una baja del consumo de las categorías que son afectadas. La gente que se aplica cambia brutalmente el consumo”, aseveró.

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Al detallar cómo se reconfigura la demanda en las góndolas, señaló que “baja todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que tenga muchas calorías, sobre todo en carbohidratos. Y lo que sube son los que tienen proteína. En el mundo está cambiando el consumo de carbohidratos a proteína. Por eso la carne sube y está cara en el mundo, no solo en Paraguay”, relató.

🔶 Supermercados perciben menor consumo y cambios en el comportamiento del comprador.



🔶 "Algo está cambiando. Si la gente se está aplicando (tirzepatida), cambia su consumo", Joaquín González, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados.



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Asimismo, confirmó el auge de opciones saludables que ganan terreno comercial. “Los productos fit están creciendo una enormidad. El tipo de consumo está cambiando en nuestro país de forma brutal”, agregó.

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Polémica por propuesta de impuestos

González también fue consultado sobre la iniciativa impulsada por el diputado colorado cartista Carlos Marcial Godoy de grabar con IVA (un 5%) a la tirzepatida. Ante las críticas al proyecto planteadas, el representante de Capasu minimizó el impacto fiscal del planteamiento, señalando que la propuesta busca aplicar la tasa estándar sobre productos farmacéuticos y no “matar el negocio”. Aun así, enfatizó la importancia de no sobrecargar a los contribuyentes ni entorpecer el dinamismo comercial con trabas o impuestos excesivos.