Pese al acuerdo de FEP, UNE dice que más de la mitad de docentes se manifestarán mañana

Pese a que la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) desmovilizó a parte de sus bases tras firmar un acuerdo salarial del 5% con el Gobierno, los demás gremios docentes confirmaron que este jueves saldrán masivamente a las calles.

La medida de fuerza dejará sin clases a cerca del 50% de las instituciones educativas del territorio nacional y afectará a los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Central, Cordillera, Guairá y Paraguarí donde el acatamiento promete ser casi total debido al descontento con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquín, confirmó que la marcha se mantiene firme en rechazo a la postura del Poder Ejecutivo, al que acusó de “cerrar las puertas” al diálogo y de no tener la mínima voluntad política para invertir en la educación pública.

El dirigente descalificó el pacto firmado por la FEP y sindicatos menores, asegurando que la exigencia de un reajuste salarial del 8% es irrenunciable frente a la pérdida del poder adquisitivo.

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Además, reveló que existe un descontento generalizado dentro de la propia membresía de la FEP, por lo que muchos docentes de ese sector igual se sumarán a la protesta y a las marchas en el interior del país bajo la consigna de desobedecer a sus cúpulas.

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Falta de fondos y hay aulas sin rubros

Resquín denunció que las escuelas sufren en este segundo semestre un recorte del 70% en los recursos de la gratuidad escolar. Subrayó que la falta de este fondo obliga a los propios docentes y directores a meter la mano en sus bolsillos para comprar pintura, pagar insumos de limpieza y poner en condiciones las aulas.

A esta precariedad se le suma un déficit en el crecimiento vegetativo: actualmente faltan cubrir 270.000 horas cátedra en el tercer ciclo y la educación media, lo que significa que miles de estudiantes secundarios están sin profesores en materias clave.

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Asimismo, la educación básica arrastra un faltante de 270 rubros de grado, mientras que el compromiso presupuestario de contratar 500 psicólogos para abordar la salud mental e inclusiva en los colegios volvió a quedar en el papel.

Los docentes demostrarán su medida de fuerza mañana y las respectivas instituciones educativas agremiadas al sector enviarán avisos a los alumnos de la falta de clase. En las instituciones educativas donde los docentes son de la FEP y otras agremiaciones, se notificará cómo se tendrán clases.