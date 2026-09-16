LaMafiaManda: envían a Viñas Cue a tres altos mandos de la Senad

El agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), el coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez (50) y la agente especial subinspector Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) imputados en una causa derivada del caso #LaMafiaManda, cumplirán prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue.

Los tres participaron de su audiencia de imposición de medidas este miércoles, ante el juez Humberto Otazú, quien interina actualmente al juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal. El magistrado inició el proceso penal para ellos y dictó la prisión preventiva de ellos por Auto Interlocutorio (AI) N° 343.

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Los tres agentes de la Senad fueron imputados el lunes último por la presunta comisión de asociación criminal (art. 239), frustración de la persecución y ejecución penal (art. 292) y realización por funcionario (art. 293) del Código Penal, en concordancia con su agravante de omisión de funcionario encargado de la prevención de ilícitos (art. 40 de la Ley N° 1.340/88).

La investigación está dirigida por el equipo fiscal integrado por Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said.

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Por esta causa penal, cabe señalar que también está imputada Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40), exasistente fiscal y sobrina del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. La misma fue detenida este martes en Pedro Juan Caballero y se abstuvo a declarar en su indagatoria ante la fiscala Ingrid Cubilla.

También está investigado en esta causa, el agente especial supervisor general Hugo Derlis Baptista Báez, quien aún no está sometido al proceso.

Sobrina de Lalo operó a favor de sicario del PCC, según fiscalía

De acuerdo con lo que se resalta en el acta de imputación, la asistente fiscal Lizany Solís Gómez, como sobrina del entonces diputado Eulalio Gomes, alias Lalo Gomes (ya fallecido), y prima del acusado por narcotráfico Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, “entre 2019 a 2023 se habría desempeñado como operadora de confianza del denominado Clan Gomes, una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes y al lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

El escrito dice que “en su calidad de asistente fiscal del Ministerio Público, habría intervenido en múltiples procesos penales, actuando como un nexo estratégico para direccionar investigaciones y causas penales, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial, con el propósito de favorecer los intereses y asegurar la impunidad de dicha organización criminal”.

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Por ejemplo, “en junio de 2019, en el marco de la causa seguida contra Kadú Cezar Machado, por infracción a la ley de armas, cuando Helga Lizany Solis Gómes se desempeñaba como asistente fiscal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, habría gestionado la modificación del contenido del acta de procedimiento policial, procurando que en ella se omitieran determinados datos relevantes para la calificación jurídica de los hechos.”

El Ministerio Público agrega que Lizany Concepción hizo esto “con la finalidad de que la conducta investigada fuese considerada como delito y no como crimen. Dicha actuación tendría vinculación con una coordinación previa que había gestionado con el entonces juez interviniente, Juan Martín Areco, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por Eulalio Gomes, lo que presuntamente permitió que Kadú Cezar Machado accediera a medidas alternativas a la prisión preventiva”.

Kadu Cezar Machado es un supuesto sicario del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Los cuatro agentes especiales

Por otro lado, la Fiscalía fue ya menos detallista al describir en su imputación las conductas de los cuatro agentes especiales de la Senad imputados.

Sobre el director genera Hugo Baptista, dice que es “primo hermano de Eulalio Gomes, que en su carácter de funcionario con cargo de Director General Antidrogas de la Senad habría participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus desarrollado en fecha 8 de diciembre de 2023, oportunidad en que mantuvo comunicaciones con Eulalio Gómes mediante la aplicación de WhatsApp, registradas antes y después del operativo”.

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También citan que el “en fecha 28 de octubre de 2022, mediante la aplicación de WhatsApp, habría ofrecido para la venta, a Eulalio Gomes, un arma de fuego tipo fusil Mauser, calibre 7,62 x 51 mm OTAN, de alto poder de impacto y largo alcance, cuyo uso se encontraba reservado a las Fuerzas Públicas, sin encontrarse el mismo autorizado para la comercialización de armas de fuego de tales características”.

En cuanto al militar Aldo Osmar Pintos, se consigna que “se desempeñaba como comandante de Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, haber proporcionado información sensible vinculada a actuaciones operativas de dicha institución, la cual habría sido transmitida a Eulalio Gomes por intermedio de Helga Lizany Gomes, quien en aquel entonces mantenía una relación sentimental con el mismo”.

Fuga de jefe narco brasileño

También habría colaborado para la fuga del brasileño Ronaldo Mendes Nunes y para evitar que relacionaran a Lalo Gomes con ese escape.

“En fecha 28 de octubre de 2023, habría solicitado a Eulalio Gomes, aprovechando la condición de autoridad parlamentaria que este ostentaba, que interviniera ante una magistrada judicial con la finalidad de obtener la asignación de un vehículo en carácter de depositario judicial”, dice la imputación contra Pintos.

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Lalo Gomes supuestamente se comprometió en conseguirlo y le escribió “cobrá con ese”.

“Se atribuye a Cristian Portirio Amarilla Cabaña, quien en ese entonces se desempeñaba en el cargo de director de Inteligencia de la Senad, haber proveído conjuntamente con Helga Lizany Solís y Aldo Osmar Pintos, información sensible a Eulalio Gomes, con quien también mantenía contacto directo, sobre investigaciones relativas al narcotráfico, y además habría ayudado a frustrar la detención de Ronaldo Méndes Nunes”, indica la porción de hechos de este imputado.

“Por otro lado, se atribuye al mismo haber intervenido en su carácter de director de Inteligencia y superior jerárquico de Alicia Marlene Vázquez Samaniego para emitir y suscribir el informe final del caso Pavo Real 1, en la cual se omite señalar al señor Eulalio Gomes Baptista, quien estaba identificado por su vinculación al inmueble conocido como estancia Negla Poty, pese a que el mismo fue mencionado en uno de los mensajes obtenidos en la extracción de datos del dispositivo celular que en su momento fuera analizado y cuya titularidad correspondía a Luan Azevedo Pavao”, explica sobre cómo supuestamente Cristian Amarilla intentó salvar a Lalo Gomes.

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Sobre Alicia Marlene Vázquez Samaniego, quien dependía directamente de Cristian Amarilla, se señala que era la jefa del departamento encargado de elaborar el análisis sobre los bienes o testaferros de Jarvis Chimenes Pavão en Paraguay y que ella omitió deliberadamente incluir a Lalo Gomes en la causa.