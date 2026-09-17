Suba de combustibles: ¿hasta cuándo Petropar mantendrá sus precios?

Ante la incertidumbre en el mercado de combustibles y el incremento de precios aplicado por los demás emblemas privados, surge la pregunta generalizada de los consumidores: ¿Hasta cuándo Petropar sostendrá sus precios?

Al respecto, William Wilka, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), aclaró la situación actual de la estatal y explicó cómo logran mantenerse al margen de las subas del sector privado.

“No estamos trabajando a pérdida. Nosotros tenemos una capacidad importante de tancaje en el mercado local. Además, hemos realizado algunas compras importantes que nos permiten aguantar y estirar todo lo que se pueda”, afirmó Wilka al detallar la estrategia logística y de stock que favorece a la institución.

No obstante, el titular de la petrolera estatal reconoció que el panorama externo es complejo. “Estamos ante un evento internacional preocupante, porque en el mes de setiembre estamos con valores por encima de 1.300 dólares el metro cúbico en el diésel y más de 900 dólares el metro cúbico en la gasolina, valores que hace doce años no se tenían”, advirtió.

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Asimismo, Wilka indicó que las autoridades aguardarán el cierre de la presente semana para evaluar el comportamiento del mercado, sobre todo porque la demanda en las estaciones de Petropar experimentó un aumento importante debido a que la competencia ya se vio obligada a encarecer sus productos.

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Finalmente, el presidente de la estatal reiteró la postura institucional frente a la presión internacional de costos: “Vamos a aguantar todo lo que podamos y cuando tengamos que hacer el ajuste lo vamos a hacer”.