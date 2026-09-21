A 22 años del secuestro de Cecilia Cubas: exfiscal invita a reflexión sobre el caso

Un 21 de setiembre de 2004 la alegría que caracteriza a los festejos del Día de la Juventud y primavera fue arrancada, arrebatada e interrumpida tras darse a conocer el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la exsenadora Mirta Gusinky, uno de los episodios criminales y políticos más trágicos y conmocionantes de la historia reciente del Paraguay.

Dicho secuestro terminó con la muerte de Cecilia, cuyo cuerpo fue hallado tras meses de búsqueda en un túnel dentro de una vivienda en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, bautizada posteriormente como “La Casa del Horror”. Según las pericias forenses, Cecilia fue enterrada viva dentro de la fosa.

El ahora ya exfiscal que llevó la investigación de la causa, fue Rogelio Ortúzar, dijo que hoy día el caso deja una reflexión profunda de la brutalidad y la maldad del ser humano, ya que consideró que el secuestro y posterior asesinato tuvieron un minucioso planeamiento previo.

“La muerte de Cecilia Cubas era una cuestión que estaba ya predestinada desde su mismo inicio”, señaló.

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Esto dice exfiscal del caso Cecilia Cubas ante críticas

Ortúzar contó que revisando las redes sociales vio cómo surgieron muchos comentarios criticando cómo se llevó adelante el caso, lo cual calificó como “mucho ruido”, basado en desinformación, además tuvo en cuenta que como pasaron 22 años, hay prácticamente toda una generación que transcurrió desde que se cometió el crimen.

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Uno de los mitos que citó fue que supuestamente Cecila estaba embarazada, lo cual dijo que eso se desmintió con la autopsia, pese a que el cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición.

Sobre que el caso terminó sin llegar a una conclusión, o en oparei, respondió que más de 30 personas fueron condenadas por este hecho, mientras que otras fueron abatidas en operativos militares policiales, mientras que otros se encuentran prófugos como parte integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al cual calificó como “una banda criminal que se organizó para cometer este tipo de hechos”.

“Este tipo de informaciones, sobre todo en redes sociales, causan un impacto directo en las personas que vivieron cercanamente este hecho, pero también hacen que circulen informaciones que causan daño reputacional tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial”, sostuvo.

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Las consecuencias del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas

El caso marcó la consolidación mediática y operativa de las células delictivas que conformaron el autodenominado EPP, grupo criminal que instauró el secuestro extorsivo con fines políticos y económicos hasta entonces poco común en el Paraguay urbano.

Debido a esto, el gobierno impulsó la reestructuración completa del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional (DASP) y de las unidades especializadas del Ministerio Público, así como un incremento sustancial de la cooperación de inteligencia con países vecinos y agencias internacionales, y el endurecimiento de las penas.

Entre los condenados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas está Osmar Martínez, identificado como el “canciller” o líder operativo del ala política de Patria Libre en la etapa del secuestro, condenado a 35 años de cárcel y quien falleció en el año 2015 en la expenitenciaría de Tacumbú a raíz de una descompensación cardíaca.

También fue condenado Anastacio Mieres Burgos, considerado el fusilero y miembro de la estructura operativa, sobre quien se determinó una pena de 35 años de prisión que actualmente está cumpliendo.

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Condenados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas

Otros condenados fueron Vaciano Acosta, José Hidalgo y Aldo Meza, miembros del grupo operativo que participaron en la custodia y logística, con penas de entre 15 y 25 años de cárcel.

Además, Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Bordón, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano y Carlos Espínola González fueron condenados a 35 años de cárcel por participar de la reunión en la que decidieron “ejecutar” a la víctima. Actualmente cumplen su condena en la expenitenciaría de Tacumbú.

Lorenzo González Martínez, considerado fusilero del EPP que participó directamente en el secuestro en la vía pública, fue localizado y extraditado desde el Brasil y condenado a 28 años de cárcel, pena que está cumpliendo actualmente.

Casildo Acosta fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por atenuación de penas y favorecimiento personal al prestar asistencia logística en el Chaco. Rosalba Jara y Lidia Samudio fueron condenadas por cooperación logística y ocultamiento de evidencias en los tramos iniciales del secuestro.

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Por su parte, Francisca Andino fue condenada a 30 años de prisión por coordinar la logística de las casas de seguridad y suministros, pena que se encuentra cumpliendo.

Abatidos y prófugos

Los abatidos por las fuerzas de seguridad relacionados al caso fueron Severiano Martínez, Gabriel Zárate Cardozo, alias “Junior”, Nimio Cardozo Cáceres, alias “Comandante Aníbal, Raúl Reyes o Luis Edgar Devia Silva y Osvaldo Villalba, este último considerado uno de los máximos comandantes del brazo armado del EPP y participante de la logística del secuestro en 2004.

Entre los prófugos figuran Manuel Cristaldo Mieres, alias “Subcomandante Santiago”, Magna María Meza y Liliana Villalba Ayala, todos miembros del EPP sobre quienes pesan ordenes de captura nacionales e internacionales.