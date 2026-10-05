El TSJE inició el juzgamiento de actas para definir los resultados oficiales de las elecciones municipales

En la tarde de este lunes, el Tribunal de Justicia Electoral (TSJE) dio inicio al proceso formal de juzgamiento de actas e impugnaciones correspondientes a las recientes elecciones municipales.

El Tribunal compuesto por los magistrados Miryam González (presidenta), Modesto Núñez y Lilian Rojas está a cargo del juzgamiento por Capital y continuarán con los distritos del departamento Central.

Según explicaron las autoridades, existen otras autoridades encargadas que irán analizando en las demás localidades a nivel nacional: mesa por mesa en presencia de los apoderados de las organizaciones políticas para garantizar la transparencia del control.

El trabajo del tribunal y la comparación con los datos del TREP

En este sentido, la presidenta del tribunal explicó que la modalidad de trabajo elegida para agilizar las tareas: “En compañía de mis colegas del Tribunal Primera Sala de la Capital vamos a dar inicio al cómputo y juzgamiento de las actas de escrutinio correspondientes a las elecciones del día de ayer”, detalló la magistrada sobre la organización planificada.

Sobre el procedimiento práctico dentro del juzgado, González señaló de forma directa la labor de control que realizarán los magistrados sobre cada mesa de votación.

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“Nosotros tenemos que controlar todos los sobres que llegan, sacar las actas de escrutinio y comparar con el TREP, que también va a ser aquí transmitido, digamos, y con en presencia de todos los apoderados”, remarcó.

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Ante la consulta, sobre si los números preliminares difundidos el domingo podrían modificarse, la titular de la mesa aclaró en qué circunstancias el sistema suma nuevos votos al conteo oficial. “Cuando las actas están bien completas y existen votos a computar y tienen todas las firmas, todos los requisitos, cumple con todos los requisitos, entonces ahí se le dice al digitador para que cargue los votos”, puntualizó.

¿Qué son los “votos a computar” y cuántos faltan computar en Asunción?

Por otro lado, Modesto Núñez, miembro del Tribunal, abordó sobre las dudas de supuestas mesas sin escrutar en la capital del país y aclaró que los votos “a computar” solo procederán las papeletas que no pudieron ser registradas por algún inconveniente con la máquina de votación.

“Hay votos que no pudieron ser leídos por la máquina, entonces eso se llama votos a computar. Por algún motivo la máquina no leyó ese voto, el chip que hay dentro de ese voto”, puntualizó el técnico.

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En este sentido, mencionó que en todo Asunción solo 87 votos no fueron computados, que lo revisarán y en caso de que los votos estén descriptos correctamente y cuenten con las firmas, serán computados.

“En Capital tenemos un total solamente de 87 votos. Del total de votos, solamente 87 en todo Asunción no se pudo computar. Simplemente vamos a revisar los expedientes y en en el expediente si consta esos votos están descriptos correctamente y tienen todas las firmas, se va a cargar al sistema; de lo contrario, se mantiene de esa manera”, concluyó.