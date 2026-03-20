Caso Pavo Real Py: prisión para presunto socio narco de Alexandre Rodrigues

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, admitió la imputación contra Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites (44 años), alias Polaco o Flamengo, por los hechos de tráfico interancional de drogas, tenencia sin autorización de sustancias, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico. El mismo fue procesado dentro de la causa Pavo Real Py II como presunto socio comercial de Alexandre Rodrigues Gomes.

En ese contexto el magistrado dictó la prisión preventiva del brasileño Thiago de Oliveira, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de la cuidad de Emboscada. Legal también dispuso que el extranjero permanezca bajo un régimen especial, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 93.

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Legal detalló en su resolución que existe un alto peligro de fuga, ante el supuesto caso de que se le otorguen medidas alternativas, atendiendo a que por el tráfico internacional de drogas tiene una expectativa de pena de hasta 25 años de cárcel y por los demás hechos punibles el marco penal sería de 5 a 15 años de encierro.

En cuanto al peligro de obstrucción, el juez Legal subrayó que “se agrava la oportunidad de ocultar, suprimir o falsificar documentaciones que atañen a la organización criminal y que pueden ser de relevancia para la investigación. Una situación ligada a la anterior y también importante es que el justiciable también tendrá oportunidad de ejercer control, presión, chantaje o extorsión sobre los testigos del caso”.

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Cerrojo financiero a supuesto socio de Alexandre Rodrigues

Por otra parte el juez Osmar Legal dictó medidas de carácter real sobre los bienes vinculados al procesado, Thiago de Oliveira. En tal sentido dispuso la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Esto a través del AI N° 94 dictado este viernes por el magistrado.

Igualmente, Legal ordenó el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en entidades bancarias o financieras, también en todas las cooperativas del país habilitados a nombre de Thiago de Oliveira.

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A modo de asegurar que se cumpla esta disposición, el juez libró oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros, a la Dirección General de los Registros Públicos y a la Dirección de los Registros del Automotor, y al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Además, dio intervención a la Secretaria Nacional de Bienes Incitados y Comisados (Senabico), para la administración de los bienes sujetos a las medidas de carácter real.

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Flamengo sería proveedor de cocaína de Alexandre Rodrigues

En la imputación fiscal se menciona que entre 2020 y 2021, Alexandre Rodrigues Gomes y Thiago Alessandro de Oliveira supuestamente operaron en forma conjunta. Así habrían introducido a Paraguay una cantidad de 1.342 panes de cocaína, distribuidos en tres vuelos que bajaron en pistas clandestinas ubicadas en el departamento de Concepción.

Es más, dichos vuelos fueron coordinados con organizaciones criminales de Bolivia, donde Thiago de Oliveira actuaba como contacto directo con los grupos de ese país y Alexandre Rodrigues era el encargado de la logística en cuanto a las pistas a ser utilizadas para el tráfico de sustancias. Es por esta forma de operar que la Fiscalía presume que ambos eran socios.

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Incluso a Thiago de Oliveira, alias Flamengo, se le atribuye la calidad de supuesto líder y financista en la estructura investigada. Se presume que el mismo habría interviniendo directamente en la planificación, coordinación y ejecución de las operaciones de tráfico de cocaína desde Bolivia a Paraguay desde donde más adelante se enviaba la sustancia hacia el Brasil.

Su participación también consistía en actuar como “enlace” directo con los grupos criminales de Bolivia, asumiendo el rol de negociador, comprador, asumiendo la tarea de aseguramiento de los cargamentos de sustancias, así como la provisión de recursos económicos para su compra.

Es así que, la hipótesis formulada por la Fiscalía, sostiene que Flamengo era el encargado de pagar con dinero en efectivo a los proveedores y volver ya con la sustancia, transportada en aeronaves. En este marco también supuestamente habría operado con la coordinación de los vuelos con la provisión de coordenadas geográficas, frecuencia de radio y contraseñas para garantizar la llegada de la mercancía a su destino, Concepción o Amambay.

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Pavo Rel Py II: Socios coordinaban por Sky ECC

En cuanto a la dinámica entre Alexandre Rodrigues y Thiago de Oliveira, alias Flamengo, la Fiscalía obtuvo elementos que señalan que ambos integraban y se comunicaban en grupos cerrados para coordinar sus actividades a través de la plataforma Sky ECC.

Así, fue identificado el pin dentro de esa aplicación de mensajería “7JBIOJ” que era utilizado bajo el alias “Flamengo”, en tanto que Alexandre Rodrigues, según la acusación en su contra por la causa Pavo Real Py II, había sido identificado como usuario los pines “LQEJGF” alias “GIVENCHY”, “67BADE” alias “BURBERRY” y “TQRDQU” alias “LEGENDARIO”.

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Igualmente el fiscal investigador presume, en base a indicios relevantes, que Thiago de Oliveira habría canalizado los beneficios económicos obtenidos a través de actividades ilícita en operaciones de lavado de activos, con la colaboración de terceros y estructuras empresariales como fachada, con el fin de introducir los capitales en el sistema económico formal, particularmente en inversiones inmobiliarias en la frontera con Brasil.

Tanto Alexandre Rodrigues como Thiago de Oliveira son investigados por el Brasil en el caso denominado Balcanes.