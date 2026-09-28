Hugo Javier: evolución favorable, posible alta médica, pero aún sin condiciones para declarar

El reporte médico indica que la evolución clínica y quirúrgica del exjefe departamental Hugo Javier González avanza conforme a lo esperado, habiendo superado los riesgos más agudos.

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“Él está evolucionando favorablemente. Amaneció con los signos vitales estables, buena función cardíaca, renal, respiratoria. Está respirando oxígeno de ambiente, se alimenta por vía oral”, detalló el Dr. Miguel Ferreira.

En el aspecto infeccioso, el director del centro asistencial confirmó que el cuadro está “totalmente controlado” y que el paciente ya no requiere la administración de antibióticos.

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Ante este panorama, y si no se presentan complicaciones, el alta del establecimiento de salud podría concretarse en los próximos días. “Quizás, si vamos todo bien, en una semana promedio puede ser que ya esté de alta”, rescató.

Recuperación neurológica lenta

Si bien a nivel físico se lo ve bastante mejor, su recuperación en el área neurológica se desarrolla a un ritmo más lento, por lo que aún no se encuentra en condiciones cognitivas para prestar declaración ante el Ministerio Público ni afrontar trámites judiciales, según el director.

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Justamente, el aspecto neurológico representa el mayor desafío en el proceso de rehabilitación de Hugo Javier González. Según explicó el profesional, tras su permanencia en la unidad de cuidados intensivos, es habitual observar cierto grado de afectación cognitiva transitoria.

“La parte neurológica es lo que está más lento todavía. Poquito a poquito se está recuperando, pero seguimos todavía con la parte más lenta. Él mantiene conversaciones cortas, responde órdenes simples, pero de repente tiene esos cuadros de delirios, que es algo normal de repente en los pacientes que están en terapia intensiva”, precisó el médico.

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El Dr. Ferreira remarcó que la evaluación sobre secuelas o un restablecimiento pleno tomará tiempo. “Estamos esperando, según los especialistas es más lenta la recuperación. Quizás estemos hablando de días o meses para ver la recuperación total de él. El tiempo nos dirá si la recuperación es total o parcial”, recalcó.

Sin condiciones para declarar ante la Justicia

Consultado sobre si la Fiscalía o las autoridades judiciales podrían tomarle declaración en la brevedad para conocer su versión de los hechos ocurridos en la noche del domingo 6 de setiembre, el director del Hospital Nacional fue tajante al señalar la imposibilidad de sostener un acto procesal de esa naturaleza en su condición actual.

“No, él no está en condiciones de hacer una declaración judicial todavía. Está en recuperación, pero todavía no ha alcanzado para hacer ese tipo de declaración. Falta todavía para mantener conversaciones continuas”, enfatizó.

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Respecto a dónde deberá cumplir reposo o la medida cautelar una vez que abandone el hospital, el titular del HNI aclaró que la decisión sobre un eventual retorno a un recinto penitenciario o un régimen domiciliario no le compete al equipo médico. El hospital se limitará a remitir el informe clínico detallado al Poder Judicial para que los peritos forenses y la magistratura determinen los pasos a seguir, concluyó.