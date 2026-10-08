Hospital Regional de Villa Hayes: lo que sufren los pacientes oncológicos

La falta de reactivos, sueros y otros fármacos paliativos como la morfina, obliga a los enfermos a costear sus propios insumos o abandonar los tratamientos en el principal centro asistencial de la Región Occidental.

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Además, la inoperatividad del tomógrafo se suma a la desprovisión de insumos médicos elementales y reactivos de laboratorio, lo que obliga a los usuarios a recurrir a servicios privados o trasladarse a otros centros asistenciales para poder realizarse estudios y continuar sus tratamientos.

“Llegamos al punto de tener que comprar hasta suero”

María Chamorro, representante de la Asociación de Pacientes y Familiares Oncológicos de la Región Occidental, calificó la situación como indignante y desesperante. Explicó que la organización se ve forzada a realizar colectas y actividades benéficas para adquirir insumos básicos como agujas, volutroles y llaves de tres vías, los cuales escasean continuamente en el hospital.

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“Incluso cuando el tomógrafo funcionaba, pedíamos que se pudiera realizar la tomografía con contraste y nos decían que faltaba una aguja o esto o aquello; pero ahora ni siquiera tomografía simple nos podemos hacer”, manifestó Chamorro.

La referente agregó que la escasez escaló al punto de faltar insumos de primera línea. “Es la primera vez en cuatro años que estamos comprando suero. Si el paciente no tiene para comprar una aguja o una llave de tres vías, imagínate lo que va a ser hacerse su laboratorio en un privado”, insistió.

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Desabastecimiento de medicamentos

La precariedad afecta igualmente a los enfermos en etapa terminal por la falta de analgésicos de alta potencia. De acuerdo con la denuncia, el nosocomio no dispone de morfina para la atención de cuadros paliativos. “Es desesperante para un paciente que ya está en un estado paliativo, llorando de dolor y que no tenga esa medicación”, lamentó la vocera.

Respecto a la respuesta de las autoridades de la institución, la asociación señaló que la dirección del hospital argumenta que las gestiones están en curso, pero que el Ministerio de Salud no dispone de los recursos financieros requeridos para la reparación de los equipos. Ante la falta de respuestas definitivas y la entrega insuficiente de insumos, muchos pacientes de escasos recursos económicos se ven obligados a interrumpir sus controles y esquemas médicos.