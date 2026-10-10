Títulos falsos: Suman 300 los funcionarios sumariados en el MEC

Tras una rueda de prensa en la cual se anunció un pedido de ampliación para reparación de escuelas, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, lejos de una autocrítica, defendió ayer su gestión tras los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR), en el registro de títulos universitarios de la cartera y a la pésima organización en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

El informe de la CGR expuso un escenario crítico que incluye más de 453.000 operaciones sospechosas en el sistema informático de la cartera, aparente uso de cédulas de identidad de personas ya fallecidas, validación de diplomas de 1.711 carreras no habilitadas, inconsistencias en prácticas de Medicina y un manejo caótico con total falta de firmas de sesiones y resoluciones en el Cones.

Al respecto, el secretario de Estado restó dramatismo a las observaciones del organismo contralor y aseguró que no se encontraron con novedades imprevistas. “En realidad a nosotros no nos llamó la atención nada porque todo lo que ellos investigaron nosotros ya les dijimos. Todo ya encontramos también y denunciamos”, sostuvo.

Como medida que ejecutaron, Ramírez afirmó que la cifra de funcionarios sumariados en el marco de las investigaciones por títulos falsos, asciende a 300 - en su mayoría docentes-, de unos 283 con sumarios anunciados en julio.

Sumarios en el MEC: Cuántos funcionarios fueron desafectados por el escándalo de títulos falsos

El ministro confirmó que aquellos casos con irregularidades ya comprobadas —que derivaron también en denuncias ante el Ministerio Público— ya fueron apartados del sistema, registrándose cerca de 180 desvinculaciones en esta primera etapa de depuración de la cartera educativa.

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Los principales puntos que dejó la intervención y la reestructuración del sistema educativo, según Ramírez:

Freno a la falta de controles: El titular del MEC señaló que el Cones operó durante años sin sistemas informáticos adecuados ni criterios unificados de validación.

Comisiones de estudio obligatorias: Como parte de la reingeniería, cualquier tema a aprobar en el pleno del Cones debe pasar ahora por comisiones con tiempos fijos, dictámenes escritos y trazabilidad de los votos.

Investigación sin rostros anónimos: Con el nuevo sistema se busca dejar atrás las aprobaciones a ciegas donde “nadie sabe quién aprobó” o quién votó a favor en el pleno.

Límites institucionales superados: El ministro admitió que el MEC llegó hasta su tope operativo, por lo que la intervención de la Fiscalía y la Contraloría fue clave para ingresar a zonas oscuras donde la cartera no tenía acceso.

Sistemas en proceso de prueba: Las autoridades advirtieron que la nueva estructuración en el Viceministerio de Educación Superior y el registro de títulos es compleja y aún debe evaluarse cómo se comportará a largo plazo.

Pese al fuerte impacto social y la enorme crítica pública desatada por el escándalo de los títulos falsos y el caos administrativo, el ministro prefirió destacar los logros de su administración: “Yo estoy contento con lo que estamos haciendo, pero quizás todavía falta mucho más”, se limitó a señalar.