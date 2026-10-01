Títulos falsos: MEC anula matrículas de 108 docentes ante presión de la Fiscalía y la CGR

La medida de suspender las matrículas de más de 100 profesores, se concreta en medio de un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que expuso graves falencias y vulnerabilidades en los mecanismos de verificación y registro de títulos académicos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

A esta revisión se sumó la constante insistencia del Ministerio Público, que venía exigiendo la inmediata cancelación de los registros e incluso denunció trabas e inacción institucional durante la investigación penal del caso, según había afirmado a ABC TV la agente fiscal encargada del caso, Teresa Sosa.

A través de la resolución N° 1341/26 firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez el 25 de setiembre, se “declaró la nulidad de oficio de las matrículas, al constatar que los títulos presentados como de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), carecen de autenticidad”. La normativa dispone además:

Actualizar los registros institucionales .

Desvincular - si hubiere lugar- a los afectados del Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) .

Instruir investigaciones administrativas y penales.

“La Universidad Autónoma de Asunción (UAA), en su comunicación oficial, manifestó de manera categórica que las personas individualizadas en la denuncia no cursaron ni concluyeron carrera universitaria alguna en dicha institución, circunstancia que fue corroborada por los informes de las dependencias técnicas competentes de este Ministerio”, dice el documento como respaldo.

La dilatada respuesta del MEC: Qué dicen Contraloría y Fiscalía sobre los títulos falsos

El informe de auditoría de la Contraloría reveló la magnitud de las falencias y vulnerabilidades en el proceso de verificación y convalidación de títulos académicos administrado por el MEC. El órgano de control detectó debilidades críticas en el de control interno y los sistemas informáticos, que permitieron que diplomas sin respaldo en las universidades fueran registrados en distintas carreras.

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Entre las inconsistencias más graves, los auditores hallaron 453.599 operaciones sospechosas para avalar registros de títulos en el sistema informático del MEC, que se realizaron fuera del horario laboral, desde el 2023 al 2026, es decir, durante la gestión de Luis Ramírez. Las entradas al sistema se hacían además los días sábado, domingo y feriados.

A estos hallazgos se suma la inacción denunciada por el Ministerio Público, que en al menos dos ocasiones exigió formalmente anular las matrículas truchas ya confirmadas. La fiscala Teresa Sosa cuestionó la falta de celeridad e información expedita por parte del ministerio.

“Hasta este momento no tengo conocimiento, a pesar de que ya lo hemos pedido, de la decisión que el ministro de Educación tomó con respecto a la cancelación de las matrículas de aquellos docentes con títulos falsos”, había manifestado la representante del Ministerio Público antes de conocerse la emisión de la Resolución 1341.

¿Complicidad interna? Investigarán a funcionarios que avalaron las matrículas

Con la firma de la Resolución N.º 1341, la cartera educativa ordenó remitir todos los antecedentes a la Dirección General de Asesoría Jurídica y al área de control interno para investigar y deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

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La pesquisa abarcará no solo a los 108 docentes con títulos apócrifos, sino también a los “funcionarios y unidades institucionales que intervinieron en la recepción, verificación, registro y otorgamiento irregular de las matrículas”, según lo firmado por Luis Ramírez.