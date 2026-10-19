Colapso sanitario en el Mercado de Abasto: revelan por qué pararon los camiones de basura

Permisionarios y usuarios del Mercado de Abasto denuncian un estado de insalubridad generalizada en la dependencia de la Municipalidad de Asunción, a dos semanas de la salida del intendente Luis Bello (ANR-cartista). Un equipo periodístico de ABC confirmó en el lugar la presencia de contenedores colapsados y la acumulación masiva de residuos en los principales sectores del recinto.

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La verificación sobre el terreno constató que debido a este colapso, los desechos son depositados directamente sobre el suelo, tanto en los costados de los recipientes como frente a los locales comerciales.

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Sobre la avenida Defensores del Chaco, en un área identificada como el depósito interno de desperdicios, se registra la acumulación masiva de basura a cielo abierto, que inunda gran parte del predio de nauseabundos olores. Asimismo, en la zona de maniobras del acceso principal se observó un camión recolector descompuestorodeado de desperdicios.

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Los comerciantes y usuarios consultados señalaron que los residuos permanecen durante varios días sin ser retirados, una situación que se agrava durante los fines de semana. Reportaron que durante la última semana, el servicio de recolección interna quedó paralizado de forma continua.

Crisis operativa por desabastecimiento de combustible y reclamos ante la Junta Municipal de Asunción

Ante la acumulación de desechos, ABC consultó formalmente al director de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción (DAMA), Ricardo Tellez, quien confirmó que la dependencia a su cargo sufrió un corte en el suministro de combustible desde el jueves 8 de octubre. El insumo debió cubrirse con recursos propios hasta el miércoles 14 de octubre.

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“Después ya los camiones internos pararon y nuestros contenedores se llenaron de residuos”, indicó el director, detallando que el suministro se habilitó nuevamente el sábado 17 de octubre. El reporte oficial remitido al intendente Luis Bello (ANR-cartista) califica el estado actual del mercado como una situación “crítica e insalubre”.

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Esta crisis operativa sucede a la resolución aprobada por la Junta Municipal de Asunción el 29 de abril de 2026, instancia que votó a favor de intervenir la administración tras denuncias contra el exdirector Carlos García. La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente)aseguró que la Intendencia jamás respondió a los requerimientos de la Junta.

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Entre los cuestionamientos que justificaron la intervención se presentaron denuncias sobre una presunta red de reventa de locales comerciales por montos de hasta G. 1.500 millones. Rolón apuntó directamente al secretario privado del Poder Ejecutivo, Jorge “Turi” Cappello (ANR-cartista), como el “nuevo propietario del Mercado de Abasto”.

Destrucción vial en Teniente López y las obras inconclusas del desagüe pluvial

Al problema sanitario se suma el deterioro crítico en las arterias de acceso al Mercado de Abasto, donde las calles laterales presentan hundimientos y baches. La acumulación de agua sobre las calzadas afectadas dificulta el tránsito de vehículos de carga y de clientes.

El estado de destrucción es visible en las vías de circulación correspondientes a las intersecciones de Teniente José Félix López y Domingo Montanaro. Estos tramos forman parte del área de cobertura proyectada para la infraestructura de drenaje del sector.

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Aquel tramo figuraba dentro de los proyectos de infraestructura que debieron ser financiados con los bonos G8 (2022) gestionados por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. La intervención de su gestión, a cargo de Carlos Pereira, documentó el desvío de G. 512.000 millones de ese dinero, que debía ser para obras, a gastos corrientes, principalmente salarios, mediante “terribles prácticas ilegales” como la utilización de una “cuenta única”.

Rodríguez renunció en agosto ante la presentación del informe en su contra, tras lo cual la mayoría colorada en la Junta eligió a Luis Bello para sucederlo. El actual intendente formó parte de la mayoría de concejales cómplices que avalaron su gestión anterior, aún cuando ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos y la confirmación por la Contraloría General de la República (CGR).