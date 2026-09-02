Bloqueo en San Pablo: cerrarán José Félix López por atrasado desagüe de Nenecho

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), anunció que desde este jueves 3 de septiembre, a partir de las 06:00, se implementará un bloqueo total sobre la calle Teniente José Félix López en el barrio San Pablo. El corte abarcará un tramo de 230 metros y se extenderá por un plazo estimado de cuatro días debido a los trabajos del desagüe pluvial del Abasto.

El sector clausurado comprende las intersecciones entre las calles Aztecas y Epifanio Méndez Fleitas. Para la organización del tránsito vehicular en la zona intervenida, la comuna capitalina anunció que dispondrá el despliegue de inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en coordinación con los técnicos de la Dirección de Obras.

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Como alternativa de circulación, la autoridad municipal estableció el uso de la calle Oscar Bottana, vía paralela al tramo afectado. Esta arteria estará habilitada de manera temporal en doble sentido de desplazamiento para absorber el flujo de automóviles y transporte que habitualmente transita por la zona bloqueada.

El esquema de desvíos prevé que los conductores que se desplacen hacia el sur salgan a través de la calle Pycasu para reincorporarse al trazado principal. En tanto, quienes se dirijan con dirección al norte deberán desviarse por la calle Eduardo San Martín o por Méndez Fleitas para continuar con su trayecto habitual.

Desagüe del Abasto: una obra de G. 71.000 millones paralizada por el desvío de fondos

La construcción del desagüe pluvial en la cuenca del arroyo Itay arrancó oficialmente el 10 de abril de 2024 con la promesa de culminar en un año y medio. A pesar del compromiso inicial, el proyecto suma casi dos años y medio desde la palada inicial y continúa sin terminarse.

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La obra fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones, de los cuales la comuna ya abonó G. 36.701 millones según registros de Contrataciones Públicas. El reporte oficial de la actual administración señala un avance físico del 59%, equivalente a 21 cuadras intervenidas y pavimentadas.

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Los trabajos sufrieron una parálisis casi total durante el 2025 bajo el mandato del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Tras la renuncia de Rodríguez y la asunción de Bello, las labores en la zona del Abasto se reanudaron de forma lenta, recién a partir de la Semana Santa de 2026.

La causa principal del retraso en las obras fue el desvío de los fondos provenientes de los bonos G8 emitidos en 2022 por G. 360.000 millones. La intervención de la Municipalidad de Asunción, a cargo de Carlos Pereira, documentó que G. 512.000 millones que debieron ser destinados a obras de infraestructura, fueron desviados a salarios y otros gastos corrientes.