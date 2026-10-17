Indignación en la Costanera: denuncian recapado chapucero tras meses de baches y escándalo internacional

Usuarios habituales de la avenida Costanera de Asunción expresaron este sábado un profundo malestar ante la falta de respuestas oportunas de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), frente a su actual estado. La arteria, una de las principales vías de acceso y salida del centro de la capital, presentaba numerosos baches y un evidente deterioro en su capa asfáltica que se prolongó durante meses, sin intervenciones de fondo.

Reclamo ciudadano por baches en la Costanera y recapado de último momento

El descontento ciudadano estalló tras constatarse que las reparaciones viales se ejecutaron a último momento, de forma improvisada y en plena madrugada del sábado tras un reciente escándalo internacional. Este recapado de emergencia se hizo a contrarreloj, a apenas un día de que culminen los World Skate Games Asunción 2026, luego de la cancelación de algunas competencias deportivas por el estado de la pista.

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La circulación vehicular por la arteria se vio fuertemente afectada durante días por bloqueos intermitentes y promesas de habilitación incumplidas por parte de las autoridades municipales. Los automovilistas sufrieron largas horas de espera, embotellamientos kilométricos y desvíos caóticos para poder ingresar o salir del microcentro de la capital.

Recién en horas de la noche del viernes, luego de horas de caos por el incumplimiento de la promesa de reabrir la avenida, la Municipalidad anunció que se mantendría el cierre de la arteria durante la madrugada para permitir los trabajos de bacheo. Durante la mañana del sábado, el cierre, que está anunciado hasta las 19 horas, volvió a generar embotellamientos sobre la salida de la Costanera por la avenida General Santos.

Evidencias del estado de la pista y demoras en los World Skate Games Asunción 2026

En una visita realizada esta mañana por un equipo periodístico de ABC a la avenida Costanera, se pudo constatar el estado real de los trabajos viales ejecutados. En el área del Parque Lineal se observó maquinaria pesada estacionada al costado de la calzada, evidenciando que las labores continuaban intermitentemente.

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En su visita, este medio constató que, pese a haber tapado los baches, los trabajos dejaron una carpeta de rodadura sumamente rugosa, desnivelada y con una preocupante abundancia de material granular suelto. Además, se verificaron múltiples parches de bacheo y reparaciones superficiales con bordes completamente irregulares a lo largo de los carriles.

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En las áreas peatonales y veredas se constató la presencia de hileras y montículos de restos de asfalto fresco y escombros arrojados directamente sobre las baldosas. A esta deficiente terminación se sumó una importante acumulación de polvo asfáltico, grava suelta y acumulada al borde de la avenida.

Pese a la precariedad de las condiciones del asfalto y la presencia de equipos viales, la calzada seguía siendo utilizada por los atletas para el desarrollo de las pruebas de los World Skate Games Asunción 2026. Los deportistas profesionales debieron competir sobre una pista que presentaba irregularidades visibles y riesgos evidentes para su seguridad física.

Guerra de culpas: MOPC y Municipalidad de Asunción se tiran la pelota por las obras

El deplorable estado de la pista y el retraso crónico de las competencias desataron un intenso cruce de acusaciones entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad. Ambas instituciones públicas eludieron la responsabilidad directa sobre la deficiente ejecución de las obras de recapado y mantenimiento vial en la zona.

Desde la Municipalidad de Asunción habían señalado ya el jueves que las labores de bacheo y arreglo estuvieron a cargo del MOPC con apoyo de la Dirección de Vialidad de la comuna. Argumentaron que la intervención municipal se limitó estrictamente a prestar colaboración operativa y la disposición de maquinaria en el terreno.

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Oscar Pérez, director de Vialidad de la Municipalidad, ratificó que la coordinación general estuvo a cargo del Comité Olímpico junto al MOPC. Según el funcionario municipal, el rol de la dirección a su cargo se acotó al fresado (raspado) de la pista de la Costanera, mientras que la colocación del bacheo correspondía al ministerio.

Por su parte, el MOPC había señalado que la responsabilidad sobre el estado actual de la vía corresponde a la comuna, aclarando que sus intervenciones responden únicamente a labores de auxilio a pedido de la Municipalidad. Este sábado, desde el Ministerio confirmaron que siguen ejecutando los trabajos en base a una nota de solicitud de apoyo realizada por la Municipalidad de Asunción.

Escándalo internacional y caos vehicular en Asunción por el estado de la pista

El escándalo internacional se originó el pasado jueves cuando delegaciones de más de veinte países votaron por la cancelación temporal de tres pruebas oficiales de los World Skate Games Asunción 2026. La decisión se tomó tras registrarse múltiples caídas de deportistas profesionales y al constatarse el grave riesgo físico que corrían debido al pésimo estado del asfalto de la Costanera.

Este hecho sin precedentes fue catalogado por atletas y comités internacionales como un bochorno que dañó la imagen del país por la evidente falta de previsión logística. Tras reprogramaciones de urgencia, las autoridades anunciaron la reanudación de las pruebas bajo estrictas medidas de seguridad y con la pista intervenida a los apurones.

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El colapso del tránsito vehicular se agravó debido a los cierres y bloqueos implementados por la Policía Municipal de Tránsito desde la rotonda de General Santos hasta Río Blanco. La prolongación imprevista de las actividades deportivas impidió cumplir con los horarios de liberación prometidos, generando caos y protestas ciudadanas durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

En medio de este escenario de cuestionamientos institucionales, el concejal municipal Pablo Callizo (PPQ) había advertido que el colapso de la Costanera refleja el abandono vial generalizado de la ciudad. El edil sostuvo que si la vía de mejor calidad de la capital presenta estas condiciones catastróficas, el resto de los barrios sufre un deterioro aún más grave.