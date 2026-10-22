“Nadie da la cara en este boliche”: denuncian que Luis Bello “soltó las riendas” de la Municipalidad de Asunción

A poco más de diez días de dejar el cargo, la administración del intendente Luis Bello (ANR-cartista) en la Municipalidad de Asunción enfrenta cuestionamientos de un virtual abandono y vacío de poder, reflejado en la falta absoluta de respuestas a los reclamos laborales. La falta de gestión al cierre del período acentúa el descontento de los trabajadores operativos y de quienes pasaron al retiro.

Protestas en la Municipalidad de Asunción: funcionarios y jubilados reclaman pagos a días del fin de gestión

La tensión en el palacete municipal se reflejó este jueves con protestas frente a la Intendencia de parte de efectivos de la Policía Municipal Fiscalizadora, quienes exigen desde hace un mes el pago de un incentivo laboral retenido por la comuna desde hace un año.

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Según señalaron, este beneficio económico corresponde a un porcentaje legal derivado de las tareas de fiscalización realizadas diariamente en la capital.

En paralelo, un grupo de jubilados municipales acudió al edificio tras recibir promesas incumplidas sobre el abono de una cuota de los 15 salarios, que establece el contrato colectivo vigente para el retiro, pero que se les adeudan desde hace años. Varios de los afectados llevan entre doce y treinta meses de haber iniciado su jubilación sin percibir los montos acumulados, denunciaron.

“Nadie da la cara”: denuncian vacío de poder y oficinas vacías en la administración de Luis Bello

Lejos de asumir una salida ordenada ante la inminente transición, los funcionarios denuncian que las dependencias municipales muestran una total desidia y puertas cerradas para los afectados. La falta de interlocutores en las direcciones administrativas impide tramitar los desembolsos pactados previamente con las comisiones de trabajadores.

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“Hoy le dijeron a este grupo de compañeros jubilados que estaba acá que se les iba a abonar y nadie atiende. En el segundo piso (sede de la Dirección de Administración y Finanzas) nos dicen que no hay nada y en el primer piso (sede de la Intendencia) nadie atiende”, denunció Silvia Araujo, secretaria del Sindicato de Funcionarios y Obreros de la Municipalidad de Asunción (Sifoma).

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La dirigente cuestionó la fuga de responsabilidades de los funcionarios de confianza en la recta final del mandato. “Uno está de vacaciones, el otro salió, el otro no viene más luego”», sentenció sobre la falta de interlocutores válidos dentro del recinto municipal.

El abandono de la gestión de Bello sintetiza la crisis de gobernabilidad actual. “Lo que sí que nadie pone la cara acá en este boliche, pero bien que en los medios salen ellos como administración y nuestros colegas dirigentes a decir que no se le adeuda a nadie”, reprochó Araujo.

Funcionarios responden sobre el planillerismo y exigen cumplimiento del contrato colectivo en Asunción

En medio del desgobierno administrativo, los trabajadores denuncian el castigo sistemático a quienes sostienen los servicios básicos. “Que la ciudadanía sepa que los pocos mártires que laburamos en este ‘boliche’ de quinta no se reconoce nuestra labor”, expresó la gremialista.

“No somos todos corruptos, no somos todos planilleros, no somos todos haraganes”, enfatizó Araujo al desmarcar al trabajador honesto de los privilegios políticos y de las irregularidades administrativas.

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La dirigente gremial cuestionó que algunos dirigentes sindicales estén peleando por la aprobación de un nuevo contrato colectivo con mejores condiciones cuando la administración ni siquiera respeta el vigente, vulnerando los derechos de personas que dedicaron hasta 30 años de su vida a la comuna en condiciones deplorables. “El bendito contrato colectivo dice que hay que cumplir al mes de haberse jubilado, contrato colectivo que no se cumple”, señaló.