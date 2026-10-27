Egresados 2026: cuál es la denominación oficial aprobada por el MEC

A través de la Resolución N° 591 firmada por el ministro Luis Ramírez, la cartera educativa oficializó el nombre que llevarán las carpetas, títulos y certificados de graduación del presente ciclo lectivo, el 2026, en todos los niveles del sistema educativo nacional. Falta poco más de un mes para el cierre oficial del año escolar, pactado para el lunes 30 de noviembre.

La denominación aprobada es: “Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná. Homenaje al Pedagogo Nacional Ramón Indalecio Cardozo en conmemoración del sesquicentenario de su nacimiento” y rige para todas las modalidades y niveles del sistema educativo.

El documento del MEC recuerda al célebre músico, compositor e intérprete paraguayo como un embajador cultural sin precedentes. Al frente de su histórico grupo, “Luis Alberto del Paraná y los Paraguayos”, llevó su voz y la música nacional a más de 76 países.

El legado musical de Luis Alberto del Paraná

El MEC destaca estas canciones en la trayectoria de Luis Alberto del Paraná:

Bajo el Cielo del Paraguay: Tema que evoca el paisaje y el orgullo de la identidad nacional en los escenarios internacionales.

A Mi Tierra: Una composición cargada de añoranza y conexión con las raíces paraguayas, interpretada en las principales capitales del mundo.

Mi Guitarra y mi Voz: Refleja la esencia íntima y bohemia del artista junto a su inseparable instrumento.

Soy un Vagabundo: Uno de los grandes éxitos grabados por el grupo en su prolífica trayectoria discográfica.

Con más de 500 canciones grabadas, ventas estimadas en 25 millones de discos, y galardones internacionales como el “Cassette de Oro” (1969) y el “Globo de Oro” de Hamburgo (1971), se consolidó como uno de los máximos exponentes artísticos de Paraguay en Europa durante las décadas del sesenta y setenta.

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Ramón Indalecio Cardozo: la historia del pedagogo homenajeado por el MEC

Por otro lado, el reconocimiento institucional también responde a la Declaración N° 1506/2026 de la Cámara de Diputados, que instó al Poder Ejecutivo a incluir al insigne educador paraguayo Ramón Indalecio Cardozo al cumplirse el sesquicentenario de su nacimiento.

Además, la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) había instado también al MEC a instalar este nombre, en un pedido realizado formalmente en diciembre del 2025. El pedido, igualmente, obedeció a que se cumplen 150 años del nacimiento del considerado fundador de la “Escuela Nueva” paraguaya, a partir de una reforma educativa establecida en 1922.

“Fue un pedagogo e historiador paraguayo, impulsor del modelo de la Escuela Nueva, cuyo eje central es el respeto a la naturaleza biológica y psicológica del niño. Bajo una visión rousseauniana, planteó que el alumno debe ser el protagonista del aprendizaje, dejando atrás la enseñanza tradicional, buscando fomentar la creatividad y la vida en comunidad”, dice el documento del MEC.

Algunas obras escritas por Ramón Indalecio Cardozo:

La Pedagogía Activa: escrita en tres tomos, y que “constituye la piedra angular de la pedagogía nacional”.

El paraguayo : Obra de lectura escolar en tres tomos, diseñada para la formación cívica, la moral y la construcción del sentimiento nacional en la infancia.

Pedagogía de la Escuela Normal: Texto enfocado en la metodología docente y la preparación integral de los futuros maestros en Paraguay.

El maestro defendía un “optimismo pedagógico” como motor para superar el atraso nacional, transformando la docencia de un simple trabajo a una misión transformadora, según el MEC.