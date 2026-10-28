Cerrito denuncia ausencia del MAG y reclama asistencia para los sectores productivos afectados por la inundación

Unas 990 familias están afectadas por la inundación en el distrito, donde la emergencia golpea a la ganadería, la pesca, la agricultura y el turismo.

Cerrito, situado a unos 344 kilómetros de Asunción, cuenta con aproximadamente 4.330 habitantes y es conocido por sus atractivos naturales y playas. La pesca y la ganadería figuran entre las principales actividades económicas de la zona, hoy seriamente perjudicadas por la crecida del río Paraná.

La emergencia genera un fuerte impacto social y económico, mientras numerosas familias enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos y sostener sus actividades laborales.

Los pobladores solicitan mayor presencia de las autoridades, principalmente del sector sanitario, además de medicamentos y alimentos para las familias damnificadas.

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Los reclamos al MAG

Sin embargo, uno de los principales reclamos apunta a la falta de acompañamiento del MAG, cuya ausencia, según denuncian los productores, deja sin respuestas a los pequeños ganaderos y tamberos que deben afrontar el aumento de los costos de mantenimiento de sus animales.

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Según Carlos Giménez, pequeño productor de ganados de la zona, el precio de los pastajes se disparó y actualmente alcanza G. 50.000 mensuales por cabeza de ganado.

A esto se suma el encarecimiento de los alimentos balanceados y de los rollos de forraje, cuyos precios, de acuerdo con los productores, aumentaron de G. 250.000 a G. 400.000.

La situación compromete la continuidad de la actividad ganadera, especialmente para los pequeños productores, que deben afrontar mayores gastos en un escenario de reducción de sus ingresos y pérdidas ocasionadas por la inundación. Los afectados reclaman que el MAG intervenga con medidas concretas de asistencia y acompañamiento al sector.

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Impacto al turismo y a la pesca

El impacto también alcanza al turismo y la pesca, dos actividades importantes para la economía local. Aunque algunos pescadores continúan trabajando, la falta de islas y de canchadas —espacios utilizados para desarrollar sus tareas— dificulta la actividad, precisamente cuando faltan pocos días para el inicio de la veda pesquera.

La situación es especialmente difícil en la compañía Paso Tajy, ubicada a unos 15 kilómetros del casco urbano de Cerrito. Un poblador manifestó que más de 70 personas permanecen en un terreno elevado, bajo carpas precarias, debido a la inundación.

Según denunció, las familias todavía no recibieron atención médica y tampoco cuentan con medicamentos para atender las necesidades de personas con hipertensión y diabetes.

Además, señaló que varios pobladores presentan cuadros gripales y necesitan asistencia sanitaria urgente.

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Familias soportan condiciones precarias

Los afectados también solicitan la provisión de creolina para ahuyentar a las víboras y otras alimañas que rondan el campamento, lo que representa un riesgo adicional para quienes permanecen en el lugar.

Mientras las familias soportan condiciones precarias, la paralización de las actividades laborales agrava las dificultades económicas.

Los pobladores deben afrontar los gastos cotidianos sin poder desarrollar normalmente sus trabajos y reclaman una respuesta coordinada de las instituciones públicas.

El intendente municipal electo de Cerrito, Hugo Ayala (ANR), manifestó que la Municipalidad trabaja de manera coordinada con diferentes sectores para continuar asistiendo a las familias damnificadas.

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Explicó que, durante las emergencias por inundaciones, la distribución de los kits de víveres se realiza en dos etapas: primero se atiende a las familias cuyas viviendas quedaron inundadas y posteriormente a aquellas que permanecen aisladas.

Segunda entrega de víveres prevista para el viernes

En ese sentido, anunció que para este viernes está prevista la segunda entrega de kits de alimentos, destinada principalmente a los pobladores que todavía no recibieron asistencia por encontrarse en zonas de difícil acceso.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, general retirado Óscar González, aseguró que las Fuerzas Armadas acompañarán de manera permanente a la población afectada de Cerrito.

El secretario de Estado anunció el envío de un transporte militar 6x6 y una camioneta todoterreno para facilitar la distribución de los kits de víveres, especialmente en las comunidades aisladas por las aguas.

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González sobrevoló parte del departamento de Ñeembucú, desde Pilar hasta Itá Corá y Cerrito, acompañado por el general de división Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA).

Pobladores piden reforzar atención médica

Mientras continúan las tareas de asistencia, los pobladores insisten en la necesidad de reforzar la atención médica, garantizar la provisión de medicamentos y alimentos, y establecer medidas de apoyo para los pequeños productores.

En particular, reclaman la intervención del MAG ante el aumento de los costos de producción y las pérdidas económicas provocadas por la inundación.