Caso Belia: citan para preliminar a hermana de presunto testaferro de Miguel Celular

Tras estar prófuga desde julio de este año, el 26 de octubre se puso a disposición de la justicia de la procesada en el caso Belia Naida Ntalia Meza de Caffarena, por lo que la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía extinguió el estado de rebeldía de la misma y decretó su prisión preventiva en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple).

La encausada Naida Meza es hermana de Hugo Antonio Meza Huespe, presunto testaferro de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular. La misma está acusada por los hechos punibles de asociación criminal (art. 42) y lavado de activos (art. 44) de acuerdo con la Ley N° 1.340/88 y lavado de dinero (art. 196) del Código Penal.

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Tras someter nuevamente al proceso penal, la jueza Rosarito Montanía fijó para el próximo 10 de noviembre 9:00, la realización de la audiencia preliminar a fin de resolver si, con base a los elementos presentados por el Ministerio Público, la causa relacionada a Meza de Caffarena se remite o no a la instancia de juicio oral y público.

En ese contexto, la magistrada resolvió que la procesada participe de la diligencia a través de medios telemáticos “con el objeto de resguardar la seguridad del traslado y evitar un despliegue innecesario de las fuerzas de seguridad del Estado”, y que su abogado defensor, Guillermo Duarte Cacavelos, la asista en forma presencial desde su lugar de reclusión.

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Proceso a supuesta colaboradora de Miguel Celular

El entonces fiscal antidrogas Isaac Ferreira (hoy jubilado) imputó a la mujer en octubre de 2021, porque la misma habría usado sus cuentas bancarias para integrar dinero ilícito al sistema financiero legal. el 12 de octubre de 2022, el fiscal Juan Ledesma solicitó el sobreseimiento provisional de Meza de Caffarena.

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Posteriormente, el 1 de marzo de 2024, ya el fiscal Luis Said solicitó la reapertura de la causa y presentó acusación contra Naida Natalia Meza de Caffarena, peticionando la apertura a juicio oral y público para la misma.

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Es así que, en el marco del proceso, la encausada fue notificada el 10 de junio para su audiencia preliminar a realizarse inicialmente el 21 de julio, pero como en esa fecha no asistió se reprogramó la diligencia para el 27 de julio, cuando tampoco se presentó.

Al solicitar la jueza informes sobre incomparecencia de Meza de Caffarena, el defensor Duarte Cacavelos indicó que justificó la ausencia de su clienta en el sistema Judisoft, con los tickets de vuelo, añadiendo que su defendida salió del país el 6 de julio y debía volver días antes de su audiencia.

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Por esta razón, Montanía había declarado la rebeldía de la mujer y ordenado su orden de captura nacional.

Colaboradores de Miguel Servín tendrían vínculos con el PCC

Dentro del mecanismo empleado, según informe de inteligencia, en el 2020 Naida habría recibido en su cuenta bancaria una transferencia de G. 45.000.000 y en 2021, otra de G. 377.706.000 de la firma “Mecha Import SA”; en 2020 también habría recibido una transferencia de G. 113.724.500 y G. 4.180.000, en 2021, otra de G. 7.555.000, de la empresa “TRIGON SA”.

Por otra parte, en 2021, Naida Meza también habría transferido G. 347.217.003 a la empresa “Trigon SA”, además habría efectuado operaciones financieras en reiteradas ocasiones entre ambas empresas de Hugo y María Silvia, por periodos prolongados.

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Todas esas transacciones se habrían efectuado al mismo “tiempo en que los miembros de las facciones criminales del Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) realizaban las operaciones financieras al margen del sistema financiero legal con su hermano Hugo Antonio Meza Huespe”, según detalla parte de la imputación en el AI N° 132 de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

Operativo Belia reveló supuesta colaboración para el lavado de dinero

Según la imputación fiscal, Naida Meza de Caffarena operaba en el sistema bancario con varias entidades, a través de las cuales recibía múltiples transferencias bancarias de personas físicas y jurídicas vinculadas al esquema de lavado de activos administrado por su hermano Hugo Meza.

Dentro de ese presunto esquema, en 2019 Miguel Servín Palacios habría adquirido una cancha de pádel para su novia, Bruna Regina Martins Morais, también procesada, a través de su supuesto testaferro Hugo Meza, quien habría tenido la ayuda de su hermana Naida para ocultar el origen del dinero.

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Posteriormente, Naida también habría colaborado con Bruna Martins, para que el emprendimiento “Il Corpo Padel” figure a su nombre y no a nombre de la propietaria real que era Bruna, para encubrir el vínculo existente con el capital ilícito de Miguel Servín.

Cuando esa operación se llevó a cabo, Naida fungía como representante de la firma “MECHA IMPORT SA”, mediante un poder de administración de fecha 22 de mayo de 2021; pero las gestiones administrativas ante autoridades eran hechas por Hugo y su esposa María.

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Ante esos hechos se atribuye a Naida, que, aparte de ser titular por cesión de derechos para el usufructo de la franquicia “Il Corpo Padel” también habría constituido la empresa “Pozo Rancho SA” en sociedad con su marido Rodrigo Javier Caffarena Ramírez, y en 2021 habría creado la empresa “CGH SA”.

Cuatro años después se resolvió elevar a juicio el caso Belia

Como derivación del caso Swiffer surgió el caso denominado Belia, en el cual se investigaron los bienes de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, capturado en 2021. Igualmente se indagó a varias personas de su círculo como supuestos colaboradores del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Es así que, el 13 de octubre de 2022 el fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta presentó acusación contra “Miguel Celular” Servín, por los hechos de asociación criminal (art. 42) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44) por la Ley N° 1.340/88, y también por lavado de activos (art. 196) y asociación criminal (art. 296) del Código Penal.

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Junto con él también fueron acusados su esposa Liz Katherine Lailla Villaba (50), Bruna Regina Martins Morais (33), nueva pareja de Miguel Celular; el supuesto testaferro de Servín, Hugo Antonio Meza Huespe (41), alias HM, y su pareja Maria Silvia Lezcano Monges (42); el hombre de confianza de Miguel Celular, Elvio María Vega Chaparro (34), alias Koki, y Francis Marcelo Rojas Benítez (45), alias Yankee, custodio y secretario de Servín.

La causa quedó posteriormente a cargo del fiscal Luis Amado Said Frágueda a quien coadyuva la fiscala María Irene Álvarez, quien de hecho estuvo en el juicio en el cual fue condenado por narcotráfico Miguel Celular. Ambos representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar que, pudo llevarse a cabo recién 4 años después de presentarse la acusación.

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Dicha diligencia estuvo dirigida por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien inició la misma en febrero y culminó en julio de 2026, cuando por Auto Interlocutorio (AI) N° 144 resolvió elevar a la etapa de juicio oral y público la presente causa conocida como Belia.

Durante la audiencia de la etapa intermedia del proceso, la magistrada rechazó una serie de incidentes planteados por la parte acusada en el caso, como la exclusión de ciertas pruebas, la prescripción de ciertas porciones de hechos, así como el sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo para los encausados.

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Por esta misma causa, también afrontarán juicio el exgerente del local de Asunción “Panorama Cambios SA”, Rubén Darío González Cantalappi, el colaborador Wilfrido Raúl Caballero Vega.