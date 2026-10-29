Video: navieros se manifiestan en reclamo de una mejora en la jubilación

Esta mañana se inició una movilización de navieros en la Plaza de la Justicia, ubicada frente a la sede del Poder Judicial en Sajonia. La medida se da días después de que un juzado penal de garantías haya rechazado el amparo constitucional promovido por los mismos contra el Instituto de Previsión Social (IPS) por supuesta “falta de respuesta” sobre un reclamo referente al tope a las jubilaciones por encima de los 10 salarios mínimos.

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“El motivo de esta manifestación es para recordar los 10 años de la resolución de la Corte Suprema de Justicia favorable a los marinos mercantes. Eso quedó como letra muerta desde aquel tiempo y desde entonces, hace 10 años, nosotros estamos en vigilia permanente”, contextualizó el marino Nelson Delvalle.

Siguiendo el relato, ellos habían iniciado en el año 2013 la presentación de una acción autónoma de nulidad sobre este topa en las jubilaciones, amparados en el artículo 40 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a peticionar a las autoridades. “El 22 de diciembre de 2016, mediante la resolución es la 1917/16 se resolvió de forma favorable para nosotros”, recordó.

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“Nosotros habíamos presentado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 98/92 que establece el Régimen Unificado de Jubilaciones y Pensiones administrado por el IPS. Hace 10 años que se dio lugar a esa acción de inconstitucionalidad, quedó firme y hasta ahora lamentablemente nosotros no tuvimos siquiera señales para reunirnos por lo menos con la gente del IPS para tratar de zanjar la situación”, añadió Delvalle.

¿Por qué no se cumple la sentencia?

Según Delvalle, desde el IPS les argumentan que ellos no participaron del juicio; a lo cual, los afectados aseguran que no corresponde porque -según ellos- para tratar un litigio como ese, el artículo 554 del Código Procesal Civil establece que debe participar el fiscal general del Estado sin que otra institución sea convocada. “Esta situación se trató con la presencia del entonces fiscal general del Estado”, afirmó el naviero.

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Lo otro que argumenta la previsional y que aún queda por dirimir, es la cantidad de beneficiarios con esta medida. “Ellos (el IPS) instalaron en la sociedad una especie de psicosis colectiva de que somos 129 marinos mercantes y que vamos a fundir financieramente al IPS, y no es así. Somos 129 accionantes, de los cuales hoy en día, 54 tenemos derecho a esa jubilación. Sin embargo, ellos siguen sosteniendo que somos 129”, indicó Delvalle.

Recordó también que cuando se resolvió la acción de inconstitucionalidad eran 11 los afectados. “Si en aquella vez el IPS empezaba a resolver el problema, hoy no íbamos a estar con números inflados como en algún momento dijo alguna autoridad, que se iba a causar un agujero de 100 millones de dólares. Nunca 54 jubilados pueden mover una estructura financiera tan poderosa como el Instituto de Previsión Social. Nunca”, denunció el manifestante.

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A su vez, el capitán Nelson Samudio lamentó que no en Paraguay no se respeten los dictámenes de los organismos encargados de impartir justicia. “En este país no se respeta el Estado de derecho. Tenemos una resolución que deja sin efecto esos artículos 3 y 4, que sería sobre el tope jubilatorio, debido a que los aportes de los marinos mercantes son totalmente superiores. Entonces exigimos el cumplimiento, que hasta la fecha es letra muerta”, recalcó.

¿Cuanto es lo que reclaman?

Según Nelson Delvalle, el salario promedio de un marino mercante ronda entre los 50 y 70 millones de guaraníes. Esto se debe a que existen varias modalidades: están los buques convencionales, están los remolcadores de empuje de distintas capacidades y que fueron evolucionando con el tiempo, entre otras.

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“Mucha gente pregunta por qué nosotros tenemos ese salario inflado, y es porque en Paraguay ni siquiera pensábamos que íbamos a tener la hidrovía, que íbamos a ser la tercera flota fluvial más grande del mundo, que íbamos a tener una ley de inversiones que iba a facilitar a los inversionistas extranjeros venir a situarse en Paraguay con sus embarcaciones y llevar toda la producción agroganadera incluso”, expresó el manifestante.

En ese sentido, reclaman una jubilación acorde con un tope equivalente a 10 salarios mínimos (unos G. 30.440.000). “¿Qué se necesitó para eso (establecer la estructura fluvial)? Oficiales de Marina Mercante, capitanes, pilotos, maquinistas. En su momento éramos 10 ó 20 nomás y empezó una carrera meteórica por contratar capitanes”, argumentó.

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“Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo. Es más, pedimos al Instituto de Previsión Social que instale una mesa de diálogo para que nosotros, de paraguayo a paraguayo, podamos conversar y llegar a un acuerdo para poder zanjar esta situación”, clamó el manifestante.

Que la Corte no olvide su determinación

Finalmente, Nelson Delvalle pidió a la CSJ no olvidar la sentencia emanada hace una década. “Venimos acá para recordar que justamente se resolvió nuestro acuerdo y sentencia. Queremos pedirle al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia celeridad y prontitud para resolver de una buena vez por todas este problema”, solicitó.

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“La previsional sostiene que somos nosotros los que vamos a fundir el IPS. Acá no estamos los que vamos a fundir el IPS; la situación que está hoy caótica financieramente hablando, la situación del país, es lo que va a fundir el IPS si no se resuelve”, reflexionó.

🔴 MARINOS MERCANTES RECLAMAN AL IPS CUMPLIMIENTO DE FALLO SOBRE JUBILACIONES



📌 Jubilados se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir la ejecución de una resolución de la Corte Suprema que, según los afectados, lleva diez años sin cumplirse.



🗣“La resolución de la… pic.twitter.com/Hprq8gg1bq — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 29, 2026

Por su parte el manifestante Jorge Ibarra manifestó que una resolución emanada por la máxima autoridad judicial -la Corte Suprema de Justicia- puede ser criticada como lo está haciendo el IPS, pero nunca debe ser incumplida. “Por eso estamos acá. Nosotros somos los más interesados en que el IPS nunca quiebre, porque queremos cobrar hasta que Dios diga basta”, declaró.

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También exigió a la previsional, dejar de difundir medias verdades hacer su reclamo. “Entonces lo que ellos están instalando es eso, que nosotros vamos a fundir el IPS. Eso quiere decir que solamente nosotros estábamos sosteniendo el IPS entonces, solamente los navieros estábamos sosteniendo el IPS. Ahí ellos se están contradiciendo”, cuestionó.