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29 de octubre de 2026 - 11:38

Video: navieros se manifiestan en reclamo de una mejora en la jubilación

Un grupo de navieros se manifestó esta mañana por un reclamo referente al tope a las jubilaciones por encima de los 10 salarios mínimos. Aseguran que desde hace 10 años que existe una sentencia judicial a su favor pero que el IPS nunca cumplió con lo dictaminado.

Por ABC Color
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Esta mañana se inició una movilización de navieros en la Plaza de la Justicia, ubicada frente a la sede del Poder Judicial en Sajonia. La medida se da días después de que un juzado penal de garantías haya rechazado el amparo constitucional promovido por los mismos contra el Instituto de Previsión Social (IPS) por supuesta “falta de respuesta” sobre un reclamo referente al tope a las jubilaciones por encima de los 10 salarios mínimos.

Lea más: Rechazan amparo constitucional de navieros: reclamaban “falta de respuesta” al IPS

“El motivo de esta manifestación es para recordar los 10 años de la resolución de la Corte Suprema de Justicia favorable a los marinos mercantes. Eso quedó como letra muerta desde aquel tiempo y desde entonces, hace 10 años, nosotros estamos en vigilia permanente”, contextualizó el marino Nelson Delvalle.

Veinte personas en la plaza de la Justicia sosteniendo carteles con mensajes sobre derechos del IPS. Algunos llevan camisetas blancas y rojas.
Esta mañana se realiza una movilización de navieros en la plaza de la Justicia ubicada frente a la sede del Poder Judicial en Sajonia. Foto: Claudio Genes.

Siguiendo el relato, ellos habían iniciado en el año 2013 la presentación de una acción autónoma de nulidad sobre este topa en las jubilaciones, amparados en el artículo 40 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a peticionar a las autoridades. “El 22 de diciembre de 2016, mediante la resolución es la 1917/16 se resolvió de forma favorable para nosotros”, recordó.

Lea más: IPS: navieros promueven amparo constitucional ante “falta de respuesta”

“Nosotros habíamos presentado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 98/92 que establece el Régimen Unificado de Jubilaciones y Pensiones administrado por el IPS. Hace 10 años que se dio lugar a esa acción de inconstitucionalidad, quedó firme y hasta ahora lamentablemente nosotros no tuvimos siquiera señales para reunirnos por lo menos con la gente del IPS para tratar de zanjar la situación”, añadió Delvalle.

Hombres con pancartas como 'IPS, CUMPLAI' y 'NO SE NEGOCIAN' en la plaza, rodeados de árboles y edificios.
El grupo de manifestantes exige el cumplimiento de sus derechos laborales en la plaza de la Justicia. Foto: Claudio Genes

¿Por qué no se cumple la sentencia?

Según Delvalle, desde el IPS les argumentan que ellos no participaron del juicio; a lo cual, los afectados aseguran que no corresponde porque -según ellos- para tratar un litigio como ese, el artículo 554 del Código Procesal Civil establece que debe participar el fiscal general del Estado sin que otra institución sea convocada. “Esta situación se trató con la presencia del entonces fiscal general del Estado”, afirmó el naviero.

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Lo otro que argumenta la previsional y que aún queda por dirimir, es la cantidad de beneficiarios con esta medida. “Ellos (el IPS) instalaron en la sociedad una especie de psicosis colectiva de que somos 129 marinos mercantes y que vamos a fundir financieramente al IPS, y no es así. Somos 129 accionantes, de los cuales hoy en día, 54 tenemos derecho a esa jubilación. Sin embargo, ellos siguen sosteniendo que somos 129”, indicó Delvalle.

Grupo de manifestantes con carteles que dicen 'Nuestros derechos no se negocian' y 'IPS, cumpla!', en un ambiente de protesta pacífica.
Navieros se manifestaron frente al Poder Judicial en Sajonia exigiendo cumplimiento de derechos jubilatorios.

Recordó también que cuando se resolvió la acción de inconstitucionalidad eran 11 los afectados. “Si en aquella vez el IPS empezaba a resolver el problema, hoy no íbamos a estar con números inflados como en algún momento dijo alguna autoridad, que se iba a causar un agujero de 100 millones de dólares. Nunca 54 jubilados pueden mover una estructura financiera tan poderosa como el Instituto de Previsión Social. Nunca”, denunció el manifestante.

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A su vez, el capitán Nelson Samudio lamentó que no en Paraguay no se respeten los dictámenes de los organismos encargados de impartir justicia. “En este país no se respeta el Estado de derecho. Tenemos una resolución que deja sin efecto esos artículos 3 y 4, que sería sobre el tope jubilatorio, debido a que los aportes de los marinos mercantes son totalmente superiores. Entonces exigimos el cumplimiento, que hasta la fecha es letra muerta”, recalcó.

Veinte personas sostienen pancartas en la Plaza de la Justicia, algunos lucen camisetas a rayas del Club Olimpia.
Un grupo de navieros se moviliza en la Plaza de la Justicia exigiendo respuestas del IPS sobre el tope a las jubilaciones.

¿Cuanto es lo que reclaman?

Según Nelson Delvalle, el salario promedio de un marino mercante ronda entre los 50 y 70 millones de guaraníes. Esto se debe a que existen varias modalidades: están los buques convencionales, están los remolcadores de empuje de distintas capacidades y que fueron evolucionando con el tiempo, entre otras.

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“Mucha gente pregunta por qué nosotros tenemos ese salario inflado, y es porque en Paraguay ni siquiera pensábamos que íbamos a tener la hidrovía, que íbamos a ser la tercera flota fluvial más grande del mundo, que íbamos a tener una ley de inversiones que iba a facilitar a los inversionistas extranjeros venir a situarse en Paraguay con sus embarcaciones y llevar toda la producción agroganadera incluso”, expresó el manifestante.

Grupo de hombres con camisetas de Olimpia y pancartas en la Plaza de la Justicia, manifestándose en un ambiente tranquilo.
Navieros protestan en la Plaza de la Justicia por una sentencia que dicen, en 10 años nunca se cumplió. Foto: Claudio Genes.

En ese sentido, reclaman una jubilación acorde con un tope equivalente a 10 salarios mínimos (unos G. 30.440.000). “¿Qué se necesitó para eso (establecer la estructura fluvial)? Oficiales de Marina Mercante, capitanes, pilotos, maquinistas. En su momento éramos 10 ó 20 nomás y empezó una carrera meteórica por contratar capitanes”, argumentó.

Lea más: IPS aprobó inversiones en bonos financieros por G. 295.000 millones

“Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo. Es más, pedimos al Instituto de Previsión Social que instale una mesa de diálogo para que nosotros, de paraguayo a paraguayo, podamos conversar y llegar a un acuerdo para poder zanjar esta situación”, clamó el manifestante.

Derlis León, en traje oscuro y corbata clara, habla al micrófono frente a un fondo de madera y una bandera paraguaya.
El titular del IPS, Derlis León. Foto: archivo.

Que la Corte no olvide su determinación

Finalmente, Nelson Delvalle pidió a la CSJ no olvidar la sentencia emanada hace una década. “Venimos acá para recordar que justamente se resolvió nuestro acuerdo y sentencia. Queremos pedirle al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia celeridad y prontitud para resolver de una buena vez por todas este problema”, solicitó.

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“La previsional sostiene que somos nosotros los que vamos a fundir el IPS. Acá no estamos los que vamos a fundir el IPS; la situación que está hoy caótica financieramente hablando, la situación del país, es lo que va a fundir el IPS si no se resuelve”, reflexionó.

Por su parte el manifestante Jorge Ibarra manifestó que una resolución emanada por la máxima autoridad judicial -la Corte Suprema de Justicia- puede ser criticada como lo está haciendo el IPS, pero nunca debe ser incumplida. “Por eso estamos acá. Nosotros somos los más interesados en que el IPS nunca quiebre, porque queremos cobrar hasta que Dios diga basta”, declaró.

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También exigió a la previsional, dejar de difundir medias verdades hacer su reclamo. “Entonces lo que ellos están instalando es eso, que nosotros vamos a fundir el IPS. Eso quiere decir que solamente nosotros estábamos sosteniendo el IPS entonces, solamente los navieros estábamos sosteniendo el IPS. Ahí ellos se están contradiciendo”, cuestionó.

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