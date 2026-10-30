Títulos falsos: ¿Cómo saber si tu carrera está acreditada en Aneaes?

Falta un mes para el cierre del año lectivo, según el calendario oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), marcado para el 30 de noviembre. Como en cada ocasión, miles de jóvenes que culminan la educación media se encuentran ante una de las decisiones más importantes de su vida: elegir una carrera universitaria y una institución donde formarse para el futuro en áreas como Medicina, Derecho, Educación o Ingeniería.

Es que el sistema educativo superior está en el ojo de la tormenta no solo por la existencia de miles de títulos falsos que abundan en los Ministerios y en las escuelas públicas. Además, universidades públicas y por sobre todo, las universidades privadas, siguen ofreciendo a jóvenes paraguayos carreras sin acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Precisamente la entidad remitió a la Fiscalía un extenso legajo para la investigación penal de 138.256 diplomas que podrían ser apócrifos o que cuentan con dudosos antecedentes, teniendo en cuenta que son de ofertas de grado sin acreditaciones.

Además, la Contraloría General de la República envió casos de 1.082 títulos presuntamente mau para que también sean indagados por el Ministerio Público. El propio MEC informó sobre la salida de 108 personas del sistema educativo debido a que presentaron documentos falsos para acceder a la matrícula docente.

Cómo verificar la acreditación de una carrera en la Aneaes

Ante la incertidumbre sobre el sistema educativo superior, surge la duda sobre si la carrera elegida cuenta con calidad académica y respaldo legal. Para saber si la opción que querés estudiar es válida, a continuación te mostramos en esta infografía interactiva el paso a paso para verificar la acreditación oficial:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tres verificaciones clave antes de inscribirte en una universidad:

Acreditación de calidad: Consultar el buscador oficial de la Aneaes para confirmar si la carrera cumple con los estándares vigentes.

Carreras no acreditadas: Revisar la lista pública de programas con acreditación postergada o denegada en el portal de la agencia.

Habilitación legal: Verificar en el registro del Cones que la institución tenga la resolución autorizada para dictar clases en Paraguay.

Si la opción que estás buscando no figura en la lista oficial de la Aneaes, es momento de encender las alarmas y chequear los registros de advertencia institucionales. En su mismo portal web, la agencia cuenta con catálogos actualizados de ofertas académicas con acreditación postergada y de carreras que figuran explícitamente como no acreditadas.

Diferencias clave entre la habilitación del Cones y la Aneaes

Otro paso crucial distinguir entre habilitación y acreditación. Si una carrera no aparece en la Aneaes, el estudiante debe constatar si al menos cuenta con la habilitación legal del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). El Cones el único ente que otorga el permiso legal para que una universidad pueda abrir sus puertas y dictar clases en Paraguay; la Aneaes, por su parte, certifica posteriormente la calidad académica de dicha enseñanza.

Desde la Agencia, ratifican que la acreditación certifica que la malla curricular, el plantel docente, la infraestructura y las prácticas académicas cumplen con los estándares reales de calidad exigidos por el Estado.