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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 16:28

Títulos falsos: estos son los fiscales que deberán investigar 138.000 diplomas sospechosos detectados por Aneaes

José Duarte Penayo y Emilio Rolón, ambos sonrientes, en trajes oscuros, sosteniendo documentos en una oficina con estanterías de libros.
José Duarte Penayo y Emilio Rolón sostienen documentos durante un acto en una oficina oficial.Gentileza de la Aneaes

Médicos, abogados y otros profesionales en la mira: tras el exhaustivo informe de evaluación académica, la Fiscalía dio a conocer a los agentes que tendrán a su cargo la investigación sobre miles de cartones dudosos expedidos en los últimos años.

Por Rene Ramos
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El paquete documental fue entregado formalmente este martes por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) al Ministerio Público y abarca 138.256 títulos de grado, registrados ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entre enero de 2023 y octubre de 2026. Del total, 71.093 diplomas provienen de carreras sin acreditación vigente. Miles de egresados en el área de la Salud y Medicina.

La agencia pidió al Ministerio Público, sobre los 138.256 títulos, iniciar una investigación y verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de práctica en los casos que ameriten.

Ante la magnitud del informe de la Aneaes, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo especial de agentes fiscales de la Unidad de Delitos Económicos en Asunción:

  • Silvia Margarita González Vester, de la Unidad N° 3, designada con la dirección del equipo.
  • Christian Benítez Cáceres, de la Unidad N° 6
  • Laura Giacummo Fernández de la Unidad N° 13;
  • Nancy Salomón Marín, fiscal adjunta a cargo de la coordinación de las tareas.

Además, como relatores para colaborar con este grupo de trabajo fueron designados Betania Bernal, Helga Bruning, Jaime Cosetti y Claudia Noguera.

“Eludieron los controles”: Los detalles del informe de Aneaes

Sobre el trasfondo de las cifras entregadas al Ministerio Público, la directora ejecutiva de la Aneaes, Adriana Pessoa, explicó que el exhaustivo cruce de datos entre el Catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el registro de títulos del MEC y la base de la Aneaes permitió detectar la grave situación de miles de carreras que directamente esquivaron las evaluaciones de calidad.

“De los más de 138.000 títulos analizados, unos 67.163 provenían de carreras acreditadas, pero el resto —aproximadamente 71.000— corresponden a carreras no acreditadas, siendo este un requisito indispensable”, precisó Pessoa, recordando que por ley existen carreras de acreditación obligatoria.

Agregó que se trata de títulos de carreras cuya situación de calidad no pueden conocer. “Es decir, que han eludido estos controles. Lo más resaltante es que hay aproximadamente 5.000 títulos de Medicina otorgados por carreras no acreditadas, sabiendo que en salud es imprescindible pasar por un proceso de calidad por la vida misma de las personas”, enfatizó.

Adriana Pesoa sentada en una oficina, concentrada en documentos, con una bandera de Paraguay a su izquierda.
Adriana Pessoa, directora ejecutiva de la Aneaes.

La funcionaria destacó que las denuncias masivas y el informe de la Contraloría General del Estado —como el caso del exsenador Hernán Rivas— obligan a hacer un seguimiento penal exhaustivo, caso por caso, mientras se endurecen los controles administrativos para clausurar ofertas irregulares e impedir el registro de diplomas apócrifos desde este 2026.

Clausuras de carreras en puerta y un buscador público para evitar estafas académicas

Pessoa advirtió que las instituciones que no se sometan a los controles de Aneaes se exponen a sanciones severas por parte del Cones, que incluyen la intervención e inclusive la clausura de las carreras. Asimismo, recordó que por disposición del MEC, a partir de este año no se podrá registrar ningún título de ofertas que no estén acreditadas o en proceso de acreditación.

Para evitar que más jóvenes sean víctimas de engaños, la vocera de la Aneaes recordó que la ciudadanía tiene a disposición un buscador optimizado en el sitio web de la institución, que podés encontrar acá. “Cualquier estudiante o padre puede ingresar y verificar el estado de la carrera por sede y universidad antes de ser estafado”, concluyó.

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