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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 12:53

Violencia escolar: El MEC promete sanciones y “disciplina”, pero no presenta plan de prevención

Tres policías armados y uniformados custodian la zona, mientras personas esperan en una parada de autobús frente a ellos.
Efectivos de la Policía Nacional custodian las inmediaciones del Colegio Nacional de la Capital (CNC) tras los violentos enfrentamientos registrados en la zona. En el fondo y de traje, se acerca el director Blas Dubrez.ABC Color

El ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció sanciones tras las violentas riñas en colegios de Asunción y acusó a adultos de incitar los hechos. Sin embargo, omitió presentar medidas concretas para prevenir nuevos enfrentamientos.

Por Rene Ramos
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En declaraciones difundidas este martes por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el ministro Luis Ramírez anunció sanciones contra los responsables directos de los violentos ataques en cuatro colegios públicos de Asunción. La postura oficial se dio tras una reunión de emergencia con la Policía Nacional y los directores de las instituciones afectadas.

Tras evaluar las circunstancias de cada colegio, el ministro señaló que utilizarán todos los instrumentos disponibles para tomar decisiones. Afirmó que las medidas buscarán mantener “escuelas ordenadas”, apoyándose en las normas de convivencia de las instituciones involucradas.

“Queremos tener una juventud sana, queremos tener unas escuelas ordenadas, queremos tener unas escuelas responsables y queremos tener unas escuelas disciplinadas. Para eso vamos a tomar las medidas que corresponden”, sostuvo Ramírez, sin entrar en detalles sobre cómo concretarán estos objetivos.

Luis Ramírez en traje azul escucha atentamente, mientras Blas Dubrez en camisa blanca habla y Peggy Martínez toma notas con camiseta verde.
El ministro de Educación se reunió con el director del CNC y la viceministra de Educación Básica en la sede educativa.

Uno de los episodios más graves involucró a estudiantes del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y del Colegio Nacional Presidente Franco, cuya gresca dejó ocho adolescentes detenidos tras lanzarse piedras y otros objetos. Pese a que la Policía afirmó que no hubo lesionados, varios alumnos denunciaron haber sufrido heridas durante los enfrentamientos.

Violencia en colegios: El MEC apunta a adultos que buscan “desestabilizar”

El ministro Luis Ramírez denunció la injerencia de terceros ajenos a las comunidades educativas. Sin mencionarlo directamente, se refirió a casos en locales donde invirtieron en infraestructura luego de “más de 100 años”, en clara referencia al CNC.

Diez personas reunidas frente a una estructura con rejas, algunas con abrigo y móviles, en conversación seria sobre problemas escolares.
Padres de alumnos del Colegio Ysaty se reunieron frente al acceso del establecimiento para exigir la conformación de una mesa de trabajo con el CNC y respuestas concretas ante las agresiones denunciadas.

“En el análisis que hicimos, también hemos detectado la presencia de adultos que no contribuyen, que no colaboran, que también fomentan este tipo de actividades con otros objetivos, muchas veces con objetivos de desestabilizar a estas escuelas. Así que hacemos un llamado a los adultos que no siempre aconsejan bien a nuestros jóvenes, con los que también vamos a reunirnos, vamos a trabajar y vamos a tomar las medidas que corresponden”, apuntó.

Según docentes de algunos de los colegios involucrados, detrás del Nacional de la Capital estaría nuevamente un antiguo funcionario de nombre Alder Cantero. El mismo ya fue denunciado en numerosas ocasiones y supuestamente, desde hace décadas influye en la institución.

Tres mujeres sentadas en sofá negro y un hombre en traje azul discuten mientras policías uniformados observan detrás.
Funcionarios del MEC y policías se reúnen para discutir la ola de violencia en colegios de Asunción.

“Le llaman comandante; él les financia el apoyo logístico a los que arman los disturbios”, según dijo un profesor en comunicación con ABC.

Defensoría del Pueblo: “No esperemos a que una familia enlute para actuar”

Los recientes enfrentamientos entre estudiantes, que incluyeron ataques con piedras, bombas de estruendo y una agresión con arma blanca, encienden una señal de alarma y exigen respuestas inmediatas de las autoridades, expusieron en un comunicado desde la Defensoría del Pueblo.

Grupo de al menos seis personas con camisones claros corriendo en dirección a la derecha, en una calle con un autobús de fondo.
Un grupo de personas vestidas con camisones corre por una calle urbana en un posible llamamiento de emergencia.

“La violencia escolar no puede ser normalizada ni considerada una simple rivalidad estudiantil. La integridad y seguridad de los adolescentes deben ser una prioridad del Estado. No podemos esperar a que una tragedia enlute a una familia para actuar”, manifestó el defensor Rafael Ávila.

Instan al MEC a reforzar los protocolos de prevención y garantizar acompañamiento psicológico; a la Policía Nacional, a fortalecer la seguridad preventiva en los alrededores de los colegios; y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), a activar los mecanismos de protección de estudiantes en situación de riesgo.

“Asimismo, considera fundamental el compromiso de directivos y familias para detectar y prevenir nuevos enfrentamientos”, remarcaron.

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