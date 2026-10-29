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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 13:23

Medicina: Aneaes aplicó inédita prueba de aprendizaje a más de 1.000 futuros doctores

Mujer instructora de pie frente a estudiantes enfocados en computadoras, todos con batas blancas en aula iluminada.
Estudiantes de Medicina rinden prueba piloto de la Aneaes con una instructora al frente y tecnología educativa.Gentileza de Aneaes

Unos 1.194 alumnos del último año rindieron por primera vez un examen estandarizado a nivel nacional para diagnosticar la formación médica en cuatro áreas clave. Dos expertas de renombre fueron parte del proceso evaluativo. Enterate los detalles de este plan piloto de Aneaes.

Por Rene Ramos
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La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), realizó este miércoles 28 de octubre, por primera vez, una prueba piloto de aprendizajes para estudiantes del último año de carreras de Medicina de 18 universidades públicas y privadas de Paraguay.

Un dato relevante del proceso es la participación de alumnos de nacionalidad brasilera, un fenómeno representativo del sistema universitario actual en las zonas fronterizas y de frontera seca, teniendo en cuenta que se estima la presencia de alrededor de 40.000 universitarios del país vecino en territorio local, solo en Ciencias Médicas. La prueba fue 100% en castellano.

Al respecto, el presidente de la Aneaes, José Duarte, explicó a ABC que esta evaluación busca demostrar que es técnicamente viable aplicar exámenes estandarizados antes de otorgar la matrícula profesional. El titular de la entidad señaló que actualmente el título universitario es la única exigencia para habilitar a un médico en el país, por lo que urgió al Ministerio de Salud o al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a establecer un filtro formal de competencias.

“Se viene sistemáticamente tirando la pelota de quién lo hace y quién no. Nosotros queremos mostrar que se puede y que no hay excusas para no tener un examen nacional”, enfatizó. Participaron instituciones de Asunción, Caaguazú, Ciudad del Este, Concepción, Cnel. Oviedo, Encarnación, Minga Guazú, Pedro Juan, Pdte. Franco, Salto del Guairá y San Lorenzo.

Así fue la prueba piloto de la Aneaes a estudiantes de Medicina de todo el país

La jornada de evaluación se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, confidencialidad y el acompañamiento de veedores, escribanos públicos y autoridades académicas, según datos de la Agencia. El instrumento aplicado consistió en un examen estandarizado de 80 preguntas de selección múltiple (con cuatro opciones y una sola respuesta correcta), para el cual los estudiantes dispusieron de un tiempo límite de 120 minutos.

Jorge Rodas en traje oscuro, junto a doctoras Ana Campuzano y Sandra Ocampos, sentados alrededor de una mesa, con seriedad en sus rostros.
Jorge Rodas y técnicos de la Aneaes discuten con las doctoras Ana Campuzano y Sandra Ocampos en una reunión.

La prueba midió conocimientos clave en cuatro áreas disciplinares troncales:

  • Medicina Interna
  • Pediatría
  • Ginecología y Obstetricia
  • Cirugía General

Además, el examen incorporó ejes transversales clave como Ética Médica, Profesionalismo Médico y Salud Pública con enfoque en Atención Primaria.

Para garantizar el máximo rigor científico e institucional, la elaboración y validación final del contenido estuvo a cargo de un equipo consultor, respaldado por la Academia de Medicina y el Círculo Paraguayo de Médicos, liderado por referentes de la salud como las reconocidas doctoras Ana Campuzano -extitular de la Aneaes-, y Sandra Ocampo.

Adriana Pessoa en camisa clara, Miguel Torres en traje oscuro, en ambiente formal discutiendo evaluaciones educativas.
Adriana Pessoa y Miguel Torres participaron en la evaluación a estudiantes de Medicina de la UNA.

Ambos gremios y sus especialistas vienen realizando severas críticas a la calidad de la educación médica en Paraguay desde hace varios años, denunciando de forma recurrente la proliferación incontrolada de carreras sin campos clínicos adecuados ni estándares mínimos de formación.

Alumnos brasileños y la “maquiladora” de títulos: la realidad de las universidades privadas en Medicina

Un aspecto central del proceso fue la participación de alumnos de nacionalidad brasilera, una realidad insoslayable en el mapa de la educación superior nacional, con la presencia masiva de universitarios del país vecino matriculados en carreras de Salud en Paraguay.

Lea más: Estudiantes de Medicina saturan hospitales del IPS, denuncia el Círculo de Médicos

“Hay universidades que solamente tienen estudiantes brasileños; esa es una realidad de nuestro sistema. Es como una maquiladora de estudiantes brasileños, porque ellos vienen acá a estudiar con el objetivo de irse a rendir el ‘Revalida’, no con la intención de ejercer en el Paraguay”, afirmó José Duarte, presidente de la entidad.

Explicó que la mayoría de estas casas de estudio con perfil internacional decidieron sumarse voluntariamente al examen piloto. Esto permitirá a la agencia - según sus declaraciones-, no solo medir el nivel técnico de los futuros graduados, sino también evaluar si los criterios de calidad actuales de la Aneaes responden a lo que realmente ocurre dentro de las aulas. Todas las universidades públicas con ofertas médicas se sumaron a la iniciativa.

Evaluación vinculante: el plan de la Aneaes para futuras acreditaciones

Desde la agencia aclararon que esta primera edición tuvo un carácter estrictamente diagnóstico. Es decir, no se trató de una evaluación “punitiva” ni buscó establecer rankings competitivos entre las 18 instituciones adheridas.

El verdadero propósito apunta al año que viene. Según detalló el presidente de la Aneaes, el objetivo a mediano plazo es integrar esta evaluación estandarizada dentro del modelo oficial de calidad de la institución.

Tres estudiantes se enfocan en computadoras, mientras en el fondo tres personas conversan en un aula blanca y brillante.
Estudiantes de medicina participan en evaluación piloto en aula de informática sin figuras visibles de autoridad.

“Hoy es un plan piloto. Luego, sí, queremos avanzar el próximo año en incorporar este examen dentro de nuestro modelo de calidad; ahí, cuando lo incorporemos, esto ya va a tener un peso relativo en la acreditación”, adelantó Duarte.

Más adelante, la prueba se realizará igualmente en forma piloto a otras carreras de acreditación obligatoria como Derecho, Ingeniería, Agronomía, Arquitectura y otras orientadas a Ciencias de la Salud.

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