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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 13:50

Video: Senado quedó a oscuras este mediodía

Alrededor de las 12:00 de este día, la Cámara de Senadores quedó a oscuras fruto de un apagón registrado en la zona. Como el recinto parlamentario no cuenta con generador, hubo que esperar a que se restableciera la energía.

Por ABC Color
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Las actividades en Cámara Alta quedaron paralizadas este mediodía debido a un apagón que afectó a la zona del Congreso Nacional por alrededor de 40 minutos. El edificio legislativo no cuenta con un generador de energía propio, entonces se tuvo que aguardar a que la ANDE restablezca el servicio.

Lea más: ANDE anuncia cortes de luz para este domingo: mirá las zonas y los horarios

¿Por qué se fue la luz?

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) manifestaron que la interrupción del servicio se debió a que un puesto de distribución subterráneo quedó inundado a consecuencia de las intensas lluvias caídas sobre Asunción en el transcurso de la mañana.

Lea más: ANDE hará cortes programados de luz este sábado en estos lugares y horarios

La acumulación de agua hizo que una línea de media tensión haya quedado fuera de servicio y, por consiguiente, se haya cortado el suministro en esa parte del Parlamento Nacional.

Lea más: ¡Atención, conductores! Bloquean calle en el microcentro de Asunción por trabajos de ANDE

Según manifestaron desde la propia ANDE, los técnicos procedieron al desagüe del puesto de distribución subterráneo y posteriormente restablecieron el servicio eléctrico.

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