Video: Senado quedó a oscuras este mediodía

Las actividades en Cámara Alta quedaron paralizadas este mediodía debido a un apagón que afectó a la zona del Congreso Nacional por alrededor de 40 minutos. El edificio legislativo no cuenta con un generador de energía propio, entonces se tuvo que aguardar a que la ANDE restablezca el servicio.

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¿Por qué se fue la luz?

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) manifestaron que la interrupción del servicio se debió a que un puesto de distribución subterráneo quedó inundado a consecuencia de las intensas lluvias caídas sobre Asunción en el transcurso de la mañana.

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La acumulación de agua hizo que una línea de media tensión haya quedado fuera de servicio y, por consiguiente, se haya cortado el suministro en esa parte del Parlamento Nacional.

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Según manifestaron desde la propia ANDE, los técnicos procedieron al desagüe del puesto de distribución subterráneo y posteriormente restablecieron el servicio eléctrico.