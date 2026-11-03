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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 18:14

¿El MEC sin fondos?: Más de 350 docentes exigen el pago por reemplazos de maternidad

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez este lunes en la defensa de su presupuesto ante la CBP.
El ministro de Educación, Luis Ramírez. El MEC no está pagando a los docentes que realizan suplencias por permisos de maternidad, denuncian.

Cientos educadores exigen cobrar reemplazos de maternidad tras años de espera. En simultáneo, la crisis en Educación golpea a las instituciones educativas que denuncian tijerazos en los rubros de gratuidad.

Por Rene Ramos
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La denuncia involucra a más de 350 profesores de distintos puntos del país, quienes reclaman el cobro de haberes atrasados por suplencias en aulas realizadas durante permisos de maternidad. Según manifestaron los afectados, las deudas acumuladas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de su titular, Luis Fernando Ramírez, oscilan entre los G. 13 millones y G. 34 millones por educador.

Señalan además que los expedientes deben atravesar una excesiva burocracia administrativa que hace que los trámites se cajoneen durante meses e incluso años sin llegar a una resolución ni desembolso.

Lea más: Alerta en el MEC: 1.000 mochileras y psicólogos de primera infancia temen perder sus contratos

“Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada con la gente de Finanzas del MEC, en el edificio de Gobierno y nos dijeron que este año ya no podrán pagarnos porque no tienen fondos. Nos dijeron que pasa para el 2027, pero ya es demasiado tiempo; es nuestro derecho cobrar por el trabajo realizado”, manifestó la profesora Raquel Ramírez, una de las voceras del grupo.

La postergación del pago hasta el próximo año cayó como un balde de agua fría sobre los docentes afectados, quienes remarcan que el servicio en las aulas ya fue efectivamente prestado para garantizar la continuidad del año lectivo. Ante esta respuesta, los educadores advierten que no descartan extremar sus medidas de fuerza para exigir que el Estado garantice los fondos de forma prioritaria y transparente.

“El trabajo docente merece respeto”: la dura postura de los profesores ante el MEC

Ante la falta de soluciones concretas por parte de la cartera educativa, los educadores no descartan recurrir a medidas de fuerza en las próximas semanas, para presionar por el desembolso de lo adeudado, atendiendo a que este mes el Congreso Nacional debe analizar el presupuesto escolar para el 2027.

Los padres de familia exigen la reparación de las aulas de la institución afectada
Los alumnos de la Escuela Albarino Añazco García desarrollan clases en el patio de la institución.

Expresaron que el cumplimiento de los reemplazos por maternidad no es una concesión voluntaria sino un derecho laboral ganado, por lo que exigen la agilización inmediata de los expedientes paralizados y la fijación de plazos reales para el cobro de sus haberes sin tener que postergar sus reclamos hasta el próximo curso lectivo.

“El trabajo docente merece respeto”, insistieron los profesores.

Escuelas sin gratuidad escolar: otro déficit presupuestario en el MEC

A la par del drama que viven los profesores sin cobrar por los reemplazos de maternidad, la comunidad educativa enfrenta otro duro golpe presupuestario, que son los recortes en las transferencias para la gratuidad escolar.

Directores de instituciones educativas de Asunción y Central denunciaron que hasta la fecha y a menos de un mes del período lectivo, que culmina el lunes 30 de noviembre, todavía no recibieron el dinero del segundo desembolso para la compra de insumos, reparaciones menores y adquisición de mobiliario o tizas.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), había reclamado hace un par de semanas, excesivos recortes en varias escuelas, que van del 20% al 60% en algunos casos, con deudas a proveedores que llegaban a G. 35 millones.

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