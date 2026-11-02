Alerta en el MEC: 1.000 mochileras y psicólogos de primera infancia temen perder sus contratos

Convocados por el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), unos doscientos afectados se concentraron esta mañana en la Torre 1 de los edificios del Gobierno, actual sede de un sector administrativo del MEC. Mientras una comitiva ingresaba a una mesa de diálogo con las autoridades, los manifestantes exigieron garantías de estabilidad para profesionales que arrastran más de una década de antigüedad bajo la modalidad de contratos anuales.

Hernán Almeida, uno de los psicólogos afectados, advirtió sobre el impacto de la medida en las instituciones públicas. “El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no puede darse el lujo de despedir a los psicólogos, a las maestras mochileras y a los docentes; hay una gran necesidad en la escuela y nosotros somos parte fundamental del trabajo diario con los alumnos”, enfatizó al reclamar prioridad para los trabajadores con más de diez años de antigüedad.

Esta incertidumbre contractual revive tensiones similares registradas a finales de 2023 y principios de 2024, cuando los equipos de primera infancia también debieron movilizarse para exigir la continuidad de sus vínculos laborales. Si bien las autoridades habían anunciado la proyección de unos 500 rubros, los manifestantes denuncian que aún no existen garantías reales para el millar de profesionales que sostienen estos programas clave en todo el país.

Desde el inicio de esta administración, con Luis Ramírez al frente de la cartera, este sector ha protagonizado protestas recurrentes, ante la persistente inestabilidad que amenaza sus contratos cada año. La paradoja del conflicto radica en que el propio Ministerio reconoce la urgencia de contar con estos especialistas para contener la creciente demanda de salud mental en las aulas.

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Según denunciaron los referentes durante la movilización, la principal alarma se incendió tras recibir la notificación de que el programa de primera infancia aparentemente concluirá al cierre de este año. De concretarse finalmente esta situación, el futuro laboral de más de un millar de profesionales quedarían afectados, sin contar a la comunidad educativa que quedará sin los equipos especializados.

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“Nosotros somos parte del programa Primera Infancia y estamos muy preocupados porque recibimos la noticia de que aparentemente nuestro programa se está terminando este año”, advirtió el psicólogo Hernán Almeida.

El conflicto se da en medio de la creciente ola de violencia escolar que atraviesa el sistema educativo público —ejemplificada recientemente por graves incidentes como la agresión física entre niños de 7 años en Ñemby, ataques con armas blancas y grescas masivas en instituciones de Asunción— ha generado profunda preocupación en la sociedad y puesto bajo la lupa al MEC.

La situación no solo genera inquietud en la comunidad, debido a la posible falta de continuidad de los especialistas en el rubro. Además, expone la falta de medidas claras para el acompañamiento y la contención que necesitan las escuelas por parte del Estado.