Caso Berilo: Tribunal convoca a Cucho, Ulises y otros acusados para iniciar juicio oral

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado Inés Galarza y Juan Dávalos programó para el jueves 10 de diciembre, a las 8:00, el inicio del juicio oral al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado (ANR) y otros 21 acusados por el caso Berilo.

La acusación fiscal contra Cucho es por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; mientras que Ulises Quintana está sindicado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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Los demás acusados que afrontarán juicio desde el 10 de diciembre son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

También serán juzgados por el caso Berilo Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

Acusación contra Cucho y Ulises por el caso Berilo

La acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la audiencia preliminar por la fiscal Lorena Ledesma, sostiene que la organización criminal liderada por Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados hasta el Departamento de Alto Paraná, para su posterior envío al Brasil. Asimismo, el referido grupo delictivo inyectaba activos provenientes del narcotráfico al sistema financiero paraguayo.

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En su carácter de creador y líder de la organización criminal, Cabaña Santacruz además de dirigir a los demás integrantes del grupo, la financiaba, controlaba las actividades ilícitas realizadas por el conjunto y viajaba personalmente al Brasil, específicamente a la ciudad de Foz de Yguazú, para concretar con los compradores el traslado de drogas que tenía en stock.

Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación en la audiencia preliminar, que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

De acuerdo con la teoría plasmada por el Ministerio Publico en la acusación, el grupo delictivo supuestamente liderado por Cucho Cabaña logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína.

Para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

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La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Fiscalía afirma que Cucho Cabaña financió a Ulises

Con relación a Ulises Quintana, puntualmente la fiscalía afirma que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

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De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

Quintana, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, el entonces legislador supuestamente colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

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Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína. Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.