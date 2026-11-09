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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 14:29

Cordillera: docentes cuestionan el manejo de fondos jubilatorios y exigen respeto a sus derechos

Docentes de Cordillera se movilizan en Caacupé para exigir respeto a sus derechos y la devolución de los fondos jubilatorios.
Docentes de Cordillera se movilizan en Caacupé para exigir respeto a sus derechos y la devolución de los fondos jubilatorios.Faustina Agüero

Docentes de distintas instituciones educativas del departamento de Cordillera salieron a las calles este lunes y se concentraron en Caacupé, en el marco de la movilización nacional del sector educativo.

Por Faustina Agüero
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Los manifestantes expresaron su profunda preocupación por el manejo de los fondos jubilatorios y exigieron transparencia en la administración de los recursos públicos. Asimismo, reclamaron que se respeten los derechos laborales de los educadores y se garantice la protección de sus aportes. De la movilización participaron docentes de Caacupé, Cabañas, Atyrá y Tobatí, quienes se sumaron a la jornada de protesta para hacer escuchar sus reivindicaciones.

Sixto Ramírez, docente de Caacupé, manifestó su preocupación e indignación ante la realidad de los fondos jubilatorios del sector educativo y cuestionó que se hayan utilizado recursos que pertenecen a los trabajadores de la educación. Sostuvo que los educadores exigen honestidad y transparencia en la administración de estos recursos, así como garantías de que sus aportes sean resguardados y destinados exclusivamente a asegurar sus futuras jubilaciones.

Saquearon a todos los paraguayos. Estamos muy indignados, no podemos sobrevivir así. No se puede jugar de esta manera con el dinero de los trabajadores, que durante años aportaron pensando en tener una jubilación digna”, expresó.

Por su parte, Wilma Ferreira, también docente de Caacupé, expresó su indignación y afirmó que con esta situación se ha tocado la dignidad de todos los educadores. Remarcó que la presencia de los docentes en las calles responde a la necesidad de defender los derechos del sector y evitar que sus reclamos sean ignorados.

“Estamos aquí para defender a los docentes de Cordillera”, fue el mensaje de Ferreira, quien insistió en la importancia de mantenerse unidos frente a las decisiones que afectan al magisterio.

Lea más: Caacupé: Valenzuela cuestiona el saqueo financiero y exige devolver el dinero a los estafados

Temen por sus aportes jubilatorios

Los educadores cuestionan que, mientras cumplen con sus responsabilidades dentro de las aulas y sostienen el sistema educativo, sus derechos y la seguridad de sus aportes jubilatorios estén expuestos a decisiones que generan incertidumbre.

Consideran que no se puede exigir compromiso y sacrificio al sector mientras no existan garantías sobre el destino de los recursos que les corresponden.

La movilización también representa un reclamo contra la falta de respuestas concretas a las reivindicaciones docentes. Los manifestantes exigen que las autoridades asuman su responsabilidad, transparenten el manejo de los fondos y den soluciones que permitan recuperar la confianza del sector.

Los docentes enfatizaron que no se trata únicamente de una discusión económica, sino de la defensa de la dignidad, la estabilidad y el futuro de miles de trabajadores de la educación. Por ello, insistieron en que sus reclamos deben ser escuchados y atendidos, y no quedar reducidos a promesas o compromisos sin resultados.

Numerosos educadores de Cordillera se congregaron en Caacupé para manifestarse en defensa de sus derechos y exigir la restitución de los fondos jubilatorios.
Numerosos educadores de Cordillera se congregaron en Caacupé para manifestarse en defensa de sus derechos y exigir la restitución de los fondos jubilatorios.

Lea más: Sin clases este lunes: Docentes llevan la crisis de Ueno Bank a Pedro Alliana

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