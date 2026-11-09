Un saludo que salva vidas: Así ayuda la nueva colección de tarjetas navideñas de Asoleu

Esta edición 2026 de Asoleu reúne más de diez ilustraciones exclusivas creadas a partir de obras cedidas por destacados artistas paraguayos. Cada diseño busca transmitir esperanza y fraternidad, convirtiendo un saludo tradicional de fin de año en una pieza de arte con impacto directo en la sociedad.

La colección está pensada tanto para familias como para instituciones y empresas que busquen enviar sus felicitaciones de Navidad y Año Nuevo con un significado especial. A través de este gesto, las organizaciones pueden sumar una acción de responsabilidad social que fortalece la lucha contra la enfermedad.

Todo lo recaudado con las ventas se destinará íntegramente a financiar estudios, medicamentos y atenciones médicas complejas para los pacientes acompañados por la organización. Desde hace más de 30 años, la Fundación Asoleu brinda contención integral a niños y adolescentes durante cada etapa del tratamiento.

Quienes deseen adquirir las tarjetas o solicitar el catálogo corporativo pueden contactar directamente con la Fundación Asoleu a través de sus canales oficiales, su sede central o sus redes sociales, sumándose así a una iniciativa donde un simple saludo navideño se transforma en una oportunidad de vida. Las Tarjetas Navideñas Solidarias 2026 ya se encuentran disponibles para el público general y el sector corporativo.

Sostener la esperanza: La labor diaria de Asoleu tras tres décadas de trayectoria

La organización recuerda que su labor está centrada en acompañar integralmente a niños y adolescentes con enfermedades hematooncológicas y a sus familias.

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“Actualmente acompañamos a más de 140 niños y adolescentes al año y contamos con más de 30 años de trayectoria. Nuestro acompañamiento incluye medicamentos oncológicos, tratamientos, estudios médicos, alojamiento, traslados y atención profesional en diferentes áreas”, expresaron.