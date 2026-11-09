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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 18:29

Un saludo que salva vidas: Así ayuda la nueva colección de tarjetas navideñas de Asoleu

Cinco mujeres sonrientes en sala con árbol de Navidad, una sostiene una caja, todas vestidas casualmente en un ambiente festivo.
Cinco mujeres de la Fundación Asoleu comparten un momento de alegría en reunión para la lucha contra el cáncer infantil.Gentileza de Asoleu

La Fundación Asoleu lanzó su campaña de Tarjetas Navideñas Solidarias 2026 con más de 10 diseños de artistas paraguayos. Lo recaudado financiará los tratamientos de niños y adolescentes con cáncer y leucemia en el país.

Por Rene Ramos
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Esta edición 2026 de Asoleu reúne más de diez ilustraciones exclusivas creadas a partir de obras cedidas por destacados artistas paraguayos. Cada diseño busca transmitir esperanza y fraternidad, convirtiendo un saludo tradicional de fin de año en una pieza de arte con impacto directo en la sociedad.

La colección está pensada tanto para familias como para instituciones y empresas que busquen enviar sus felicitaciones de Navidad y Año Nuevo con un significado especial. A través de este gesto, las organizaciones pueden sumar una acción de responsabilidad social que fortalece la lucha contra la enfermedad.

La Fundación Asoleu lanza su catálogo de tarjetas navideñas 2026, con obras de Martha Duarte, Yuyo Oviedo y Ricardo Migliorisi, entre otros destacados artistas paraguayos.
La Fundación Asoleu lanza su catálogo de tarjetas navideñas 2026, con obras de Martha Duarte, Yuyo Oviedo y Ricardo Migliorisi, entre otros destacados artistas paraguayos.

Todo lo recaudado con las ventas se destinará íntegramente a financiar estudios, medicamentos y atenciones médicas complejas para los pacientes acompañados por la organización. Desde hace más de 30 años, la Fundación Asoleu brinda contención integral a niños y adolescentes durante cada etapa del tratamiento.

Quienes deseen adquirir las tarjetas o solicitar el catálogo corporativo pueden contactar directamente con la Fundación Asoleu a través de sus canales oficiales, su sede central o sus redes sociales, sumándose así a una iniciativa donde un simple saludo navideño se transforma en una oportunidad de vida. Las Tarjetas Navideñas Solidarias 2026 ya se encuentran disponibles para el público general y el sector corporativo.

Sostener la esperanza: La labor diaria de Asoleu tras tres décadas de trayectoria

La organización recuerda que su labor está centrada en acompañar integralmente a niños y adolescentes con enfermedades hematooncológicas y a sus familias.

“Actualmente acompañamos a más de 140 niños y adolescentes al año y contamos con más de 30 años de trayectoria. Nuestro acompañamiento incluye medicamentos oncológicos, tratamientos, estudios médicos, alojamiento, traslados y atención profesional en diferentes áreas”, expresaron.

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