Desagüe pluvial del Abasto: vecinos ven mayor ritmo de obras tras asunción de Soledad Núñez

Pobladores de la calle Jow Von Sastrow, en el barrio San Pablo, reportan una reactivación en los trabajos del desagüe pluvial del Abasto tras la asunción de Soledad Núñez como intendenta de Asunción. De acuerdo con los testimonios, desde el pasado viernes, se observa un despliegue continuo de maquinaria y tareas de pavimentación en la zona. La intervención contrasta con el largo reraso que la obra mantuvo durante las gestiones de los exintendentes cartistas, Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello.

Reactivación de las obras del desagüe pluvial en la calle Von Sastrow

Los vecinos de esta arteria, que conecta al barrio con la avenida Eusebio Ayala, señalaron que las tareas en el desagüe pluvial cobraron un nuevo ritmo tras la asunción de la nueva intendenta. Según indicaron los frentistas, la presencia de maquinarias y personal operativo se intensificó notablemente a partir de la semana pasada. La continuidad en las tareas representa una diferencia respecto a la dinámica observada en meses anteriores.

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Las intervenciones recientes se concentraron en las labores de asfaltado y recapado sobre la calzada intervenida. “Con el tema de recapado que hicieron ahora, sí, se nota la mejoría”, afirmó Guadalupe, vecina del lugar, al evaluar el avance de los obreros. Por su parte, César, usuario habitual del trayecto, coincidió en que “se nota la diferencia” respecto a la gestión previa.

Los trabajadores iniciaron las tareas de pavimentación durante la jornada del viernes y para el inicio de semana alcanzaron una cobertura casi completa del tramo. Para los residentes y comerciantes del sector, la habilitación gradual de la arteria facilita el desplazamiento cotidiano. “Este asfaltado casi ya se hizo todo también, lo que nos permite poder trabajar tranquilos”, expresó otro de los trabajadores del sector.

Tramo crítico en calle Domingo Montanaro: zanjas abiertas y riesgo de derrumbe

A diferencia de la dinamización en Von Sastrow, el tramo de la calle Domingo Montanaro, entre Epifanio Méndez Fleitas y Padre Roberto Migual, mantiene una situación crítica. En dicha arteria permanece abierta una zanja a lo largo de toda la calzada que impide la circulación de vehículos. La restricción obliga a los pobladores a ingresar y salir de sus viviendas exclusivamente a pie.

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El avance de la excavación provocó una reducción severa de las veredas, las cuales quedaron en ciertos sectores con menos de 50 centímetros de ancho. Esta condición genera el temor ante un peligro inminente de derrumbe para las estructuras linderas. En varios puntos de la calle, los peatones transitan sin protección perimetral ni aceras consolidadas.

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Los frentistas expuestos a este tramo reclaman la pronta contención de los taludes y la aceleración de las tareas estructurales para restablecer los accesos. La zanja abierta expone las tuberías y dificulta el paso seguro de los vecinos del barrio San Pablo. La falta de pasos peatonalizados adecuados mantiene bajo tensión el tránsito en esta zona del barrio.

Origen del desagüe pluvial del Abasto y desvío de fondos de los bonos G8

El proyecto del desagüe pluvial de la cuenca del Abasto fue prometido durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) mediante los bonos G8 en 2022. La emisión totalizó G. 360.000 millones destinados a ocho obras pluviales en Asunción, de las cuales solo se iniciaron cuatro sin concluir ninguna. La ejecución del sector Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones.

Según el informe final de la intervención municipal a cargo de Carlos Pereira, más de G. 512.000 millones de bonos emitidos para obras fueron desviados mediante una cuenta única. Esos recursos, reservados por la Ley 3.966, Orgánica Municipal, para obras de infraestructura, se utilizaron para el pago de salarios y otros gastos corrientes municipales.

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Como consecuencia del cese de pagos por parte de la Municipalidad de Asunción, las obras acumularon meses de inactividad e incumplimiento de los plazos contractuales. Esta situación derivó en el atraso físico generalizado que se mantuvo durante la gestión del exintendente Luis Bello (ANR-cartista) y que heredó la actual administración municipal.

Hasta la fecha, la Comuna abonó G. 42.170 millones al consorcio adjudicado, según los registros oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Con un plazo de 18 meses para su finalización, esta obra acumula 30 meses, con un avance del 61%.