Abandono y riesgo de incendios en el Mercado 4 de Asunción: el lamentable legado de Luis Bello a Soledad Núñez

La llegada de Soledad Núñez a la Municipalidad de Asunción, tras su victoria en las elecciones municipales del 4 de octubre, expone la crítica herencia dejada por las gestiones de los ex intendentes cartistas Luis Bello y Óscar “Nenecho” Rodríguez en el Mercado 4. Tras años de desatención administrativa en el centro comercial más concurrido de la capital, los permisionarios claman por la presencia de las nuevas autoridades para resolver un histórico abandono estructural.

Comedor del Mercado 4 de Asunción: denuncias de pérdidas, abandono y fallas de servicio en la planta alta

Un panorama crítico es el que reportan los permisionarios del comedor de la planta alta del edificio, quienes denuncian una marcada desigualdad en la distribución de recursos e inversiones municipales. Afirman que las intervenciones se concentraron en la planta baja, dejando al sector superior en una situación de abandono que afecta la llegada de compradores e incrementa los riesgos.

Las cocineras cuestionan la habilitación de venta de alimentos preparados en la planta baja, que, aseguran, generó una competencia desleal para las cocineras del piso superior. Una trabajadora expresó que “abajo era solamente el sector de jugos, que al final todo el mundo cocina otra vez”, provocando que los clientes no suban hasta los comedores.

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Para sostener sus ventas, las permisionarias deben contratar personal que lleve los pedidos a la planta baja, que se suma al costo de pagar un canon diario de 16.000 guaraníes, sin recibir servicios básicos adecuados. Una vendedora cuestionó que, mientras los extractores y ventiladores no funcionan, “el director dice que la Municipalidad no les provee el presupuesto” para el mantenimiento del edificio.

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A las pérdidas económicas se añaden fallas edilicias, como la carencia de una salida de emergencia habilitada, así como la carencia de detectores de humo funcionales. Los permisionarios reclaman la apertura de nuevos accesos sobre la calle Battilana y piden la urgente presencia de la nueva intendenta, recordando que los visitó durante la campaña, cuando había prometido soluciones a sus reclamos. Desde su Gabinete confirmaron que Núñez visitará el centro comercial, aunque no adelantaron fecha para ello.

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Carnicería del Mercado 4: precariedad ambiental, suciedad e inseguridad comercial

Pero el sector más abandonado es, sin dudas, el de las carnicerías, donde la falta de cerramientos expone a las trabajadoras y sus productos a severas inclemencias climáticas. Algunos permisionarios cuentan que habían cubierto las aberturas con chapas, que fueron sustraídas durante la pandemia, por lo que la mercadería queda expuesta al viento, lluvia, temperaturas extremas y polvo de manera cotidiana.

Una de las vendedoras relató el impacto de la intemperie en su labor diaria al manifestar que no puede sacar su mercadería, “se me reseca y a nosotros nos está matando la lluvia, el frío y el calor”. Además, indicó que el polvo acumulado daña la carne fresca.

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La falta de aseo profundo y los pisos destruidos agravan la presentación y la salubridad de este sector del mercado. Las comerciantes reclaman arreglos urgentes y denuncian que durante las noches el espacio es ocupado para juegos de azar y personas desconocidas realizan sus necesidades fisiológicas entre las casillas.

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A pesar de la acentuada caída en las ventas y las fallas de infraestructura, las trabajadoras mantienen sus puestos apoyadas en décadas de oficio. Frente a la situación precaria del predio, una permisionaria indicó que son ellas mismas las que mantienen la limpieza y el orden, como pueden, en el espacio, continuando sus tareas a fuerza de perseverancia.

Planta baja del Mercado 4: mejoras acotadas e insuficiente dinamismo de ventas

El edificio del Mercado 4 de Asunción refleja marcadas diferencias de infraestructura, ventas y atención administrativa según el sector consultado por los comerciantes. En la planta baja, los permisionarios reconocen mejoras estructurales significativas, reflejadas en un mayor orden, limpieza y la sustitución de precarias lonas por techados definitivos en varias casillas.

Estos permisionarios destacan que la intervención bajo la gestión del actual director Alejandro Buzó, nombrado durante la intervención a la gestión de Rodríguez, redujo el desorden. Una permisionaria del sector de planta baja afirmó que “mejoró muchísimo el Mercado 4 con el director nuevo”, valorando la colocación de techos en zonas donde antes trabajaban a la intemperie.

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A esto se suma la erradicación de cobros indebidos que sufrían los trabajadores al momento de realizar mantenimiento, pintar sus puestos o adecuar conexiones. Al respecto, la misma permisionaria confirmó que “con el director Buzó, terminó eso”, destacando una mayor tranquilidad para invertir en el mejoramiento de sus propios espacios.

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Pese a los avances, los comerciantes señalan que el dinamismo comercial sigue sujeto a la estacionalidad y que la infraestructura requiere una modernización continua. Explicaron que “esta época de fin de año es la única en la que entra más gente”, por lo que buscan capitalizarse antes de los meses con menor afluencia.

Diagnóstico técnico y descargos de la Dirección de Mercados Zonales

En conversación con ABC, el director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó reconoció que parte de los reclamos de los permisionarios son totalmente fundados debido al desgaste del edificio. Explicó que el Mercado 4 cuenta con “84 años de antigüedad” y que sus cañerías y muros requieren una inversión real para solucionar fallas de fondo.

Sobre la situación del comedor, el director señaló que la diferencia de ventas responde a la dinámica comercial y respaldó la apertura de una rampa sobre República de Colombia. Reveló que durante su gestión, en “14 meses no hemos recibido ningún fondo” municipal, por lo que recomendó que la nueva administración retenga un porcentaje del canon para mantenimiento directo.

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Buzó señaló que, durante su gestión, se autorizaron más de 500 mejoras ejecutadas por los propios vendedores, además de instalar un techado sobre República de Colombia casi Perú. Además de la remodelación de la planta baja, contó que se regularizaron conexiones eléctricas con la ANDE y se instalaron bases de bomberos y del Grupo Lince.

Respecto a la seguridad edilicia, Buzó advirtió que el sistema de prevención contra incendios y el sistema hidráulico del edificio municipal no funcionan y recordó que existen desprendimientos en la escalera de evacuación. Remarcó que esta situación representa un riesgo latente para permisionarios, visitantes y los niños de la escuela municipal que opera diariamente en el predio.