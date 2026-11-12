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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 16:08

Hambre Cero: MDS responde tras millonarios pagos a proveedor amigo de Peña en plena crisis de Ueno

Tadeo Rojas habla en conferencia, vestido con traje oscuro y corbata a rayas, con expresión seria y fondo de madera.
Tadeo Rojas participa en una reunión del Ministerio de Acción Social sobre asuntos presupuestarios.ARCENIO ACUÑA

El Ministerio de Desarrollo Social negó privilegios tras revelarse pagos por G. 26.300 millones a Comepar, en plena crisis de Ueno Bank y, sostuvo que los desembolsos dependen exclusivamente del Ministerio de Economía.

Por Rene Ramos
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El descargo del ministro Tadeo Rojas surge luego de que se revelara que su cartera procesó 21 solicitudes de transferencia de recursos en apenas 48 horas —entre el 3 y el 4 de noviembre— a favor de la firma Comepar S.A., cuyo directivo principal es el empresario Miguel Cardona, amigo cercano del destituido expresidente Santiago Peña.

Los desembolsos, que superaron los G. 26.300 millones en el marco del programa Hambre Cero, se concretaron exactamente en los días más críticos de la intervención y cierre de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), medida que dejó sin acceso a sus fondos a unos tres millones de ahorristas y desembocó en la caída del mandatario.

En su comunicado oficial, la cartera estatal calificó hoy a las publicaciones de este diario como “maliciosas insinuaciones” y habló de una “disciplina y transparencia administrativa” en la gestión de Rojas.

Para deslindar responsabilidades sobre la celeridad de las transferencias, el MDS sostuvo que no determina los plazos de pago a las empresas, alegando que las obligaciones se ejecutan estrictamente conforme al Plan de Caja habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

MDS responsabiliza al MEF por los plazos de pago en Hambre Cero

Según el documento difundido por la institución, el Ministerio recibe mensualmente la habilitación del Plan de Caja por parte del MEF, luego con base a la disponibilidad presupuestaria, aseguran que realizan una “distribución equitativa en igualdad de condiciones para todos los proveedores”, emitiendo cada mes las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) para que finalmente sea Economía quien concrete los desembolsos.

Asimismo, la cartera de Estado argumentó que los montos obligados y abonados guardan una “directa relación porcentual” con el valor de los contratos adjudicados a cada firma; es decir, sostienen que a mayor volumen contractual, más elevados son los montos a liquidar. Con este argumento, justifican las 21 solicitudes en favor de Comepar.

Santiago Peña y otros presentes sonríen en batas blancas, celebrando la inauguración de COMEPAR con pulgares arriba en un ambiente festivo.
El presidente Santiago Peña inauguró la nueva planta de producción de COMEPAR en Areguá, con una inversión de USD 25 millones. Está flanqueado por el vicepresidente Pedro Alliana y el directivo de la empresa, Miguel Ángel Cardona. Detrás de ellos, varios ministros del gabinete presidencial.

Con este argumento, el MDS buscó justificar la elevada suma transferida a Comepar, insistiendo en que las gestiones se realizan “sin discriminaciones irregulares” para garantizar la provisión de alimentos a los escolares en tiempo y forma.

“El MDS recalca que no es un ente que determina en qué tiempo pagará a las empresas, ya que hace las obligaciones de acuerdo al Plan de Caja habilitado por el MEF. El tiempo y el día de pago lo determina el MEF”, remarcaron.

La relación entre Comepar y Los “sobres del Poder”

El cuestionamiento hacia los millonarios desembolsos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social cobra especial relevancia debido a los antecedentes que vinculan a la firma Comepar —propiedad del empresario Miguel Cardona, cercano de Santiago Peña— con los denominados “sobres del Poder”, esquema denunciado durante la administración del destituido mandatario.

El expresidente del Club Olimpia acudía con frecuencia a Mburuvicha Róga para reunirse con el entonces jefe de Estado, precisamente poco antes de que se impulsara la Ley N.º 7264/2024 “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”. Estas visitas a la residencia oficial prosiguieron durante el estudio de la normativa y se extendieron mucho tiempo después.

Tal como lo reveló la investigación de ABC Color sobre los “Sobres del poder” —a partir de datos obtenidos mediante el Portal de Acceso a la Información Pública y registros fotográficos—, Cardona mantuvo frecuentes ingresos a Mburuvicha Róga.

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