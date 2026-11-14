ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
14 de noviembre de 2026 - 13:48

“Estamos desesperados”: familias indígenas exigen al Indi tierras propias en Itapúa

Aurelio Martínez de espaldas, acompañado por un niño y tres adultos trabajando en un campo verde con cielo nublado.
Aurelio Martínez y su familia realizan labores de cosecha en su chacra en Obligado, Itapúa.Gentileza de Aurelio Martínez

Diez familias Mbya Guaraní de Obligado enfrentan un inminente desalojo tras vencerse el plazo para adquirir las tierras que habitan. Su líder, Aurelio Martínez, denuncia que llevan cinco años recibiendo falsas promesas del Indi.

Por Rene Ramos
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En la entrevista con ABC, el líder indígena Aurelio Martínez, relató un largo vía crucis institucional plagado de falsas expectativas. Explicó que el proceso por las 12 hectáreas ubicadas en el distrito de Obligado, lleva cinco años estancado, un periodo durante el cual pasaron por censos, mediciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), e incluso la asignación preliminar de un presupuesto de G. 1.000 millones que nunca se efectivizó.

Sin embargo, con cada cambio de autoridades en la presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), los expedientes vuelven a foja cero y las promesas se desvanecen. La situación actual es crítica porque el propietario del inmueble ya no está dispuesto a seguir esperando y advirtió que venderá el terreno a terceros. De las trece familias que originalmente habitaban el predio, tres ya se vieron obligadas a abandonar el lugar tras perder pertenencias, dejando a las diez restantes en un estado de indefensión total.

Los afectados, que producen alimentos para su autoconsumo y cuyos niños caminan o son llevados en moto por tres kilómetros diarios para asistir a la escuela de la zona, claman por una solución urgente antes de quedar literalmente en la calle.

Más allá de la vivienda, el desalojo representa la pérdida de su sustento diario y de su seguridad alimentaria. Las familias dependen enteramente de su kokue, donde con gran esfuerzo cultivan mandioca, maíz, poroto y diversas verduras para el consumo de la comunidad. “Oreko roguereko heta ore producto, ro producí para el autoconsumo” (“Tenemos muchos productos propios, producimos para el autoconsumo.”), expresó.

Inminente desalojo: diez familias Mbya Guaraní se quedan sin hogar ni sustento en Itapúa

“Estamos desesperados”, expresó Aurelio Martínez ante la situación de incertidumbre ante la falta de respuestas del Indi, pese a que el proceso de adquisición de las 12 hectáreas que ocupan ya lleva varios años.

Dos estructuras improvisadas cubiertas con lona blanca y tela oscura en medio de un paisaje rural y nublado.
Diez familias Mby´a enfrentan desalojo en Itapúa debido a la falta de adquisición de tierras por parte del Indi.

Afirmó que el presidente actual de la entidad, Hugo Samaniego, ni siquiera les da una respuesta provisoria. El dueño del terreno estableció un último plazo de 90 días para la neegociación con el Instituto y este tiempo venció el 2 de noviembre.

La tragedia que hoy golpea a estas familias mbya guaraní en Itapúa expone a su vez la desatención directa que sufrieron los pueblos originarios durante la administración de Santiago Peña. El exmandatario -preso por el caso Ueno Bank-, ignoró sistemáticamente a las comunidades indígenas en su agenda de gobierno.

En su primer informe presidencial ante el Congreso omitió por completo a los pueblos, generando duras críticas por la nula agenda hacia el sector, y en su posterior reporte anual apenas concedió una aislada y simbólica mención verbal frente a sus extensas páginas de “logros económicos”.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar