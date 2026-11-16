Derecho UNA: Estudiantes exigen apartar a más docentes salpicados en el caso Ueno Bank

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) exigieron a las autoridades académicas apartar de sus cátedras a Aldo Rodríguez González, quien se entregó recientemente a la Justicia en el marco del caso Ueno Bank. Con este pronunciamiento, los universitarios amplían la presión institucional que ya habían iniciado días atrás contra el también docente Marco Aurelio González.

Rodríguez González, quien se desempeñaba como director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), es investigado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción por presuntos hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Según la hipótesis fiscal, habría intervenido de forma coordinada con otras autoridades de la banca matriz en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido al Senado en octubre pasado, suprimiendo advertencias críticas sobre la solvencia de Ueno Bank y una operación de transferencia de cartera por US$ 74,4 millones vinculada a Vinanzas S.A.

El reclamo estudiantil cobra especial relevancia debido al perfil académico de Aldo Rodríguez dentro de la institución. El procesado dicta precisamente las cátedras de Derecho Civil (Obligaciones) y Derecho Mercantil II (Derecho Bancario), materia directamente vinculada al rubro de la entidad financiera investigada.

Libros en conjunto: la cercanía de Aldo Rodríguez con el decano de Derecho UNA

Más allá de las aulas, el vínculo de Aldo Rodríguez con las principales autoridades de la casa de estudios también se extiende al ámbito editorial. El docente procesado comparte la autoría de textos jurídicos de referencia en la institución con figuras de la cúpula académica, como su obra en conjunto:

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El Derecho Comercial y su globalización: obra escrita junto a Bonifacio Ríos Ávalos —actual decano— y el también profesor Fernando Andrés Beconi Ortiz.

Derecho Comercial I: Se trata de un análisis de la legislación mercantil empresarial vigente en el país. Coescrita igualmente con el decano y el profesor Beconi.

Derecho Comercial: Parte General. Coescrito con varios autores, entre ellos Bonifacio Ríos.

Este antecedente también es seguido de cerca por el estamento estudiantil, según indicaron los jóvenes, que además aguardan una respuesta firme del Consejo Directivo respecto a la continuidad de los docentes involucrados.

Aldo Rodríguez cuenta con tres rubros como profesor en Derecho UNA, totalizando G. 5.148.754 mensuales. Una de sus cátedras es como docente encargado de una materia en la filial de Derecho UNA en San Juan Bautista. Eso, sin contar con su salario superior a los G. 40 millones como director jurídico en el BCP.

“La Facultad debe sacar de manera preventiva a todos los docentes involucrados en el caso Ueno. Creo que el rectorado mismo debe tomar intervención en el asunto”, manifestó un grupo de jóvenes estudiantes del local en Asunción. La semana pasada, egresados de la promoción 2025 de Derecho UNA ya habían solicitado el cambio de Marco Aurelio González como su padrino de promoción.

Marco Aurelio González: el “emperador” que llegó a ganar más de G. 25 millones en Derecho UNA

El pedido estudiantil contra Aldo Rodríguez se suma a la exigencia previa que pesa sobre Marco Aurelio González, también docente de la Facultad de Derecho de la UNA e investigado en el marco del caso Ueno Bank. Según los registros de remuneraciones de la universidad pública, el catedrático llegó a percibir ingresos mensuales superiores a los G. 25 millones mediante la acumulación de rubros y cátedras dentro de la institución.

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El alto salario se debe a que también fue vicedecano y miembro del consejo directivo de la casa de estudios ubicada en el barrio Trinidad de Asunción.

Consultamos sobre el pedido universitario a las autoridades de la Facultad de Derecho UNA y también a la rectora, Zully Vera, pero no recibimos respuesta hasta la hora de publicación de esta nota.